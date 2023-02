Asesinan a tiros a un periodista en ciudad paraguaya limítrofe con Brasil

El periodista Álex Álvarez fue asesinado en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay, en la frontera con Brasil, informaron la Policía y medios locales.



Álvarez, de 39 años, formaba parte del equipo de la Radio Urundey FM, dijeron las autoridades y el propio medio de comunicación.



El comunicador fue atacado por un motorizado que abrió fuego contra su vehículo mientras aguardaba el cambio del semáforo. La víctima estaba en compañía de su hermano.

Analizan hipótesis

El comandante de la Policía en Amambay, Rubén Paredes, indicó que el periodista manejaba un vehículo que estaba registrado a nombre de un colega que trabaja en la misma emisora radial.



En ese contexto, no descartó la posibilidad de que el atentado no estuviera dirigido contra la víctima, aunque aclaró que analizan distintas hipótesis.



Paredes señaló que el fallecido «nunca tuvo problemas con nadie». También consideró que el contenido del programa radial en el que trabajaba la víctima no es polémico o no genera malestar en algún sector.



El periodista Rubén Valdés, compañero del periodista fallecido, declaró a la radio a ABC Cardinal que vendió su vehículo a Álvarez hace una semana.



Valdés, que cubre temas policiales, admitió que anteriormente recibió amenazas, pero señaló que «no fue nada grave».



«Es uno de los trabajos más peligrosos acá», indicó el también periodista sobre su profesión.

Revisan video

Horas después del atentado, medios locales difundieron imágenes captadas por el sistema 911 de la Policía de una moto en la que se presume se movilizaban el atacante y otra persona.



El jefe de orden y seguridad de la Policía en Amabay, Ciro Portillo, explicó que a ABC Cardinal que analizan ese video, aunque no se muestra el momento exacto de la agresión.



En septiembre pasado, otro periodista, Humberto Coronel, fue atacado a tiros por un motorizado en Pedro Juan Caballero, cuando se disponía a abordar su automóvil, estacionado frente a la Radio Amambay.



En esa ciudad, considerada una de las más peligrosas del país, también fue asesinado por desconocidos en mayo del año pasado el alcalde (intendente municipal), José Carlos Acevedo. La Radio Amambay es propiedad de la familia Acevedo.



Según la Mesa para la Seguridad de Periodistas, una instancia que articula a entidades del sector público y la sociedad civil paraguaya, en Paraguay han sido asesinados 20 periodistas desde 1993.

