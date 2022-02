Costa Rica vive este domingo, 6 de febrero, unas elecciones generales caracterizadas por la normalidad y la gran cantidad de gente que se ha hecho presente en las mesas de votación durante toda la jornada, en la que no se reportan irregularidades.



El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que la jornada electoral, cuyo cierre de centros de votación será a las 18.00 horas locales (00.00 GMT), ha transcurrido sin irregularidades y con una extraordinaria afluencia de personas que han ejercido su derecho al voto.



El director general del Registro Electoral del TSE, Héctor Fernández, indicó en el segundo informe que todas las 6.767 mesas en el país se mantienen abiertas, mientras que 14, de las 80 situadas en el exterior ya han cerrado por el huso horario, además se han presentado pequeñas incidencias.



«El objetivo principal es verificar que las juntas receptoras de votos permanezcan abiertas, eso lo tenemos controlado y podemos asegurar que no tenemos incidentes que pongan en riesgo los votos. Existen incidentes que podríamos calificar como menores y básicamente relacionados con el cumplimiento de la normativa electoral», afirmó en conferencia Fernández.



Las autoridades electorales indicaron que inclusive antes de que abrieran las urnas a las 6:00 hora local (12:00 GMT) ya se reportaban filas para votar, tendencia que se ha mantenido a largo del día.



«Se ha dado una extraordinaria afluencia de personas, hemos recibido reportes de largas filas en mesas de votación y nos alegramos porque el mensaje de votar temprano y no dejar el voto para después ha sido escuchado por la ciudadanía. Estamos muy contentos y satisfechos esperemos que ese flujo signifique una mayor votación en comparación con el promedio de elecciones anteriores», dijo la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.



En las elecciones de 2018 el abstencionismo fue del34 %.



La jefa de la Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la exvicepresidenta y excanciller panameña, Isabel de Saint Malo, realizó visitas a centros de votación y subrayó la confianza de los votantes y el orden a pesar del reto que significa llevar a cabo el proceso en medio de la pandemia del COVID-19.



«He visto ciertas cosas que no se ven en otros países. Hay una confianza en el sistema y eso es sumamente positivo. Costa Rica ofrece elementos de aprendizaje para otros países», declaró.



La excanciller panameña dijo que Costa Rica «es una democracia robusta reconocida en la región como uno de los países con los ejercicios electorales más sólidos», lo que, dijo, «da gusto» y que «observarlo es interesante».



Las elecciones han transcurrido con normalidad, bajo seguridad, tranquilidad y sin mayores irregularidades. La mayoría de candidatos a la presidencia votaron desde primeras horas del día.



El expresidente José María Figueres Olsen (1994-1998) del Partido Liberación Nacional (PLN), pidió a la población salir a votar para «rescatar» Costa Rica de la crisis, mientras que el predicador evangélico y periodista, Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, pidió apoyo a los costarricenses para «vencer» a la corrupción.



El candidato del izquierdista Partido Frente Amplio, José María Villalta, dijo sentirse «motivado» y afirmó tener la experiencia y serenidad para «acabar con la corrupción y defender los derechos de las personas», mientras que la exvicepresidenta (2002-2006) Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana, expresó que su gobierno será «respetuoso de los derechos de las mujeres y los derechos humanos».



En las elecciones de este domingo, en las que participa la cifra récord de 25 candidatos, están llamados a votar 3,5 millones de personas para elegir al presidente y los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026.