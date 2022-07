23 países condenan falta de libertad de prensa en Venezuela

La alianza Media Freedom Coalition (Coalición por la Libertad de los Medios de Comunicación) emitió este lunes una condena a la falta de libertad de prensa en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro que, según denuncian, emplea “medidas represivas” que dificultan la labor de los periodistas.

El comunicado, firmado por potencias como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, entre otros países, indicó su “profunda preocupación por la falta de libertad de prensa en Venezuela” y denuncia las “medidas represivas empleadas por el régimen de Maduro, incluido el acoso y la persecución de periodistas, trabajadores de los medios y medios de comunicación independientes, censura, bloqueos en Internet, incautaciones de propiedades y el silenciamiento general de los críticos”.

Esas medidas restrictivas, apunta el comunicado, “son evidentes en el espacio digital en Venezuela, donde el régimen de Maduro utiliza el bloqueo de contenido dirigido contra los críticos”. Y agrega: “Los periodistas independientes en Venezuela operan dentro de un entorno regulatorio y legal altamente restrictivo, y corren el riesgo de ser arrestados y sufrir violencia física”.

The undersigned members of the Media Freedom Coalition express deep concern over the lack of #mediafreedom in #Venezuela. Read the statement here: https://t.co/YMBz02sapM pic.twitter.com/U1J2wUejIv