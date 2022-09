La aerolínea de bajo costo Wingo ya oferta sus boletos desde y hacia Caracas. Desde la noche de este lunes 19 de septiembre tiene disponibles sus diferentes ofertas, con el plan Go Basic desde 117 dólares un viaje de solo ida.

Sin embargo, ese boleto solo permite un morral o cartera. Sus otras dos tarifas son Go Plus y Go Premium. La primera cuesta desde 154,94 dólares que incluye un morral o cartera y una maleta con un peso máximo de 23 kilos.

En el caso de la tarifa premium su costo es desde 179,38 dólares y además del morral o cartera, da la opción de un equipaje de mano de 12 kilogramos, la maleta de 23 kilos y una mejor silla.

Esta aerolínea volará a Caracas a partir del 4 de octubre, una vez que se reanuden los vuelos entre Venezuela y Colombia desde el próximo lunes 26 de septiembre, un anuncio que hicieron hace 11 días los mandatarios Nicolás Maduro y Gustavo Petro.

Un viaje ida y vuelta con Wingo, si se combinan sus tarifas Go Basic y Go Premium quedaría en 295,23 dólares.

Qué aerolíneas volarán

El embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, tras el anuncio de Maduro y Petro, dijo que las aerolíneas autorizadas de su país para volar a Caracas eran Wingo, Avianca, Latam y Ultra. Hasta ahora solo Wingo ha informado que volará desde el 4 de octubre. Y que tendrá también las rutas Medellín-Caracas desde mediados de octubre y en noviembre el destino Bogotá-Valencia.

Desde nuestro país la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav) confirmó que Avior y Conviasa tienen autorización, mientras que Láser espera el visto bueno de las autoridades aeronáuticas.

Una fuente de una agencia de viajes dijo el fin de semana pasado a Efecto Cocuyo que un boleto ida y vuelta con la empresa estatal tiene una tarifa neta de 592 dólares, mientras que al tramitar el boleto con la agencia llega a un valor de 670 dólares.

Lea más en: Wingo reanudará vuelos entre Bogotá y Caracas el 4 de octubre

Reapertura de la frontera

Caracas y Bogotá duraron más de tres años sin relaciones diplomáticas tras la ruptura en febrero de 2019. El entonces presidente colombiano Iván Duque reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela e intentó ayudarlo a ingresar ayuda humanitaria desde Cúcuta en esa fecha.

Desde entonces Miraflores rompió relaciones y cuatro años antes, en 2015, ordenó el cierre del tránsito terrestre por la frontera, tanto particulares como de carga.

Con el triunfo de Gustavo Petro y su intención de restablecer las relaciones, los dos países tienen embajadores desde finales de agosto y la reanudación del comercio y los vuelos, suspendidos desde marzo de 2020 por el COVID-19, reiniciarán el 26 de septiembre.