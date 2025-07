El líder chavista Nicolás Maduro confirmó que la empresa estadounidense Chevron se sentó con su administración en mesas de trabajo para volver a operar en Venezuela, después de que en mayo cesó sus operaciones por el fin de la licencia que tenía desde octubre de 2022.

En una entrevista con el canal Telesur, Maduro aseguró que la Casa Blanca le notificó a su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue informada de la decisión de Estados Unidos de volver a permitir la actividad de la trasnacional en suelo venezolano.

«Ya hay mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones a trabajar sobre la base de la legalidad, es bienvenida a Venezuela«, dijo el gobernante en declaraciones que reprodujo el canal estatal en su sitio web.

Este jueves, el medio estadounidense The Wall Street Journal adelantó que Donald Trump permitió el regreso de Chevron, tras haber ordenado a finales de marzo pasado que dejara sus actividades en el país, como parte de las sanciones de su gobierno al de Maduro al que en ese momento acusó de no cooperar lo suficiente con los vuelos de deportación de migrantes venezolanos y de no hacer más por la democracia venezolana.

Producción petrolera no cayó pese a salida de Chevron

Las estimaciones que tenían los economistas y analistas petroleros era el de una caída de la producción y una pérdida significativa de entrada de recursos, pero en la asamblea anual de Fedecámaras, varios de ellos reconocieron que el bombeo de crudo desde la salida de Chevron se mantuvo por encima de un millón de barriles de petróleo diarios.

A inicios de julio, The New York Times dijo que Caracas y Washington conversaban para permitir el regreso de los 252 migrantes venezolanos presos en El Salvador por el envío de 10 estadounidenses a su país. Pero las diferencias entre Marco Rubio y Richard Grenell sobre cómo darle un incentivo al chavismo frenaron el intercambio, aunque finalmente ocurrió el pasado viernes 18 de julio.

Rubio defendía el no permitir concesiones económicas a Miraflores, pero ahora con el retorno de Chevron a Venezuela, la tesis de Grenell, el enviado especial de Trump para Venezuela y Corea del Norte, parece imponerse.

«Así como lo hemos dicho siempre a todas las empresas internacionales, son bienvenidos a trabajar en Venezuela. En estos meses, que duraron los chantajes, Venezuela creció 12 por ciento en la actividad petrolera. sin la necesidad de licencias«, destacó Maduro en Telesur este jueves 24 de julio.