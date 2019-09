Diáspora laboral: bancos perdieron más de 5 mil empleados en último año

La infraestructura bancaria sigue reduciéndose. En el último informe de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) de junio de 2019 se revela que los bancos públicos y privados tienen 5.452 empleados menos que un año antes. Una merma que también afecta a las oficinas, taquillas y cajeros automáticos.

Uno de quienes renunció este último año es Moisés Yajure, quien empezó como cajero en el Banco Provincial de Makro Barquisimeto en 1995, una oficina hoy cerrada. Con 31 años tenía muchísimas ganas de avanzar, así que se graduó de administrador de empresas primero y de abogado después, logrando ser ascendió a Gestor de Particulares en 2003 y Coordinador Jurídico de Vehículos en 2007. Trabajó en varias oficinas, como las de Barquicenter, también extinta.

A Moisés el banco le financió la compra de su vivienda y de un vehículo además de recompensar sus logros académicos con ascensos. Todo cambió en 2014 cuando los bonos, beneficios y salarios se empezaron a hacer insuficientes. Entonces había sido reubicado como Gestor de Pequeña Y Mediana Empresa y más tarde Gestor de Empresas.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, 114 oficinas han sido cerradas en los últimos doce meses. Solo el Provincial perdió 1.054 empleados a pesar de cerrar una sola oficina. Y han sido más de tres mil empleados menos, cerrando otras nueve agencias en los últimos tres años.

A inicios de 2017 el abogado y licenciado Yajure aceptó ser gerente de la oficina de El Tocuyo, cuando su hijo le pidió que migrara Chile. “Jamás se había ocurrido irme aunque había viajado por dos meses a Canadá y Trinidad y Tobago para estudiar inglés. Sabía que no era lo mismo. Empecé a consultar sobre condiciones del país pero no entonces no me decidí”.

Empezó a ver cómo la reducción de la nómina llevó a cerrar una de las dos Gerencias Territoriales en Lara, una de las cuales lo había promovido en todos sus cargos. “En esa época ya no había dinero para los cajeros, la gente estaba molesta, me tocaban el vidrio, las personas mayores no podía retirar su dinero, no se daban créditos, no había plástico para tarjetas de débito ni se abrían cuentas. La gente iba pero no hacía nada. Muchas veces me rodearon la oficina pero no había respuestas que dar”.

Moisés aguantaba a pesar que su salario y el de su esposa como enfermera en una universidad no les permitía siquiera costear los gastos del colegio de su hija menor. Pero fue un accidente automovilístico mientras iba de El Tocuyo a Barquisimeto, que casi llevó a un arrollamiento, lo que lo llevó a decidirse.

“Le pedí a mi hijo que me comprara el pasaje y viajé durante mis vacaciones anuales del trabajo. Le avisé a la gerente territorial que si conseguía un trabajo en Chile no me regresaba. Y en mayo de 2018 envié mi renuncia”.