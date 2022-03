Arabia Saudí y Emiratos defienden la OPEP+ y rechazan expulsar a Rusia

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) defendieron este martes, 29 de marzo, la OPEP+ para la estabilidad del mercado de energía, y se mostraron contrarios a expulsar a Rusia de esa alianza en el marco de las sanciones impuestas a Moscú por su invasión de Ucrania, al considerar que «no hay que politizar las cosas».

Esta postura la expresaron los ministros de Energía de Arabia Saudí, Abdulaziz bin Salman, y EAU, Suhail al Mazrouei, en un panel de la «World Government Summit 2022», inaugurada hoy en Dubái, en el que destacaron la importancia de la cooperación por la seguridad energética entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 10 aliados externos, incluido Rusia, denominada OPEP+.

«En esta organización nuestra única misión es preservar la seguridad de la energía (…) no podemos politizar las cosas (..) no podemos llevar la política a la organización (…) habrá que separar entre política y energía», dijo el emiratí.

«Si pedimos a algún miembro que salga eso querrá decir que estamos aumentando los precios y contradiciendo así lo que quieren los consumidores (…) ¿cómo se nos pide trabajar para bajar los precios y al mismo tiempo nos contradecimos y se nos pide sacar a uno de los miembros?», añadió Al Mazrouei.

Citó, «como ejemplo, el caso de Irán y Venezuela, países sometidos también a sanciones (…) pero nosotros (OPEP) no podemos hacer esto», agregó en referencia a presiones para suspender la cooperación con Rusia en el marco de las sanciones a ese país.

Por su parte, el titular de energía saudí destacó que «Rusia produce alrededor de 10 millones de barriles diarios de petróleo, que representa 10 % de lo que consume el mundo, además de una importante cantidad de gas (…) se trata de una gran contribución».



«En Arabia Saudí, y también Emiratos, separamos entre las cosas (…) Cuando entramos al edificio de la OPEP dejamos la política fuera (…) esta idea fue trasladada a OPEP+, por que si no, no hubiéramos podido tratar con países como Irán u otros», insistió el ministro saudí.



Tanto Bin Salman como Al Mazrouei no dijeron, no obstante, si la OPEP+ planea un aumento de la producción más allá de los 400.000 barriles que esa alianza inyecta al mercado desde mediados de 2020, pese a las presiones de los consumidores, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea para un aumento que frene la histórica subida de los precios.



Mientras que el emiratí subrayó que «la gente se olvida de las capacidades (de producción) y la necesidad de recursos financieros e inversiones» para aumentar la producción, el saudí volvió a recordar que «si no hubiera OPEP+ no habríamos podido mantener ahora la continuidad de la energía».