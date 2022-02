El uso incorrecto del Zignet plus sí podría “causar la muerte medicinal”

El uso incorrecto del Zignet Plus, medicamento que contiene paracetamol (325 mg) y clorhidrato de tramadol (37,5 mg), sí puede causar la muerte, como indica una imagen que circula en plataformas de mensajería. Este fármaco no está indicado para cualquier persona y no puede administrarse por tiempo ilimitado.

El texto de la imagen dice textualmente: “Cuidado con comprar esta pastilla esta es la que esta causando la Muerte esta medicinal te la están vendiendo como paracetamol y esta provocando infarto (sic)”.

La presentación que aparece en la imagen la distribuye el laboratorio Caplin Point en países como Ecuador y Guatemala. También se comercializa con el nombre Tramadol / Paracetamol Pensa.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo revisó varios prospectos del medicamento de varios países para conocer más sobre las circunstancias en las que se suele recetar.

Tramadol

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) explica que el medicamento se usa para el tratamiento sintomático del dolor moderado a intenso en adultos, pero limitado para los pacientes que requieran la combinación de tramadol y paracetamol.

Advierten que no se debe administrar durante más tiempo del “estrictamente necesario”. Además, la dosis debe ajustarse a la intensidad del dolor de cada paciente; es decir, solo debe administrarse bajo supervisión médica.

El portal de información independiente sobre medicamentos, Drugs.com, es mucho más tajante en sus advertencias. «El uso incorrecto de esta medicina puede causar adicción, sobredosis o la muerte. Mantenga la medicina donde otros no la puedan encontrar», dice el prospecto.

No se puede recetar a cualquier persona menor de 18 años, gestantes, personas con asma o problemas severos de la respiración, bloqueos en el estómago o los intestinos o que hayan usado algún inhibidor de la MAO (monoamina oxidasa, un tipo de antidepresivo).

Solo bajo supervisión médica

La Aemps agrega que no se recomienda en pacientes con insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática grave, insuficiencia respiratoria grave, epilépticos, dependientes de opioides, traumatismo craneal, entre otros. Entre las advertencias y precauciones se menciona que se han notificado casos de síndrome serotoninérgico, una enfermedad que es potencialmente mortal, en pacientes tratados con tramadol y otros agentes serotoninérgicos.

La web Drugs.com recomienda no guardar el medicamento que sobre cuando termine el tratamiento. Solo una dosis podría causarle la muerte a alguien que la tome por accidente o de forma incorrecta. Se pueden mezclar las pastillas que sobraron con arena de gato o café molido en una bolsa de plástico sellada y tirar la bolsa.

En conclusión, según se detalla en el prospecto del medicamento, es cierto que el medicamento puede causar la muerte si se usa de manera incorrecta. Solo debe tomarse bajo supervisión médica. No se puede recetar a cualquier paciente.

Este medicamento está autorizado por las autoridades sanitarias en Venezuela desde diciembre de 2010. Se puede leer con más detalle el prospecto del medicamento en la web del Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel».