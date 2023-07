Alcalá Cordones confesó que entregó armas a las Farc por orden de Chávez

El general retirado Cliver Alcalá Cordones, quien la pasada semana se declaró culpable de ayudar al grupo rebelde FARC de Colombia, dijo durante la audiencia que se le practicó en Nueva York que proporcionó armas y protegió a guerrilleros colombianos por orden del fallecido presidente Hugo Chávez.

Según reveló el periodista estadounidense Joshua Goodman este jueves, Alcalá confesó en un tribunal de Manhattan que proporcionó directamente lanzagranadas a los líderes rebeldes Luciano Marín Arango, mejor conocido como alias Iván Márquez, y a Rodrigo Londoño Echeverri, comúnmente conocido como alias Timoleón Jiménez o Timochenko.

At last week’s plea hearing in NYC, ex Venezuelan General Cliver Alcala acknowledged providing grenade launchers to Colombian rebel leaders Ivan Marquez and Timochenko on orders of Hugo Chavez’s government.



See transcript👇 pic.twitter.com/9rPUsaUdGE