Actual viruela del mono tiene síntomas diferentes a brotes anteriores

El actual brote de viruela del mono presenta diferencias importantes en los síntomas frente a los anteriores registrados en regiones endémicas, entre ellos el dolor rectal o el edema del pene, según un estudio entre pacientes británicos que publica The British Medical Journal.



Las conclusiones se basan en 197 casos de viruela del mono confirmados en un centro de enfermedades infecciosas de Londres entre mayo y julio de 2022 y los investigadores consideran que estos resultados deberían ayudar a los médicos a detectar antes las infecciones.



El estudio señala que algunos de los síntomas comunes que describen los afectados, como el dolor rectal, la hinchazón del pene (edema) o de amígdalas, difieren de los descritos en brotes precedentes.



Los participantes en este estudio eran hombres con una edad media de 38 años, de los que 196 dijeron que tienen relaciones sexuales con hombres.



Todos los pacientes presentaban lesiones en la piel o en las membranas mucosas, con mayor frecuencia en los genitales o en la zona perianal.



La mayoría (86 %) de los pacientes informó de una enfermedad sistémica (que afectaba a todo el cuerpo) y los síntomas sistémicos más comunes fueron fiebre (62 %), inflamación de los ganglios linfáticos (58 %) y dolores musculares (32 %).



Los investigadores indicaron que, en contraste con los informes de casos existentes que sugieren que los síntomas sistémicos preceden a las lesiones cutáneas, el 38 % de los pacientes los desarrollaron después de la aparición de las lesiones mucocutáneas.



De los pacientes examinados, 71 refirieron dolor rectal, 33 de garganta y 31 edema de pene, mientras que 27 tenían lesiones orales, 22 una lesión solitaria y nueve las amígdalas inflamadas.



Los autores señalan que las lesiones solitarias y la inflamación de las amígdalas no se conocían previamente como características típicas de la infección por viruela del mono y que podrían confundirse con otras afecciones.



Solo uno de los participantes en el estudio había viajado recientemente a una región donde la enfermedad es endémica, lo que confirma la transmisión en curso dentro del Reino Unido.



Además, solo una cuarta parte de los pacientes había tenido contacto conocido con alguien con una infección confirmada por viruela del mono, lo que plantea la posibilidad de transmisión por parte de personas sin síntomas o con muy pocos.



Los autores reconocen algunas limitaciones, como el carácter observacional de los hallazgos, la posible variabilidad de los registros clínicos y el hecho de que los datos se limiten a un solo centro, de acuerdo con The British Medical Journal.



Hasta el momento, un 70 % de los casos de este brote se concentra en Europa.



España es donde más casos se hannotificado en el mundo (3.595), seguida de Estados Unidos (2.881), Alemania (2.410), Reino Unido (2.208) y Francia (1.567).