Ejército de EE.UU. publica imágenes de su despliegue cerca de Venezuela

El Ejército de Estados Unidos hizo públicas este miércoles fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que envió al océano Atlántico cerca de Venezuela.

En una de las imágenes que mostró el servicio audiovisual de la Defensa se observa a dos integrantes de los marines apuntando con dos rifles durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

En el paquete de fotografías se observa a militares operando aeronaves, revisando la maquinaria de los buques y realizando simulación de otras maniobras.

Cuántos militares desplegó EEUU

Más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, movilizó la Administración de Donald Trump para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico, aunque la Casa Blanca aún no confirma los motivos de la movilización.

Los buques de transporte anfibio USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, así como los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson son parte del despliegue frente a las costas venezolanas, según la publicación especializada Military.com.

La Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas denunció en una comunicación «la escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de América«, y aseguró que el despliegue en el Atlántico de buques como «el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino (de propulsión) nuclear de ataque rápido», representa «una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales».

Además, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López anunció que la gestión de Maduro desplegará buques en las aguas territoriales, al norte del país, como parte de la movilización de 15 mil militares en la zona fronteriza con Colombia, entre los estados Zulia y Táchira.

Forma parte, según el general, de un reforzamiento de la llamada Operación Relámpago del Catatumbo, que iniciaron a principios de este año para combatir lo que Miraflores define como tancol (terroristas armados y narcotraficantes de Colombia), una etiqueta para combatir grupos irregulares en la frontera, en la que conviven la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las antiguas Farc y grupos criminales.