Escasez de combustible no afectará temporada vacacional en Nueva Esparta, dice Cámara de Turismo

La escasez de combustible sigue siendo un problema grave en Venezuela que impacta en las distintas actividades económicas en el país, incluido el turismo. Entidades como Falcón y Sucre han advertido que algunos de sus sistemas de transporte se ha paralizado por la falta de gasolina o gasoil en julio, que es cuando inicia la temporada vacacional.

Sin embargo, la Cámara de Turismo de Nueva Esparta afirmó que la crisis no afectará a las islas que componen el estado insular y que espera una gran afluencia de viajeros, especialmente en Margarita. Este es considerado uno de los destinos más populares del país.

«Se prevé que no vamos a tener ningún problema con el abastecimiento de combustible para la temporada vacacional. No estamos enterados de que vaya a haber algún problema con el suministro. De todas manera estamos solicitando un encuentro con autoridades para la semana que viene», dijo Viviana de Vethencourt, presidenta de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, a Efecto Cocuyo este 12 de julio.

Agregó que el 100 % de los hoteles afiliados a la Cámara están en funcionamiento y preparados para las reservas. No obstante, usuarios en redes sociales han denunciado que en Margarita los conductores pueden pasar hasta dos días en cola para surtir gasolina.

«Aquí las colas son larguísimas, puedes pasar medio día y al final irte porque no te surten, se acaba, no llega la cisterna», expresó Oriana Gómez, comerciante en Porlamar.

Cómo funcionará el turismo este 2023

Leudo González, presidente de Conseturismo, dijo a Efecto Cocuyo, que históricamente Nueva Esparta es un estado que cuenta con un plan de abastecimiento de combustible entre julio y septiembre, por ser de los más visitados por turistas tanto nacionales como internacionales.

«Particularmente en temporada hay operativos importantes de suministro. En las últimas temporadas se procura tener la disponibilidad de gasolina en la isla de manera subsistente. Cuando vienen las vacaciones se hace un esfuerzo por mantener el flujo constante de gasolina. Ciertamente se esperan llegadas de temporadistas y se toman previsiones, cosa que nos gustaría ver en Mérida», explicó González.

Añadió que el resto de los estados del país, identificados como destinos turísticos, no tienen la misma suerte. En Mérida, durante el mes de junio, se reportaron colas kilométricas y reventa de gasolina con precios de hasta tres dólares por litro. El 4 de julio se registraron protestas en la entidad por fallas en servicios públicos y la escasez del combustible, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs).

Alejandra Luna, presidente de la Cámara de Turismo de Mérida (Caturem), indicó que el suministro está «mejorando» para el 12 de julio. «Hemos logrado comunicación entre los hoteleros y la Corporación Merideña de Turismo y nos están haciendo un enlace para poder suministrar. Esperamos verdaderamente que se le asigne una estación de servicio a los visitantes y que para ellos haya un trato especial», aseguró Luna.

González afirmó que otros estados de Los Andes venezolanos, Táchira y Trujillo, también se verán perjudicados por la poca gasolina que reciben. En el centro occidente, miles de turistas suelen movilizarse desde Zulia hasta las costas Falcón, agregó. Pero esta vez no lo harán por el déficit en las estaciones de servicio.

«No tenemos la menor duda de que, al no haber suministro de gasolina de forma constante, los temporadistas no van a llegar a esos destinos. En especial los que están hacia los extremos del país», dijo González. «El estado Sucre se ve muy afectado por la escasez, no hay mucho tránsito hacia esa zona».

¿Qué está pasando en Falcón?

Al menos 400 lanchas paralizaron traslados en la zona oriental de Falcón hacia los cayos del Parque Nacional Morrocoy y del Refugio de Fauna Silvestre Cuare, informó el medio de comunicación Crónica Uno el 6 de julio. Las embarcaciones requieren entre 280 a 400 litros para funcionar durante la temporada vacacional, pero la asignación en las estaciones puede llegar a menos de 100 litros.

El 9 de julio, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) publicó en su cuenta oficial de Instagram que «los lancheros y pescadores en el estado Falcón tienen asegurado el combustible a través de Pdvsa para atender a temporadistas en estas vacaciones».

Indicó que la Vicepresidencia de Comercio y Suministro Nacional participó en mesa de trabajo con la dirección regional de mercado interno del ministerio de petróleo, la Zodi Marítima y la alcaldía del municipio Monseñor Iturriza para atender los requerimientos de los sectores pesquero y turístico de Chichiriviche. No obstante, lancheros se quejan de que no existe ningún plan orientado a resolver la problemática del combustible a corto plazo.

Por otro lado, en Falcón habitantes denuncian que deben hacer filas de hasta cinco días para surtir en gasolineras. Es una de las entidades más afectadas a nivel nacional en el área de transporte.

Conseturismo señaló que es probable que la temporada vacacional se retrase y empiece en agosto, no solo por la crisis de gasolina o diésel, sino por la subida de precios y la disminución del poder adquisitivo venezolano en el último trimestre.

«La ocupación a nivel nacional ha disminuido un 6 % en comparación con 2022. Es decir, el primer semestre de 2023 está seis puntos porcentuales por debajo, en ocupación, que el mismo período el año anterior», dijo González.

Los servicios públicos en destinos turísticos

Las deficiencias en el suministro de electricidad es otra de las preocupaciones para los estados que esperan recibir turistas entre julio y septiembre. En abril de 2023, el Comité de Afectados por Apagones registró al menos 6.935 fallas a lo largo del territorio nacional.

Leudo González recordó que los estados occidentales del país continúan reportando graves fallas de luz, en especial Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo: «Tuvimos que plantear la posibilidad de autogenerarnos hasta hace mes y medio. Seguimos teniendo problemas de cortes no programados de electricidad».

Apuntó que la mayoría de hoteles y alojamientos formales cuentan con sus propias plantas generadoras de energía. No obstante, este mes el gobierno de Nicolás Maduro eliminó el subsidio total al diésel para el sector industrial y fijó el precio en 0,32 centavos de dólar el litro.

«Vamos a padecer, además de la escasez de combustible, el incremento del servicio de suministro de diésel», indicó González. «Es un duro golpe, porque también nos reportan continuamente un aumento desmesurado del costo de los servicios, de electricidad, de agua, de aseo, relleno sanitario que puede empujar a los empresarios y comercios a la informalidad», puntualizó.