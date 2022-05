Aumentan los pagos en bolívares en comercios de Caracas

Varios comerciantes caraqueños afirmaron que reciben más pagos en bolívares que en divisas desde finales de marzo. Cada vez son más los clientes que prefieren pagar con débito incluso cuando se trata de un monto mayor a 50 dólares, explicaron.

En el boulevard de Chacaíto y Sabana Grande, al centro-este de Caracas, distintos establecimientos vuelven a expresar los precios de sus productos en moneda venezolana.

El más actualizado estudio de Ecoanalítica arrojó que durante el mes de marzo el 41,8 % de las transacciones en 10 ciudades del país se hicieron en bolívares y el 44,7 % en dólares. Es decir, la brecha entre ambos tipos de operaciones se ha reducido. En noviembre de 2021, Asdrúbal Oliveros, economista y director de la consultora, indicó que para entonces más del 50 % de las compras se hacían en divisas estadounidenses.

«Ahorita, incluso para pagar más de 30 dólares, la gente pasa su tarjeta y da hasta bolívares en efectivo. Casi nadie nos está pagando en divisas, por lo menos aquí», expresó Ana, encargada de una tienda de alimentos en La Candelaria, en el centro de la ciudad.

A pesar del aumento de pagos en moneda local, Ecoanalítica asegura que las ventas en dólares siguen manteniéndose a la cabeza en el territorio nacional. Algunos expertos indican que el fenómeno no se debe enteramente a la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (Igtf) que obliga a pagar una alícuota del 3 % por cada transacción realizada con divisas o criptomonedas distintas al petro.

«Han bajado bastante las compras en dólares: la gente cancela en débito. Nos sorprende, porque antes era al revés y las tarjetas eran una que otra. No sabemos si es por el impuesto, que sí estamos cobrando», explicó a Efecto Cocuyo Silvia, vendedora en una sucursal de ropa femenina en el centro de Caracas. Otros pequeños locales, como licorerías o abastos, también tienen puntos de venta activos, puesto que reciben una tarjeta de débito tras otra.

Flujo de bolívares

No todos los supermercados y las tiendas departamentales en Caracas están cobrando el Igtf, según un recorrido realizado este 10 de mayo de 2021 por Efecto Cocuyo. Es el caso de El Tijerazo. En la tienda ubicada dentro del Centro Comercial Chacaíto, aseguran que las operaciones en dólares han disminuido considerablemente en los últimos meses.

«No estamos cobrando ese impuesto a nuestros clientes. Igual, la mayoría de las compras ahora son en bolívares, ya no ves tanto billete de dólar como, por ejemplo, hace dos años», explicó Wigeliz Colmenares, encargada administrativa.

Otro caso es el de Traki, en Sabana Grande, que tampoco aplica el nuevo impuesto. Sin embargo, otros grandes comercios sí lo hacen. Por ejemplo, Farmatodo, Unicasa, Central Madeirense, Luvebras y Gama. También tiendas de tecnología y telefonía móvil como las pertenecientes a Digitel.

«Hay gente que viene y paga más de 150 dólares por un equipo, pasando la tarjeta. Eso es cada vez más común», expresó Virginia, vendedora de una de estos establecimientos, este 10 de mayo.

¿Qué dicen los compradores?

«Yo prefiero pagos en bolívares porque no tengo el problema del vuelto. Y ahora la mayoría de los comercios te ponen la tasa del Banco Central o la de la página y una no pierde tanto. En Farmatodo pago puro en bolívares porque sino me cobran más, que parece que 3 % es una tontería, pero a mi la plata no me sobra», explicó Wendy Blanco, de 30 años, en Las Mercedes, municipio Baruta.

Al este de la ciudad, en Petare, los pagos se mantienen mixtos. La zona es famosa por la llamada «buhonería» o comercio informal. Estos vendedores no cobran ningún impuesto y cargan efectivo en bolívares y divisas.

«La gente necesita el vuelto, entonces si no tengo, por ejemplo, el billete para darle un dólar a la persona que me compró, se lo doy en bolívares. Y la gente lo agradece cuando son montos pequeños, porque sirve para pasaje». Omar Orestes, en Petare

Para Dora, transeúnte en Petare, los pagos en bolívares resultan más sencillos cuando adquiere menos de diez productos en alguna tienda.

«Si voy a hacer un mercado completo en un solo sitio, pago en dólares. Pero la mayoría de las veces voy comprando un poquito aquí y otro allá. No todo el mundo tiene vuelto y prefiero pasar la tarjeta a cargar con los billetes. Yo tengo 72 años y me da miedo que en algún momento se me vaya a perder uno. En la tarjeta tengo casi toda mi plata y mis hijos me enseñaron a usarla», indicó a Efecto Cocuyo.

¿Es una desdolarización?

Óscar Torrealba, economista, conferencista y miembro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), asegura que no se han observado cambios de cara a los proveedores, que siguen prefiriendo el dólar por encima del bolívar.

Además, indicó que varias organizaciones habían advertido al Estado que, con la implementación del Igtf, vendría también la informalización de muchos establecimientos.

«¿De dónde se sacan las estadísticas? Eso nos puede decir muchas cosas, incluso que no se están registrando los pagos en dólares. Lo que se está viendo es que no se están emitiendo facturas sino notas de entrega», expresó Torrealba.

Explicó que no hay un proceso de desdolarización, debido a que la gente en Venezuela se dolarizó precisamente a raíz de un proceso inflacionario sobre el bolívar, que perdió el poder adquisitivo de forma brusca.

«Dudo mucho que sea el comienzo de un proceso de desdolarización porque la razón por la que el país se dolarizó en primer lugar no ha acabado. La inflación sigue. La aplicación del Igtf lo que ha hecho es que el comerciante trate de evitar ese impuesto. Primero, porque ahora tiene que realizar una declaración que antes no hacía», apuntó.

A finales de abril, Asdrúbal Oliveros explicó a Circuitos Éxitos que es la estabilidad cambiaria lo que le da peso ahora al bolívar. Desde finales de 2021 el dólar en Venezuela se ha mantenido alrededor de los 4,60 bolívares al cambio. Es decir, mientras esto permanezca, las personas continuarán utilizando la moneda venezolana sin que eso signifique que dejarán las divisas de lado, aunque haya más pagos en bolívares.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó el 7 de mayo que el país registró en abril una inflación del 4,4 %. Con esto, la acumulada en los primeros cuatro meses de 2022 asciende al 16,3 %, la cifra «más baja observada para un mes de abril» desde 2014.