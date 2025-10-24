El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó este viernes el tipo de cambio oficial del dólar estadounidense en 214,41 bolívares soberanos por unidad. Esta cifra, que representa un incremento del 0,5% respecto al cierre del jueves, acelera una tendencia alcista que ha multiplicado por más de tres el valor del billete verde en lo que va del año, pasando de apenas 64 bolívares en enero a este nivel, para muchos, estratosférico.

Para los venezolanos, que luchan por estirar cada bolívar en medio de una inflación que no cede, este ajuste no es solo un número en una pantalla: es el preludio de una cascada de alzas en los estantes de los supermercados y otros comercios.

En las últimas semanas, reflejado en varios portales especializados en economía, el dólar BCV ha registrado alzas interdiarias cercanas o superiores al 1%.

Por su parte, el euro oficial se sitúa este martes en 249,02 bolívares.

Aceleración en octubre

En tan solo 24 días de octubre, el dólar BCV ha escalado 36,81 bolívares, un 20,73%, al compararlo con el cierre del 30 de septiembre (177,61 bolívares). Esta dinámica confirma una espiral alcista acelerada en el mes.

A finales de mayo, el gobierno lanzó una ofensiva contra el dólar paralelo, en un escenario de brecha cambiaria del 49,54%. Las medidas incluyeron la detención del administrador de cuentas que difundían la tasa no oficial y eliminación de pasarelas de pago que referenciaban el paralelo.

El 27 de mayo —última fecha con publicación del paralelo— el dólar oficial cotizaba en 95,24 bolívares. Desde entonces, ha aumentado 119,18 bolívares, un 125,14%. Es decir, más que duplicó su valor en menos de cinco meses.

Aquel día, el dólar paralelo cerró en 142,72 bolívares. El oficial superó esa marca en menos de tres meses y hoy lo excede por 71,70 bolívares.

La magnitud de la crisis cambiaria se evidencia en el acumulado anual: el dólar BCV ha cuadruplicado su precio en lo que va de 2025. El 30 de diciembre de 2024 cerró en 51,93 bolívares; hasta hoy, ha subido 162,49 bolívares, un 312,90%.

.