Yulimar rojas gana tercera medalla de oro en atletismo - Efecto Cocuyo

La atleta venezolana Yulimar Rojas ganó su tercera medalla de oro en el campeonato mundial de atletismo Doha 2019.

Rojas reventó la final de triple con una marca de 15,37 metros en el segundo turno que le dio su segundo título mundial consecutivo y volvió a dejarle muy cerca del récord del mundo de la ucraniana Inessa Kravets (15,50).

a jamaicana Shanieka Ricketts consiguió la medalla de plata con 14,92, y la colombiana Caterine Ibargüen, campeona olímpica, se alzó con la presea de bronce con 14,73.

A punto de romper el récord

Su intención era romper el récord mundial de la ucraniana Inessa Kravets (que obtuvo 15,50 en Gotemburgo en 1995). En la ciudad española, hace un mes, que quedó solo a 9 centímetros, apenas nada en triple salto. Hoy a 12. «El récord saldrá en algún momento», había dicho antes de la final.

Rojas, pese a batir muy lejos de la tabla, debutó con un salto de 14,87 metros.

Ibargüen, atleta mundial de 2018, llevaba un año más complicado, sobre todo desde su lesión en los Panamericanos de Lima. Ha alternado la longitud con el triple (cuatro pruebas en cada una) y su mejor marca fueron sus 14,89 de Lausana. No saltaba triple desde el 11 de julio, cuando solo fue sexta en Mónaco. Su primer salto de la final ratificó que no estaba a tope: 14,16.



Rojas había perdido este año tanto contra Ibargüen como contra la jamaicana Shanieka Ricketts, que le arrebató el diamante en la final de Zúrich. En Doha no iba a ocurrir lo mismo. En su segundo voló hasta los 15,37 y ya no mejoró, en tanto que Ricketts progresó hasta los 14,92, un salto que le valió la plata.



En el quinto turno, Caterine voló hasta los 14,73 para cerrar al menos con un podio una temporada difícil.

Con información de EFE