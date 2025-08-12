Estados Unidos alertó este martes que la situación de derechos humanos en Venezuela «empeoró significativamente», particularmente tras las disputadas elecciones presidenciales de 2024, cuando se evidenciaron «graves abusos» por parte de la gestión de Nicolás Maduro.

En su informe anual de DD.HH., el Departamento de Estado registra «reportes fidedignos» de que el año pasado en el país suramericano se realizaron ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias, represión transnacional contra extranjeros y el «reclutamiento o utilización ilegal de niños por grupos apoyados por Maduro en conflictos armados».

El primero de estos reportes realizado por la nueva Administración de Donald Trump también documenta «graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa» que incluyen violencia, amenazas y arrestos contra periodistas, la «presencia significativa» del trabajo infantil y redes criminales de trata de personas, contra lo que no se han tomado medidas.

En el caso de Cuba, estrecho aliado de Caracas, el informe estadounidense no registra cambios significativos en la situación de DD.HH. en la isla, donde Washington denuncia problemas similares a los de la nación venezolana, junto a reportes de «trabajo forzoso auspiciado por el Estado» y «restricciones a la libertad religiosa».

Informe omite violaciones en El Salvador e Israel

La Administración de Donald Trump eliminó críticas a El Salvador, Israel y Rusia en su informe anual sobre derechos humanos publicado este martes, mientras intensificó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica, países considerados rivales del nuevo Gobierno.

El informe correspondiente a 2024, divulgado con varios meses de retraso, se enfoca en supuestas restricciones a la libertad de expresión tanto en países aliados como en adversarios, omitiendo secciones habituales de años anteriores como las dedicadas a corrupción y derechos del colectivo LGTBI.

Sobre El Salvador, el Departamento de Estado afirma que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos”, a diferencia del informe de 2023 bajo Joe Biden, que sí reportó casos de tortura y malas condiciones penitenciarias.

El nuevo documento también señala que la violencia de pandillas se mantuvo «en un mínimo histórico», atribuyéndolo al estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele.Bukele, considerado uno de los grandes aliados de Trump, ofreció a Estados Unidos la prisión de máxima seguridad Cecot —criticada por violaciones a los derechos humanos— para albergar migrantes indocumentados acusados de integrar el Tren de Aragua.

Qué dijo de Israel

Con respecto a Israel, aunque el informe menciona ejecuciones extrajudiciales de palestinos, también destaca que el Gobierno israelí adoptó medidas para identificar a los funcionarios responsables de abusos en el marco de la ofensiva sobre Gaza.

Asimismo, se eliminan críticas presentes en años anteriores a la reforma judicial del primer ministro, Benjamín Netanyahu, considerada entonces un ataque a la separación de poderes, así como referencias a su caso de corrupción.

Aunque el documento reitera la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, omite las críticas previas por abusos contra la comunidad LGTBI en Rusia.

Críticas a Brasil y Sudáfrica

Trump se reunirá este viernes en Alaska con el presidente ruso, Vladímir Putin, en un intento por negociar el fin de la guerra en Ucrania.En contraste, el informe advierte que “la situación de los derechos humanos ha declinado durante el año en Brasil”.

Recientemente, Trump ha impuesto elevados aranceles del 50 % a Brasil en represalia por el juicio en contra del expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano que está acusado de intentar un golpe de Estado para evitar transferir el poder al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El documento critica la supuesta represión desproporcionada de la libertad de expresión para los seguidores de Bolsonaro, así como la suspensión temporal de la red social X que dictaminó la Justicia del país por la desinformación de esta plataforma.

En cuanto a Sudáfrica, se denuncia un “deterioro significativo” de los derechos humanos debido a la expropiación de tierras a la minoría blanca afrikáner.

Estados Unidos otorgó refugio en mayo a un grupo de afrikáners, mientras que Trump denunció ante el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, un supuesto genocidio contra los blancos, algo que las autoridades sudafricanas niegan tajantemente.

Acusaciones contra China

Sobre China, reitera las acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana uigur, y en Irán denuncia la ejecución de cientos de presos.Este exhaustivo informe sobre derechos humanos, elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado, suele publicarse en primavera y sirve como guía para que el Congreso determine la ayuda exterior que concede a cada país.

Este año, bajo la dirección del secretario de Estado, Marco Rubio, se ordenó reducir el informe a su extensión mínima legal y eliminar referencias a corrupción o delitos de género.