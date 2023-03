Aida Merlano es deportada a Colombia este viernes

La exsenadora colombiana Aida Merlano fue deportada a su país, luego de estar detenida en Venezuela tras fugarse de prisión de Barranquilla en 2018, donde se encontraba por casos de corrupción electoral.

Después de que su abogado, Miguel Ángel del Río, adelantase en un breve mensaje en Twitter («Aida en camino») la noticia, la Cancillería colombiana confirmó que Merlano está regresando a Colombia.



«El día de hoy la ex congresista Aida Merlano está siendo trasladada desde Venezuela hacia Colombia, no como resultado de una solicitud de extradición que en su momento le fue elevada al señor Juan Guaidó, sin eficacia alguna, sino por deportación», dijo en un conciso comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Cancillería añadió que «ambos países (Colombia y Venezuela) han solicitado el respeto y garantía plena de derechos de la señora Merlano, para lo cual han pedido la presencia de la autoridad judicial correspondiente y la Defensoría del Pueblo».

La fuga de Aída Merlano

El caso, digno de telenovela, se remonta al 11 de marzo de 2018 cuando Merlano, entonces candidata al Senado, fue detenida en Barranquilla por delitos electorales, tras lo cual fue condenada a 15 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por comprar votos para su elección.



Sin embargo, Merlano, que no huye a las polémicas, atribuyó inicialmente el arresto a su ascensión política, pues por ser de origen humilde incomodaba a la clase alta de Barranquilla, en particular a las familias Char y Gerlein.



Tras su detención y condena, Merlano protagonizó el 1 de octubre de 2019 una cinematográfica fuga aprovechando que de la cárcel El Buen Pastor la habían llevado a una cita odontológica en un consultorio particular en Bogotá, de donde escapó saliendo por la ventana y descolgándose tres pisos por una soga, hasta llegar a la calle donde la esperaba una motocicleta que la sacó de escena.

Perseguida política

Se volvió a saber de ella el 27 de enero de 2020 cuando fue arrestada en Maracaibo (Venezuela), país al que entró con documentación falsa.



Doce días después, al comparecer ante un tribunal en Caracas, se declaró perseguida política en Colombia y aseguró que tuvo que huir a ese país porque su vida corría peligro por todo lo que sabe.

Con información de EFE