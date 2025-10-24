El gobierno del presidente Donald Trump intensificó el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe este viernes, al anunciar el despliegue del grupo del portaaviones Gerald R. Ford en las aguas del Caribe, una demostración de fuerza que va mucho más allá de cualquier esfuerzo pasado de lucha contra los narcóticos y la medida más contundente de Washington en la región hasta ahora.

El despliegue, que se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aeronaves F-35 ya presentes en la región, marca una escalada significativa en medio de las crecientes tensiones con Venezuela, cuyo gobierno Washington acusa desde hace mucho tiempo de albergar narcotraficantes y socavar las instituciones democráticas.

«La presencia militar mejorada de EE. UU. en el Área de Responsabilidad (AOR) de USSOUTHCOM reforzará la capacidad de EE. UU. para detectar, monitorear e interrumpir a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y prosperidad de la patria de Estados Unidos y nuestra seguridad en el Hemisferio Occidental», publicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en X.

No especificó cuándo se movería el portaaviones hacia la región, pero hace unos días, el portaaviones viajaba a través del Estrecho de Gibraltar y se encontraba en Europa.

El Ford, puesto en servicio en 2017, es el portaaviones más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, con más de 5,000 marineros a bordo.

Publicidad · Desplácese para continuar.

Despliegue se acentúa

El ejército de EE. UU. ha llevado a cabo 10 ataques contra presuntos buques de narcotráfico, principalmente en el Caribe, desde principios de septiembre, matando a unas 40 personas. Si bien el Pentágono no ha proporcionado mucha información, ha dicho que algunos de los muertos eran venezolanos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió que si EE. UU. alguna vez intervenía en el país, «la clase trabajadora se levantaría y se declararía una huelga insurreccional general en las calles hasta recuperar el poder», y agregó que «millones de hombres y mujeres con fusiles marcharían por todo el país».

Washington duplicó en agosto la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a $50 millones, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales, lo que Maduro niega.

Las tensiones entre Estados Unidos y el vecino de Venezuela, Colombia, también han aumentado en los últimos días, con Trump acusando al presidente colombiano Gustavo Petro de ser un «líder de drogas ilegal» y un «chico malo», un lenguaje que el gobierno de Petro considera ofensivo.

«Estas fuerzas mejorarán y aumentarán las capacidades existentes para interrumpir el tráfico de narcóticos y degradar y desmantelar (organizaciones criminales transnacionales)», dijo Parnell.

Trump ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

Apenas unas horas después de que el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, anunciara el despliegue del portaaviones, la administración Trump anunció que imponía sanciones a Petro, citando presuntas drogas ilícitas.