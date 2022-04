Sigue el suspenso con el hit 3.000 de Miguel Cabrera: posponen el juego de este #22Abr

La emoción por ver el momento en el que Miguel Cabrera conecte su hit número 3.000 ha contagiado a muchos venezolanos, fanáticos o no del beisbol. Este logro histórico para el beisbolista nacido en Maracay está en boca de todos y muy pocos quieren perderse ese instante.

Se esperaba que este viernes 22 de abril el toletero criollo se uniera al exclusivo club que hasta la fecha integran solo 32 bateadores de todos los tiempos, que han conectado 3 mil o más sencillos; pero el clima conspiró en contra de la fanaticada y del propio «Miggy», pues el partido entre Tigres de Detroit y Rockies de Colorado se suspendió por lluvia.

Ya hay que esperar hasta este sábado 23 de abril, cuando se abra una doble jornada, a la 1:10 de la tarde la primera y a las 6:40 p. m. la segunda, para escuchar el batazo musicalizado con el Alma Llanera en la voz del Tío Simón Díaz, a pedido de Cabrera.

El juego de esta noche vs. los Rockies ha sido pospuesto debido al mal tiempo. El partido se recuperará como el 2do juego de una doble cartelera el sábado a las 6:40 p.m., a continuación del juego programado a la 1:10 p.m.

Durante este viernes hubo algo de incertidumbre entre la fanaticada y admiradores del jugador de Tigres de Aragua, pues pocas eran las opciones televisivas para disfrutar del juego entre Tigres de Detroit y Rockies de Colorado, que estaba pautado a las 7:10 p. m. (hora venezolana) en el Comerica Park de la ciudad más grande del estado de Michigan, Estados Unidos.

En redes sociales muchos venezolanos se quejaron de que no había manera de ver en directo el juego completo y otros compartían algunas alternativas.

A última hora de esta tarde, Simple Tv confirmó la transmisión través de su canal 680 el encuentro, luego de que durante la mañana de este viernes ninguno de los sistemas de televisión por suscripción del país incluyeran en su parrilla este importante juego tanto para Cabrera como para sus seguidores.

Por su parte, el canal IVC anunció que transmitiríanen directo cada turno del venezolano, en medio del juego Yankees de Nueva York-Guardians de Cleveland que ya tenían pautado para este mismo viernes, algo que servirá de paliativo para los suscriptores de las otras operadoras.

Por internet, los seguidores podrán ver el modo play by play de portales como el de MLB.com o en el Twitter de los Tigres. A diferencia de otros días anteriores, el servicio de streaming por suscripción MLB.Tv no lo pasará de modo gratuito, lo mismo que los streaming pagos Espn+ y Fox+.

Pero existen portales como BeisbolEnVivo, que transmiten los juegos y se han convertido en un alivio para los seguidores del deporte de los bates. Hay que estar pendientes a ver si transmite el juego esta noche.

Miguel Cabrera no alcanzó la marca de los 3.000 hits el jueves, lo que significa que otra multitud ruidosa acudirá en masa al Comerica Park de Detroit el viernes mientras continúa persiguiendo la historia en el primer partido de una serie de tres juegos contra los Rockies de Colorado.

Habrá que esperar qué otros canales o portales se unan a la transmisión del ya esquivo 3.000. Incluso, otras leyendas del beisbol venezolano como Luis Sojo puso a disposición su IG Live para retransmitir el juego.

¡Qué llegue este sábado pronto!

Las televisoras de Vzla no le han dado la cobertura q se merece el hit numero 3.000 de Miguel Cabrera. En toda la historia de MLB es el tercer jugador con 500 HR , 3.000 hits y 300 + Avg. (Hazaña solo lograda por Willy Mays y Hank Aaron) ¿Será que Miguel Cabrera no es chavista?

No hay ningún nacional Canal transmitiendo grande ligas La tele tuya no se q pasó meridiano está pendiente de Miguel Cabrera pero no sé si hacé el enlace