Antonio Díaz deslumbra en su última competencia mundial

Aunque tras su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (realizados en 2021 por la pandemia) el karateca venezolano Antonio Díaz anunció su retiro de los tatamis, este sábado el deportista quiso despedirse del deporte que por más de 25 años le dio grandes triunfos con una última actuación en el los Juegos Mundiales de la especialidad marcial, de la cual en años anteriores Díaz fue campeón en 5 ocasiones.

El venezolano, considerado ya una leyenda del karate, compitió este 9 de julio en el Mundial de Birmingham, Estados Unidos, donde aunque no ganó en su especialidad del kata le puso un toque final dorado a una de las carreras más exitosas en el karate.

«Hoy confirmó su estatus como uno de los atletas más admirados, respetados y venerados en el mundo del kárate con una emotiva participación final en los Juegos Mundiales 2022», describió la Federación Mundial de Kárate en su portal web.

“Es un gran honor sentir todo el cariño de mis compañeros que sentí cuando llegué aquí. Le da un tremendo propósito a todo lo que he hecho por el deporte saber que puedo ser una referencia para los demás. Es como estar en casa”, dijo Antonio Díaz.

“Desde que recibí la noticia de mi clasificación, solo me enfoqué en disfrutarlo al máximo y aprovechar la oportunidad de volver al tatami. Fue aún más importante para mí hacer eso en un evento tan importante como los Juegos Mundiales”, agrega el mirandino.

Con seis apariciones en los Juegos Mundiales, Antonio Díaz es una estrella viviente que rompe récords en el evento multideportivo. En la edición 2022 del torneo, Antonio Díaz finalizó su participación con dos derrotas ante Damián Quintero de España y Mattia Busato de Italia y una victoria sobre Yuki Ujihara de Suiza.

Es la primera vez en seis apariciones que Díaz no se va a casa con una medalla. Ha reclamado premios en las últimas cinco ediciones, incluidas dos medallas de oro y tres de bronce.

“La primera vez que gané el torneo en 2005 fue tremendamente importante para mí porque tuve una gran rivalidad con Luca Valdesi; en los Campeonatos del Mundo, siempre perdía contra él. Pero en los Juegos Mundiales 2005, finalmente pude vencerlo. Ese fue mi momento favorito en mis seis apariciones”, dijo Díaz, quien ganó los títulos en 2005 y 2013.

“Todos los podios que alcancé en los Juegos Mundiales fueron bastante notables para mí. En el primero lo compartí con leyendas como Ryouki Abe y Luca Valdesi, luego nuevamente con Luca Valdesi, luego con Ryo Kiyuna, con Damian Quintero… Tuve la suerte de estar con diferentes generaciones de grandes personalidades en la historia de Kata”, señaló Díaz.

“Mi primera participación fue en 2021, tenía 21 años. Ahora tengo 42 años. Cuando competí en los Juegos Mundiales, mi carrera estaba comenzando y tuve la oportunidad de enfrentarme a karatekas que realmente admiraba. En Wroclaw en 2017, pensé que estaba compitiendo en los Juegos Mundiales por última vez. Estar aquí es un regalo para mí», finalizó.

Nacido en Caracas (Venezuela) hace 42 años, Antonio Díaz es una de las mayores leyendas de este deporte. Como dos veces campeón mundial y poseedor del récord Guinness de más medallas ganadas en la historia de los campeonatos mundiales, Díaz ha protagonizado una de las eras de dominio más exitosas en Kata.

Karate legend Antonio Diaz 🇻🇪 said farewell to a record-breaking and historic career today as he was completing his 6⃣ appearance at The World Games



FULL STORY 👉 https://t.co/LAacveysBy#Karate 🥋 #TWG2022 #WeAreTheWorldGames pic.twitter.com/RuumtkibBE