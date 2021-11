Los expertos de referencia en la lucha contra la pandemia en Sudáfrica se mostraron hoy, 29 de noviembre, cautamente optimistas respecto a la capacidad de las vacunas existentes para prevenir el COVID-19 grave por la nueva variante ómicron, si bien esperan un rápido aumento de los contagios para los próximos días.



«Basándonos en lo que sabemos, y en cómo otras variantes de preocupación han reaccionado a la inmunidad vacunal, podemos esperar que aún veamos una alta efectividad frente a la hospitalización y la enfermedad grave», indicó este lunes en una rueda de prensa virtual el profesor Salim Abdool Karim, uno de los científicos líderes respecto a la covid-19 en Sudáfrica.



«La protección de las vacunas es probable que se mantenga fuerte. No sabemos esto de forma definitiva, los estudios se están haciendo, pero basándonos en lo que sabemos, podemos esperar que este sea el escenario probable, que las vacunas se mantengan bien en términos de prevenir las hospitalizaciones porque dependen de más de la inmunidad de las células T y menos de los anticuerpos», agregó.



Según este experto, Sudáfrica podrá ofrecer más datos en dos o tres semanas, pero las predicciones actuales se basan principalmente en la experiencia con mutaciones que ya estaban presentes en otras variantes previas -como la alfa, la beta, la gamma y la delta- que aunque poseían «cierto grado de escape a la respuesta inmune previa», los casos graves aún podían ser combatidos con las vacunas.



Además, de los crecientes casos que se están viendo estos días en Sudáfrica y que los expertos apuntan a que podrían deberse a ómicron, por el momento los positivos y, sobre todo, las hospitalizaciones afectaron mucho más, con diferencia, a las personas no vacunadas.



Ómicron sí que parece más propensa a escapar a la inmunidad de los anticuerpos generada naturalmente por contagios anteriores, por lo que sí se espera una mayor tasa de reinfección en las personas no vacunadas.



Pese a todo, Karim también recalcó que la nueva variante presenta un alto número de mutaciones y que, pese a que algunas son conocidas, otras son totalmente nuevas y no se tiene «idea» aún de su impacto.



La aparente mayor transmisibilidad de esta nueva variante sí que parece relativamente segura y, por ello, los expertos sudafricanos predicen ya que en los próximos días Sudáfrica verá un rápido incremento del número de casos.



De hecho, Karim espera que los alrededor de 2.500-3.000 nuevos casos diarios que el país vino contando en las últimas jornadas, para finales de esta misma semana se acerquen ya a los 10.000.



Respecto a la gravedad y los efectos clínicos, aunque por el momento no se ha levantado ninguna «bandera roja todavía», según los expertos, los datos aún son «anecdóticos» y también sesgados por factores como que la mayor parte de los nuevos casos detectados en Sudáfrica fueron entre jóvenes.



«El miedo a las variantes no debería lanzarnos a la desesperación», manifestó, por su parte, el ministro de Salud sudafricano, Joe Phaahla, quien reiteró sus críticas a la cascada de restricciones internacionales sobre el sur de África por «injustificadas».



El descubrimiento de esta nueva variante del coronavirus, identificada como B.1.1.529 y bautizada con la letra griega ómicron por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue anunciado el jueves pasado por científicos y autoridades sanitarias de Sudáfrica y se caracteriza por tener un alto número de mutaciones.



Numerosos países de todo el mundo confirmaron ya casos de esta variante.