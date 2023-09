Un campamento instalado a unos pasos del muro fronterizo en la mexicana Ciudad Juárez, en el que se encontraban unos 300 migrantes desde hace dos días con la esperanza de que abrieran las puertas para el paso legal, fue disuelto este martes por la Guardia Nacional de Estados Unidos.

Los migrantes señalaron que algunos de ellos fueron desalojados con violencia, y otros encañonados por elementos de la Guardia Nacional sin que autoridades de migración llegaran al lugar en los más de dos días que permanecieron en el sitio.

Además, dijeron sentirse acorralados entre la violencia de México y la que ejercen sobre ellos los guardias de Estados Unidos.

Durante el desalojo, EFE pudo constatar que elementos de la Guardia Nacional se dirigían a los migrantes en un tono violento y con palabras altisonantes.

“Amenazan con arma de fuego, no puedes hacer eso en la vida, palabras obscenas… Estamos amenazados por ambos lados tanto por México porque es muy peligroso como por Estados Unidos, ahora vamos a ir por otra puerta a ver si podemos entrar por allá”, dijo el venezolano Pedro Enríquez.

“En el lado mexicano a veces llegan camionetas raras y lo amenazan a uno ¿qué hace uno? Si corremos para acá (a México) nos van a amenazar, si corremos para allá (Estados Unidos) nos van a amenazar ¿Qué hacemos?. Todos estamos acorralados” , externó el migrante.

Los migrantes que fueron desalojados ayer señalaron que tenían hasta 48 horas esperando poder entrar, pero autoridades de migración no se acercaron.

“No sé por qué tomaron la decisión de no dejarnos pasar, de un rato a otro todo para abajo, sus razones las tendrán pero no sé cuáles son”, señaló el venezolano Daniel Cárdenas, de 33 años, que lleva dos meses en Juárez esperando la cita de CBP One.

“Había mujeres, niños personas mayores, ahora a seguir para ver por dónde se puede entrar”, señaló.

Por su parte, el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez aclaró que no existen pasos abiertos a la migración legal.}

“Los rumores que circulan en las redes sociales de que áreas de la frontera suroeste, específicamente en el Sector El Paso, están abiertas a la migración legal, son completamente falsos”, afirmó.

Asimismo, recordó que sólo procesará a quienes lleguen a través de una cita de CBP One y que Estados Unidos ha implementado un plan integral para asegurar la frontera y construir un sistema migratorio seguro, ordenado y humano.

“Esto incluye consecuencias significativas para aquellos que entren sin autorización, poniendo a esos individuos en remoción rápida, así como aplicar la nueva regla de Evadir las Vías Legales”, agregó.

El hecho refleja el aumento de la migración en México, donde el flujo migratorio que pasa por el país hacia Estados Unidos ha repuntado tras la caída inicial que provocó en mayo pasado la expiración del Título 42 estadounidense.

