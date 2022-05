Angelina Jolie pasa susto en Ucrania por alarma de bombardeo

La famosa actriz estadounidense Angelina Jolie se encuentra en la ciudad de Leópolis, en Ucrania, «para ayudar a los ucranianos». En esta región visitó un centro médico, un internado, la estación de tren y un café, según informan medios y autoridades ucranianos.



La agencia UNIAN publicó un vídeo de la estrella en un café de esta ciudad del oeste del país, donde se ve a la actriz, vestida informalmente con un pantalón y jersey grises y una pequeña mochila a la espalda, hablar con algunas personas e incluso dar un autógrafo a una clienta que se acerca a ella.



Jolie es embajadora especial de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR), pero la agencia UNIAN afirma que este viaje lo hace a título personal.



En la ciudad, Jolie también visitó un centro médico donde los niños heridos por un ataque ruso con misiles en Kramatorsk están siendo tratados y habló con voluntarios y evacuados, según anunció en Facebook el jefe de la administración regional de Leópolis, Maxim Kozitski, citado por Ukrinform.



«Sus historias la conmovieron profundamente. Una niña incluso pudo contarle en privado a la Sra. Jolie acerca de sus sueños”, escribió Kozitski.



Además, según él, Jolie visitó el internado, donde conversó y se tomó fotos con los alumnos y también prometió volver.



El responsable regional señaló que Jolie también habló con voluntarios que brindan asistencia médica y psicológica en la estación principal de trenes de Leópolis.



«Les agradecí su trabajo. Dijo que, como madre, ella es muy consciente de la complejidad de los desafíos que enfrentan, especialmente cuando se trata de ayudar a los niños. Habló con personas que lograron salir de las zonas de las hostilidades y le contaron que debido a las acciones terroristas rusas lo perdieron todo», dijo Kozitski.

