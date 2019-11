Empresario Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero de Pdvsa - Efecto Cocuyo

El empresario venezolano Alejandro Betancourt López, vinculado al caso Derwick, recibió 270 millones de dólares en una trama de corrupción que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), informó este domingo, 3 de noviembre, el Miami Herald.



Betancourt López forma parte de un proceso judicial que investigan las autoridades estadounidenses en Miami y que incluye además a los hijastros del gobernante venezolano, Nicolás Maduro.



El diario indica que, aunque el empresario no es identificado en la investigación, fuentes familiarizadas con la investigación confirman que él es el “Conspirador 2” que aparece en la acusación criminal.



Sin embargo, Betancourt López y algunos de los otros conspiradores que no son identificados con nombre y apellidos en el proceso podrían terminar siendo acusados formalmente.



Nueve personas sí han recibido cargos por este caso, de los cuales dos ya se declararon culpables, otro está en espera de juicio y los otros seis siguen prófugos de la justicia estadounidense.



Según documentos judiciales, el “Conspirador 2” y su primo, Francisco Convit Guruceaga, recibieron 272,5 millones de dólares, aunque el abogado de Betancourt, Jon Sale, negó el viernes “haber cometido delito alguno”.



Betancourt fundó Derwick Associates, que se ha visto envuelta en acusaciones de pagar sobornos para firmar jugosos contratos para diferentes proyectos en Venezuela.



Según el diario miamense, las autoridades alegan que el “Conspirador 2” formaba parte de un grupo de empresarios y funcionarios venezolanos que recibieron dinero de Pdvsa en un sistema de lavado de dinero.



La conspiración supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un plan para cambiar dinero, diseñado para desfalcar unos 600 millones de dólares de Pdvsa obtenidos mediante sobornos y fraude, y con la intención de los acusados de “lavar” parte de esa cantidad.



Hacia mayo de 2015, la trama supuestamente dobló ese monto a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía.



Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, residente en Venezuela y buscado por la justicia de Estados Unidos, habría recibido, según la acusación, 272,5 millones, aunque todavía no ha sido acusado formalmente en el caso.



Gorrín se habría quedado con 72,5 millones y el resto se transfirieron a una firma para beneficio de los tres hijastros de Maduro: Yosser, Yoswal y Walter Gavídia Flores.



Otros 272,5 millones de dólares fueron a manos de Convit y el “Conspirador 2”, cifra que hay que sumar a otras decenas de millones de dólares que formarían parte de esta supuesta operación de desfalco de Pdvsa y cuyos responsables todavía deben rendir cuentas ante la justicia de EEUU.



Ya lo hizo el venezolano Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de planificación financiera de Pdvsa, que se declaró culpable del delito de “conspiración para cometer lavado dinero”.



El banquero alemán Matthias Krull hizo lo propio y fue sentenciado a 10 años de prisión por su participación en esta trama tras admitir que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para malversar alrededor de 600 millones de dólares de Pdvsa obtenidos a través de sobornos y fraudes, y que él se unió en 2016.



Mientras, sigue en espera de juicio el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, por ayudar a lavar al menos 12 millones de dólares.

Con información de EFE

Foto: elmundo.es