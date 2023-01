Autoridades venezolanas anuncian ampliación de rutas aéreas desde Madrid

Venezuela ampliará las rutas desde Madrid hacía distintos destinos del país a través de vuelos chárter cada diez días, como parte de su apuesta por la ampliación de la conectividad aérea con Europa, informó este jueves el ministro de Turismo, Alí Padrón.



El funcionario hizo el anuncio, a través de su cuenta en Twitter, tras sostener un encuentro con el primer ejecutivo y el vicepresidente de la aerolínea española Plus Ultra, Roberto Roselli y Julio Martínez, respectivamente, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2023, celebrada en España.



«Anunciamos, junto a Roberto Roselli, CEO (consejero delegado); y Julio Martínez, vicepresidente de Plus Ultra, la ampliación de las rutas desde Madrid hacia diferentes destinos de Venezuela, implementando vuelos chárter, uno cada 10 días, con la ruta Madrid- Porlamar», indicó.



Más temprano, informó, también en Twitter, de otra «fructífera» reunión de trabajo con el director de Relaciones Institucionales de la aerolínea Air Europa, Manuel Panadero López.



«¡Tendremos buenas noticias para la ampliación de la conectividad aérea con Europa!», aseguró Padrón y compartió imágenes de los encuentros sostenidos junto a la delegación venezolana presente en Fitur.



El ministro no ofreció detalles sobre el contenido de la reunión con Air Europa, ni si se alcanzó un acuerdo con el fin de trabajar en la ampliación de la conectividad.

Reuniones de trabajo

Durante la jornada, la delegación venezolana también sostuvo reuniones con la Asociación Internacional para la Cooperación Turística (Asicotur) y con representantes de los Gobiernos de Nicaragua, Palestina y Colombia con los que conversó sobre posibles acuerdos en materia de turismo, siempre según Padrón.



El Gobierno venezolano promovió este martes ante la Organización Mundial del Turismo (OMT) su plan para expandir el sector y posicionar al país caribeño como un destino atractivo, durante un encuentro en Madrid con el director Regional para las Américas del organismo, Gustavo Santos.



En los últimos meses, Venezuela multiplicó los vuelos internacionales, y recibió a miles de cubanos y rusos a través de planes turísticos, activó los créditos para el sector y eliminó, luego de dos años, las pruebas de covid-19 en los aeropuertos, para hacer del turismo «uno de los motores de la economía».