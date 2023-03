Champions League | Manchester City e Inter de Milán ponen su nombre entre los ocho mejores

El Manchester City y el Inter de Milán cumplieron los pronósticos y avanzaron a los cuartos de final de la UEFA Champions League este martes 14 de marzo, tras dejar en el camino al Red Bull Leipzig y al Oporto respectivamente.

Goleada en Manchester

El equipo de Pep Guardiola, el Manchester City de Inglaterra, se midió contra el Leipzig de Alemania en un partido en el que partieron como los favoritos. Los citizens jugaban en casa, en el Etihad Stadium, y contaban con el apoyo de toda su fanaticada.

Los británicos no lograron sacar ventaja en el partido de ida en la casa de los alemanes, que se jugó el 22 de febrero y acabó empatado 1-1.

Pese a tener que ganar para avanzar, el City dominó el encuentro y goleó7-0 a su rival con una actuación que hizo emocionar a sus hinchas.

Erling Haaland fue la figura del compromiso y fue el autor de cinco de los tantos de los Citizens. El noruego abrió el marcador desde el punto penal al 22 y volvió a anotar al 24, al 45, al 53 y al 57. Los otros dos tantos fueron de Ikay Gundogan al 49 y Kevin de Bruine al 90.

Haaland, a sus 22 años, es actualmente el máximo anotador de la Champions con 10 tantos. Detrás del nórdico está Mohamed Salah, de origen egipcio, que cuenta con 8 goles.

El City se convirtió en el segundo club inglés en sellar su clasificación a los cuartos de final de la Champions League, pues el Chelsea avanzó a esta ronda el pasado 7 de marzo.

El cuadro de Inglaterra nunca ha levantado la orejona, como se suele referir al trofeo de la torneo, pero es uno de los grandes favoritos para alzarse con ella este año.

El Inter empató y clasificó

El Inter de Milán ganó su partido de ida contra el Porto de Portugal el 22 de febrero, por lo que un empate le servía para seguir adelante en la competencia más importante del fútbol europeo.

El Porto no logró remontar la serie y cayó eliminado tras igualar a cero contra los italianos en el Estadio do Dragão, en Oporto. Los de Milán, dirigidos por Simone Inzaghi, no querían tomar riesgos y jugaron a la defensiva para aprovechar el resultado de la ida.

Los neroazurris volverán a la etapa de cuartos de final de la Liga de Campeones después de 12 años de ausencia.

La vez anterior que el Inter estuvo entre los ocho mejores de Europa fue en la temporada 2011-2012, cuando se quedaron a las puertas de la semifinal al caer contra el Schalke 04 de Alemania con un global de 7-3.

El entrenador del FC Porto, Sergio Conceicao (L), rechazó un apretón de manos del DT del Inter Simone Inzaghi. Foto: Efe

El histórico club italiano ha ganado la orejona en tres ocasiones y busca sumar una más a su palmarés este año. No alzan el trofeo desde que derrotaron al Bayern Munich por dos a cero en la final de 2010.

El miércoles 14 de marzo conoceremos a los dos últimos invitados a la ronda de cuartos de final de la Champions League: a las 4 p.m. (hora venezolana) el Real Madrid enfrentará al Liverpool y el Napoli recibirá al Eintracht Frankfurt.

Partidos del 15 de marzo

Los españoles se impusieron por cinco tantos contra dos al Liverpool el pasado 21 de febrero en la casa de los ingleses, en un partido que iban perdiendo 2-0 hasta el minuto 21. Los ingleses deben marcar mínimo cuatro goles y mantener su portería imbatida para poder clasificar.

Frankfurt también debe ganar su partido, en este caso por al menos tres tantos, al Napoli. Los italianos serán locales y contarán con el apoyo de su fiel afición.