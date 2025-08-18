La compañía de televisión por suscripción SuperCable, con más de 30 años de actividad en Venezuela, informó a sus suscriptores que cesará operaciones en el país a partir de este 18 de agosto de 2025.

A través de un comunicado enviado a sus clientes por correo electrónico, precisó que con ello cumple con la orden emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

La empresa anunció que también desconectará su servicio de Internet por fibra óptica que ofrece a sus clientes desde 2021.

«Antes que nada, queremos agradecerle sinceramente por su confianza y lealtad a lo largo de estos años. Usted ha sido parte fundamental de nuestra historia, y gracias a su preferencia, hemos trabajado con dedicación para ofrecerle el mejor servicio del mercado», indicó la cablera en el comunicado.

SuperCable acotó que esta situación puede afectar la rutina diaria de los clientes, por lo que «esta preocupación nos llevó a revisar cuidadosamente las opciones disponibles en su zona y hemos constatado que usted tiene a su disposición operadores que ofrecen un servicio de gran calidad de forma tal que pueda continuar disfrutando de conectividad si así usted lo desea».

«Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud. Gracias por permitirnos entrar en su hogar, por cada momento compartido, y por ser un suscriptor ejemplar», finalizó la misiva.

Por qué comenzó todo

En marzo de este año, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció a los clientes de la operadora que SuperCable ALK Internacional S.A, dejaría de operar en el país tras la revocación de los títulos administrativos.

En ese entonces, el ente regulador del Estado alegó «violación a los derechos de los usuarios» y fijó un período de transición de 60 días, contados a partir de la fecha de su primera notificación, «para que las usuarias y usuarios afectados puedan migrar sus servicios a un nuevo proveedor autorizado«.

Aseguró Conatel que había innumerables denuncias de usuarios y usuarias por la mala calidad de servicios, cobros abusivos, incumplimientos tributarios y otros por parte de SuperCable.

«Citamos a la empresa, la confrontamos en una audiencia pública con sus usuarios, le pusimos y cobramos varias multas, y pese a ello la empresa no mejoró», añadió la institución de gobierno.