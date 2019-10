Evo Morales virtual ganador en primera vuelta tras recuento de votos - Efecto Cocuyo

El cómputo del 99,99 % de los votos da a Evo Morales una victoria electoral por cuarta vez consecutiva en Bolivia, aún pendiente de la proclamación formal por un órgano electoral al que la oposición acusa de fraude.



El Tribunal Supremo Electoral publicó en la noche hora local el conteo a falta solo de ese 0,01 que corresponde a cuatro actas de votación anuladas en la región amazónica de Beni, sobre las que todavía no se pronunció.



El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) logra esta vez el 47,07 %, pero suficiente para imponerse al opositor Carlos Mesa, que queda en el 36,51 %, en espera de la proclamación definitiva de resultados por el órgano electoral.



Morales obtendría esta cuarta victoria por la mínima, con tan solo una diferencia del 0,56 %, mientras que había ganado holgadamente con el 53,72 en 2005, en 2009 con su techo electoral del 64,22 y en 2014 con el 63,36.



La ley electoral exige el 50 % de los votos más uno o el 40 con diez puntos de ventaja sobre el segundo.



El mandatario boliviano llega al 10,56 % de diferencia, con lo que evita una segunda vuelta con Mesa.



Ni el presidente ni el candidato de la alianza Comunidad Ciudadana se han pronunciado por ahora, como tampoco hay constancia de celebraciones del MAS.



Más bien siguen por la noche los enfrentamientos entre defensores y detractores de Morales y con la Policía, en regiones como Santa Cruz y Cochabamba, y la tensión frente al órgano electoral en La Paz, resguardado por un fuerte cordón policial.



Mesa ha advertido que no va a reconocer este resultado porque existe “un gigantesco fraude” a favor del mandatario para evitar una segunda ronda.



El opositor recibió respaldos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, para que haya esa nueva cita con las urnas al margen de este conteo, ante las dudas sobre todo el proceso electoral en su conjunto.



Morales gana en seis departamentos del país y Mesa en los otros tres.



En tercer lugar se sitúa el pastor presbiteriano de origen coreano Chi Hyun Chung, del Partido Demócrata Cristiano, con el 8,78 por ciento de los votos, la sorpresa de estos comicios en los que apareció en su recta final.



Cuarto es el senador Óscar Ortiz, de la alianza Bolivia Dice No, con el 4,24 por ciento, que junto a otros opositores y dirigentes de movimientos cívicos se ha sumado con Mesa a una coordinadora en defensa de la democracia.



Las otras cinco candidaturas quedan por debajo del 3 por ciento, con lo que perderían su personalidad como partidos políticos, incluidas fuerzas históricas en el país como el Movimiento Nacionalista Revolucionario.



El recuento se desarrolló entre protestas en gran parte del país, con ataques en los últimos días a sedes del órgano electoral en varias regiones, a quien la oposición y movimientos cívicos considera al servicio del presidente.



Este viernes están convocados paros en ciudades como La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, para mostrar el rechazo a los resultados. EFE

Con información de EFE