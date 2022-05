En Oklahoma se prohíbe el aborto luego de 6 semanas de gestación

Como antesala a un posible decreto nacional antiaborto, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó este martes un decreto de prohibición del aborto al estilo de Texas, que desestima el procedimiento después de las seis semanas de embarazo.

El proyecto de ley entra en vigor de inmediato, aunque los defensores del derecho al aborto ya han impugnado la ley en los tribunales.

La medida prohíbe los abortos una vez que se puede detectar actividad cardíaca en el embrión. Los expertos dicen que eso suele ser alrededor de las seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Al igual que Texas, el proyecto de ley permite a los ciudadanos particulares demandar a los proveedores de servicios de aborto o a cualquier persona que ayude a una mujer a abortar por hasta $10.000.

La medida en Oklahoma se produjo menos de un día después de que un borrador filtrado de la Corte Suprema conmocionara a todo el país y una vez más pusiera el tema del aborto en primer plano.

En el borrador de opinión , que el portal Politico.com publicó el lunes por la noche, el juez Samuel Alito escribió que la decisión Roe v. Wade, de casi 50 años de antigüedad, debe anularse para “devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.

Polémica no binaria

El gobernador Kevin Stitt ya se encontraba en el ojo del huracán entre los grupos «progresistas», luego de firmar esta misma semana un proyecto de ley que prohíbe explícitamente el uso de marcadores de género no binarios en los certificados de nacimiento, luego de una serie de demandas civiles al Estado pidiendo la opción no binaria.

El año pasado hubo un acuerdo entre el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma y un denunciante, a quien se le tuvo que otorgar un certificado de nacimiento no binario (con la letra “X”). Su caso fue muy particular, ya que residía en Oregón, donde existen identificaciones no binarias, pero había nacido en Oklahoma y quería que su certificado se modificara retroactivamente para reemplazar su sexo por una “X”.

Con información de noticiarios de Oklahoma