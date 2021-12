Biden llama a defender la democracia ya que «no ocurre por accidente»

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este jueves, 9 de diciembre, que «la democracia no ocurre por accidente» por lo que «cada generación» tiene renovarla al alertar sobre la creciente amenaza de gobiernos autoritarios.



Así lo indicó Biden en el discurso inaugural desde la Casa Blanca de la Cumbre de la Democracia, un evento virtual organizado por EE.UU. y que reúne a más de un centenar de países, con las destacadas ausencias de China y Rusia.



«La democracia no ocurre por accidente. Tenemos que renovarla cada generación», aseveró.



Biden, quien estaba a acompañado por el secretario de Estado, Antony Blinken, recalcó que «los sostenidos y alarmantes desafíos a la democracia y los derechos humanos en todo el mundo» por parte de gobiernos autoritarios «hacen que la democracia necesite defensores».



El mandatario reconoció, no obstante, que estos retos también se dan en su propio país.



«Aquí en Estados Unidos sabemos mejor que nadie que renovar nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones democráticas requiere un esfuerzo constante», dijo Biden.



La Cumbre por la Democracia tiene como ejes fundamentales fortalecer la democracia frente al autoritarismo, la lucha contra la corrupción y promover los derechos humanos.



La lista de los invitados al encuentro virtual, que se prolongará hasta mañana viernes, cuenta con otras destacadas ausencias, como es el caso de Hungría y Turquía.



Asimismo, de Latinoamérica no han sido invitados El Salvador, Guatemala y Honduras, países considerados claves por Washington para confrontar el masivo flujo migratorio hacia EE.UU; y tampoco participarán Bolivia, Nicaragua y Cuba,

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, remarcó en ese acto la importancia de reforzar «la confianza y credibilidad» del modelo democrático como el «mejor antídoto» contra «cualquier deriva totalitaria».



«Esta cumbre es una excelente oportunidad para compartir nuestro compromiso en la defensa del modelo democrático, como alternativa contra cualquier deriva totalitaria», señaló el presidente del gobierno español en su discurso en este foro virtual.



Sánchez aseguró que «las amenazas del relativismo cultural, en la clave internacional, o de la desafección con las instituciones democráticas en nuestros propios países son reales.



«En este sentido España está canalizando una transición verde, digital y sobre todo inclusiva, como el mejor antídoto frente a la tentación de aquellos movimientos totalitarios», dijo Sánchez.



