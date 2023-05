Carmelo Anthony anuncia su retiro del baloncesto

Carmelo Anthony, noveno máximo anotador de la historia de la NBA y diez veces All-Star, anunció este lunes su retirada del baloncesto.



«Ha llegado el momento para mí de decir adiós a la pista en la que hice mi nombre y al deporte que me dio un propósito en la vida y orgullo», dijo en un vídeo de despedida publicado en sus redes sociales.



Elegido en 2021 en la lista de los 75 mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, Anthony, que la próxima semana cumplirá 39 años, fue un extraordinario talento ofensivo de las canchas pero deja la competición profesional con la espina clavada de no haber conseguido un anillo de la NBA ni haber jugado unas Finales.



No obstante, Anthony sí triunfó a lo grande y fue un emblema inolvidable en la selección estadounidense, con la que fue triple campeón olímpico en Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016.



Anthony disputó 19 temporadas en la NBA, pero llevaba ya un año fuera de las canchas puesto que no encontró equipo para este curso 2022-2023.



Antes de llegar a la NBA en la célebre promoción de 2003 que encabezó LeBron James, Anthony se proclamó campeón de la NCAA con la universidad de Syracuse.



Los Denver Nuggets le escogieron en el número tres del ‘draft’, por detrás de LeBron (Cleveland Cavaliers) y de Darko Milicic (Detroit Pistons), y en la franquicia de Colorado estuvo siete temporadas y media.



Los Nuggets, actualmente a solo un triunfo de las primeras Finales de su historia, tuvieron como mejor resultado con Anthony la final del Oeste en 2009 en la que perdieron contra Los Angeles Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol, que ese año ganarían el primero de sus dos anillos juntos.



En febrero de 2011, el alero hizo las maletas y aterrizó en su Nueva York natal para jugar en unos Knicks que le pusieron la alfombra roja como la estrella que necesitaban a gritos para enderezar el rumbo de la franquicia.



Como en Denver, Anthony continuó siendo uno de los mejores anotadores de la liga, pero eso no tuvo eco en el rendimiento de su equipo y los Knicks cayeron dos veces en primera ronda de los ‘playoff’ y una en las semifinales del Este.



A partir de 2017 empezó su travesía por diferentes equipos: los Oklahoma City Thunder (2017-2018), los Houston Rockets (2018-2019), los Portland Trail Blazers (2019-2021) y Los Angeles Lakers (2021-2022).



A la franquicia de púrpura y oro llegó con el único objetivo de conseguir un anillo antes de retirarse, pero aquel equipo muy veterano y repleto de nombres en mayúsculas de la liga (LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis, Dwight Howard, Rajon Rondo…) fracasó por completo y ni siquiera entró en los ‘playoff’.



Con 28.289 puntos en total en la temporada regular, Anthony es el noveno máximo anotador de la historia de la NBA solo por detrás de LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain y Shaquille O’Neal.



También fue elegido en seis ocasiones para los mejores quintetos de la liga (All-NBA Team).



Tras casi dos décadas en la liga sus promedios fueron de 22,5 puntos, 6,2 rebotes y 2,7 asistencias por partido.