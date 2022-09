Roger Federer se retirará tras la Copa Laver

El tenista suizo Roger Federer, exnúmero uno del mundo, ganador de 20 títulos de Grand Slam y considerado uno de los mejores jugadores de la historia, anunció este jueves su retiró, que se hará efectiva al término de la Copa Laver, torneo por equipos que él mismo promueve y que se disputará en Londres del 23 al 25 de este mes.

Federer tiene 41 años y dirá adiós tras «una aventura maravillosa» de 24 años, pero después de tres últimas temporadas que han supuesto «un reto en forma de lesiones y cirugías».

El jugador de Basilea, cumbre de la elegancia tenística, en particular en el juego de hierba -superficie sobre la que ganó ocho títulos de Wimbledon-, hizo público un comunicado en el que señala que ha hecho todo lo posible «por regresar de forma competitiva», pero que su cuerpo tiene «capacidades y límites» y le ha enviado «un mensaje muy claro».

Federer, más de 24 años en las canchas

«Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos durante más de 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca habría soñado y ahora debo reconocer que es el momento de terminar con mi carrera competitiva».

«La Copa Laver de la semana que viene en Londres será mi último torneo ATP. Jugaré más al tenis en el futuro, por supuesto, pero no en los Grand Slams o en el circuito», añade.

Federer admite que recibió «un talento especial para jugar al tenis» y que lo hizo a un nivel que nunca imaginó «y durante mucho más tiempo» de lo que pensó, reconoce, «que fuera posible».

En un largo capítulo de agradecimientos, el suizo se refiere a su esposa Mirka y a sus hijos, a sus padres y hermana, a sus entrenadores, al equipo suizo, a su grupo de apoyo y a sus patrocinadores, a los fans y también a sus rivales.

«He tenido la suerte de jugar muchos partidos épicos que no olvidaré. Nos enfrentamos con limpieza, pasión e intensidad (…). Nos motivamos unos a otros y juntos llevamos el tenis a otro nivel», dice Federer.

«Los últimos 24 años en el circuito han sido una aventura increíble (…). He tenido la fortuna de jugar en 40 países. He reído y llorado, he sentido alegría y dolor, pero sobre todo me he sentido increíblemente vivo», indica el jugador.

«Para terminar, al juego del tenis: te amo y nunca te abandonaré«, concluye Federer el comunicado.

20 títulos en su cosecha

El jugador suizo ganó, además de ocho torneos de Wimbledon, seis veces el Abierto de Australia, cinco veces el Abierto de Estados Unidos y una vez Roland Garros.

Accedió por primera vez al número uno mundial el 2 de febrero de 2004.

Se retira con 103 títulos, un balance de 1.251 partidos ganados y 275 perdidos y unas ganancias oficiales, según la ATP, de 130,5 millones de dólares.