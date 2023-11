Venezuela y Ecuador no se hicieron daño y pactaron un empate sin goles durante la fecha 5 de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de la FIFA 2026. El cuadro venezolano no supo capitalizar la superioridad numérica y la localía para sumar tres puntos y debe conformarse con uno solo.

El que empezó pegando primero en cancha visitante fue Ecuador, que intentó desde el inicio abrir el marcador, pero por fortuna de la Vinotinto el VAR anuló un gol a William Joel Pacho, quien estaba fuera de lugar. La jugada fue bastante discutida, pues no se veía una clara posición irregular del jugador.

Ese susto para Venezuela los hizo reaccionar y aunque no tuvieron una chance clara para comenzar ganando, pero tampoco dejó que los ecuatorianos llegar con facilidad a su arco y se tornó un partido parejo en el mediocampo.

𝗜𝗴𝘂𝗮𝗹𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝘁𝘂𝗿𝗶́𝗻



Sumamos un nuevo punto en la clasificación. 👊🏽



𝑽𝒆𝒏𝒆𝒛𝒖𝒆𝒍𝒂 0-0 Ecuador #SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/igaZQlB2Rg — La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 17, 2023

De hecho, en esa primera parte las faltas fueron protagonistas y hubo amonestados en ambos elencos. Eso hizo que ninguno se hiciera mucho daño y se fueron al descanso con un cero a cero.

La Vinotinto apostó a la velocidad de Yeferson Soteldo por la banda izquierda e inquietó en varias oportunidades a Alexander Domínguez, que desactivó los avances con seguridad. Por el lado de Ecuador, tuvo mucho espacio para golpear de contraataque, pero la falta de gente en ataque fue un problema para sortear a la defensa local y lograr marcar el primer tanto del partido.

Segundo tiempo estéril

Para el segundo tiempo, el partido no fue muy distinto a la primera parte y no hubo una acción clara para ambos. Parecía que el empate era el negocio para cada uno y no permitieron acercamientos peligrosos.

Los cambios no se hicieron esperar y cada uno intentó a su manera ganar el partido, pero no se encontró una llegada que dejara a alguno cerca de la victoria.

Sin embargo, Ecuador sobre el minuto 81 logró a través de Moises Caicedo sorprender al portero venezolano Rafael Romo con un potente remate, pero no terminó siendo preciso y se fue desviado.

Al final, el partido quedó empatado cero a cero y no se hicieron daño. Este resultado dejó a los venezolanos con 7 unidades, mientras que Ecuador suma 4 puntos.

Con información de Futbolred

Me gusta esto: Me gusta Cargando...