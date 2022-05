EEUU reitera que Cuba y Venezuela no cooperan totalmente contra el terrorismo

Estados Unidos volvió a determinar este año que Cuba y Venezuela «no cooperan totalmente» en la lucha antiterrorista, según una notificación publicada este viernes en el Registro Federal estadounidense.

«Por la presente determino y certifico al Congreso que los siguientes países no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU.: Irán, la República Popular de Corea (o Corea del Norte), Siria, Venezuela y Cuba», dice una nota breve del secretario de Estado, Antony Blinken.

Es el segundo año que el Gobierno del presidente Joe Biden, que llegó al poder en enero de 2021, concluye que ni Cuba ni Venezuela colaboran del todo con sus esfuerzos en la lucha antiterrorista.

La Casa Blanca está obligada anualmente a notificar al Congreso la lista de países que considera que no colaboran completamente en este ámbito.

Cuba lleva en este listado desde mayo de 2020, lo que sirvió de base legal para que meses más tarde, en enero de 2021, fuera agregada a otra lista negra de EE.UU., la de Estados patrocinadores del terrorismo, bajo el mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021).

Trump sumó a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo nueve días antes de dejar la Casa Blanca, con lo que complicó las posibilidades de que Biden reanudara de inmediato un acercamiento con La Habana.

Meter a un país en ese listado implica trabas al comercio y más sanciones, pero sobre Cuba pesaban ya todas esas restricciones debido al bloqueo, por lo que sobre todo tuvo un componente simbólico.

Aparte de Cuba, Washington califica de Estados patrocinadores del terrorismo a otros tres países: Corea del Norte, Irán y Siria.

Respecto a Venezuela, EE.UU. clasificó por primera vez a Caracas como país que no colabora totalmente con los esfuerzos antiterroristas en 2006, lo que acarreó la prohibición de las ventas estadounidenses y licencias para exportar de artículos de defensa a Venezuela.

La publicación este viernes de la notificación en el Registro Federal se produce en una semana en que EE.UU. ha tenido algunos gestos hacia Cuba y Venezuela.

¿Y la Cumbre de las Américas?

Estados Unidos ya ha comenzado a enviar las invitaciones para la Cumbre de las Américas 2022, pero no descarta ampliar la lista de convidados al evento, dijo este viernes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El vocero oicial confirmó que los primeros mensajes empezaron a enviarse el jueves, pero no dijo a qué países se han mandado hasta el momento y aclaró que la lista final no se hará pública, «hasta que no hayan sido enviadas todas las invitaciones».

Los comentarios se producen en plena polémica por la aparente exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre y el llamamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a boicotearla.

El mandatario mexicano anunció que no acudiría al evento, que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles (California) a comienzos de junio, si se excluye a estos tres países.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha hecho un anuncio similar, mientras que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Chile, Gabriel Boric, y de Honduras, Xiomara Castro, no han descartado su participación, pero han exigido que no se excluya a nadie.

Aunque Price no ha querido dar detalles sobre los invitados al evento, el portavoz ha hecho énfasis en que participarán «líderes de la sociedad civil y empresarios del hemisferio (occidental)», además de los jefes de Estado y representantes gubernamentales.

«Confiamos en que la cumbre juntará a miles de personas para discutir acerca de algunos de los desafíos y las oportunidades más importantes que compartimos», declaró.

Entre estos desafíos, el portavoz hizo especial énfasis en la migración y el cambio climático