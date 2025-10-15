En medio de una economía marcada por la volatilidad cambiaria, el Banco Central de Venezuela (BCV) reportó este miércoles un nuevo incremento en la tasa oficial del dólar estadounidense, que abrirá este jueves 16 de octubre en 201,46 bolívares.

Esta cotización representa un leve ascenso respecto a los días previos, consolidando una tendencia alcista que se observa a lo largo de 2025.

El euro, por su parte, se cotiza en 234, 20 Bs., manteniendo su posición como la moneda de mayor valor en el mercado oficial y referencia para tributos y multas.

Estas cifras, publicadas en el portal oficial del BCV y corroboradas por fuentes especializadas en finanzas, reflejan el impacto continuo de factores como la inflación persistente y la dolarización informal que predomina en el comercio minorista venezolano.

El dólar BCV ha experimentado un crecimiento sostenido durante el año, impulsado por la demanda interna de divisas para importaciones y transacciones cotidianas.

Analistas independientes estiman que, de mantenerse el ritmo actual, la tasa podría superar los 250 Bs. para finales de 2025, exacerbando la presión sobre los precios de la canasta básica familiar, muchos de los cuales están indexados al dólar.