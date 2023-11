Según el análisis de expertos en política internacional, Colombia dio un sorpresivo nuevo giro a la derecha, luego de que la mayoría de los partidos tradicionales obtuvieron el triunfo en las elecciones de alcaldes y gobernadores, lo que significó un duro revés para la izquierda liderada por el actual presidente de la república, Gustavo Petro.

Durante su participación en el espacio #CocuyoClaroyRaspao de este jueves, el periodista Juan Esteban Lewin, redactor jefe de la sección América del diario El País de España, indicó que si bien estos comicios regionales no son un plebiscito sobre el Gobierno de Petro, podrían significar la suma de definiciones de poder local, además del regreso de viejos conocidos, rechazo a los alcaldes y gobernadores salientes, y refuerzo de maquinarias regionales.

“Estos comicios podían reforzar o debilitar la ola de transformación en la política colombiana de los últimos años. Los ganadores, la mayoría de ellos, son estructuras políticas tradicionales. La pregunta que queda abierta es cuál será el efecto sobre la política nacional. El Gobierno queda debilitado por la derrota en Bogotá, pero tendrá un nuevo capítulo para definir su relación con los poderes locales”, dijo.

Para Lewin, que Petro haya perdido especialmente Bogotá es una fuerte derrota, que si bien es simbólica, es muy significativa.

“Sí hay un leve giro a la derecha, pero la izquierda también ganó y en algunos lados creció. La alianza que apoya a Petro no tuvo una estrategia clara. Decir quién ganó en realidad es muy difícil, muy complejo”, añadió durante su conversación con Luz Mely Reyes y Xabier Coscojuela.

El periodista sostiene que otro punto de vista al respecto es que las derrotas regionales son más bien para los gobernantes salientes, a los que se les cuestiona por sus respectivas gestiones en alcaldías y gobernaciones.

“Petro no ganó la mayoría de las alcaldías, pero tampoco las perdió, porque antes no tenía alguna. Ahora lo que debe es concentrarse en las alianzas, en buscar una coalición más amplia, porque no perdió apoyo ni lo ganó más”, añadió.

En general, el Pacto Histórico, la coalición de gobierno, y los partidos que lo componen (Colombia Humana, Polo Democrático, MAIS, Unión Patriótica, ADA, AICO, Comunes, Partido Comunista, Soy porque Somos y Partido de los Trabajadores), lograron malos resultados. La excepción es la victoria de Luis Alfonso Escobar en Nariño, que, sin embargo, también refleja el cambio de la tendencia: la izquierda había perdido esa gobernación en 2019 tras ocuparla durante 12 años, y ahora la recupera.

Lewin concluyó que Colombia demostró que, si bien es un país muy presidencialista, en la actualidad se ha convertido en una sociedad muy fragmentada, políticamente hablando.

