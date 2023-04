Canciller de Colombia asegura que Maduro está dispuesto a una «salida democrática»

El canciller Álvaro Leyva, en entrevista con el portal del medio colombiano Semana, dio detalles del encuentro convocado por el presidente Gustavo Petro recientemente para ayudar a Venezuela a volver a la comunidad internacional. Según Leyva, la idea del mandatario y del Gobierno colombiano es “convocar a una reunión con países de América Latina y Europa para propiciar el diálogo que debe continuar en México”, afirmó Leyva.

Asimismo, el canciller reconoció que el propósito de esos encuentros sería buscar una “salida democrática” a la crisis venezolana y que en eso “coincide plenamente Nicolás Maduro”.

“Sobre unas reglas del juego, están por diseñarse, pero creo que es una gran noticia”, aseguró Leyva. Aclaró que por ahora falta ultimar detalles de la fecha y el lugar del encuentro, a pesar de que inicialmente se había hablado de que sería en Bogotá. “Obviamente también tenemos que ver cuál es la mejor fecha, pero estamos en esas”, aseguró el canciller.

La conferencia internacional sobre Venezuela convocada por el presidente colombiano será para reactivar el diálogo político que está estancado en México y estará invitada la oposición del país caribeño, según anunció Leyva.

«Vamos a una reunión con países de América Latina y Europa para propiciar el diálogo que debe continuar en México naturalmente para una salida democrática, en eso coincide plenamente el presidente (venezolano) Nicolás Maduro», dijo el canciller colombiano a periodistas.



Leyva aseguró que «obviamente» las «reglas de juego (del diálogo) están por diseñarse», pero celebró la «gran noticia» que es que se celebre una reunión -estimada para después de Semana Santa- para allanar caminos en la crisis que vive Venezuela.



El Gobierno colombiano espera que Estados Unidos también participe en esa reunión, que tendrá lugar en Bogotá, así como los partidos de la oposición venezolana: «se va a invitar a los partidos de oposición porque naturalmente la salida política es con todos”, en palabras de Leyva.



El canciller dijo que aún no hay una fecha definida para esa conferencia internacional que será lo más pronto posible, pero queda «ver cuál es la mejor fecha», añadió.



Insistió en que el objetivo de esta conferencia es «ver cómo se facilita el retorno a México del diálogo político» entre el Gobierno y la oposición venezolana, que «tenga en cuenta la vigencia del sistema interamericano».



Petro anunció la pasada semana esta convocatoria para «construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el Gobierno venezolano», según él mismo comunicó.



«Colombia está involucrada en abrir caminos de solución con el ánimo de reanudar las conversaciones en México que definitivamente es donde se va a cocinar todo», apuntó el canciller.



Petro se reunió con Maduro el mes pasado en Caracas, en su cuarta reunión desde que Colombia y Venezuela retomaron relaciones diplomáticas.Por otro lado, dijo que no se trata de sólo un encuentro de la izquierda venezolana, sino que se invitará a la oposición. “El presidente Petro los va a invitar”, señaló Leyva. “Porque naturalmente la salida política es con todos”, complementó el canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores fue enfático en que este diálogo es propiciado por Gustavo Petro y que el mandatario estaría tomando el liderazgo de esa cumbre y el restablecimiento de Venezuela en el panorama internacional. “Cosa que yo aplaudo, con el ánimo que se reanuden las conversaciones políticas en México”, afirmó.

El canciller aseguró que a ese encuentro asistirán representantes de Estados Unidos y de otros países de Latinoamérica y Europa. “Lo del Sistema Interamericano, el presidente Maduro ha dicho que él regresa al sistema interamericano, lo ha manifestado públicamente y lo hizo en una de las visitas después con el presidente Petro en donde hubo una rueda de prensa. Habló él primero y tomando la iniciativa, dijo: ‘Esto se hace dentro del Sistema Interamericano’”, aseguró el ministro.

Leyva señaló que en la visita que tuvo a Washington recientemente, en la que conversó con el secretario de Estado, Antony Blinken, se puso la idea sobre la mesa y que el país norteamericano estaría dispuesto a enviar a un representante.

Asimismo, se ha dicho que Maduro podría estar presente para el encuentro, sin embargo, el canciller afirmó que por ahora está descartado que llegue a venir a Colombia. “Por ahora no. Yo que sepa él no lo ha pensado, no sé eventualmente qué pueda suceder, cada día trae su afán, pero en este momento no”, aseguró el ministro.

El evento había sido anunciado por Petro hace unos días. “Convocaré en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno Venezolano”, afirmó el mandatario.

Desde la Presidencia colombiana informaron que el objetivo de esta reunión sería destrabar las conversaciones entre el chavismo y la oposición que se vienen adelantando en México. “Reabrir caminos y construir una hoja de ruta para estimular y apoyar el diálogo entre la oposición venezolana, la sociedad civil de ese país y el Gobierno de Venezuela”, informaron. Además, se ha conocido que una de las condiciones que se le exigiría al oficialismo de ese país es liberar a los presos políticos.

La reunión se la habría planteado Petro a Maduro en la pasada reunión entre ambos, el pasado jueves 23 de marzo en la que también estuvo Leyva.

A pesar de esos anuncios del Gobierno de querer ayudar a solucionar la crisis, la realidad parece ser distinta. El líder opositor al chavismo, Juan Guaidó, denunció en las últimas horas que supuestamente el régimen de Nicolás Maduro lo estaría persiguiendo de nuevo y estaría buscando arrestarlo.

Con información de Semana y EFE