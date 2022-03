¿Zelenski abandona Ucrania y se «muda» a Polonia?

Hay publicaciones virales en redes sociales sobre el conflicto Rusia – Ucrania que desinforman. Medios de comunicación han difundido que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, abandonó Ucrania y se mudó a Polonia, pero esto es falso.

La información fue difundida por el canal estatal, Venezolana de Televisión (VTV), en su cuenta de Twitter. Sin embargo, este medio ya ha difundido información falsa relacionada con la guerra en Ucrania.

Esta afirmación ya fue verificada por medios de fact-checking como Ukraine Vox y Maldita.es. Con material fotográfico, ambos portales demostraron que, a la fecha, Zelenski no ha salido de Ucrania y determinaron que la información que dice que huyó es falsa.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo consultó organizaciones de verificación y recopiló evidencia para comprobar la veracidad de la información.

Zelenski en Kiev

El ejecutivo ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene un canal en Telegram en el que se comparten declaraciones y entrevistas oficiales. El 14 de marzo, el mandatario compartió una alocución en la que afirma que, hasta ese día, el ejército ruso había perdido 80 aviones de combate.

En ese video, Zelenski habló desde su despacho en Kiev. Esta oficina ya ha sido revisada en otras ocasiones para comprobar si el presidente permanecía en Kiev o no. Los chequeos de Ukraine Vox y Maldita.es comprueban que ese espacio sí es el despacho presidencial ucraniano.

De acuerdo con Ukraine Vox, Zelenski también estuvo en Ucrania el 10 de marzo para una declaración que le ofreció al medio británico Sky News.

El 7 de marzo, el presidente compartió un video en su canal de Telegram en el que muestra las afueras del edificio de su despacho y luego se graba en su alocución. «Me quedo aquí, me quedo en Kyiv, en la calle Bankova (sede de la oficina presidencial). No me escondo. No le tengo miedo a nadie», dijo en los primeros segundos.

Ese día también ofreció una entrevista al medio estadounidense ABC News. De acuerdo con el presentador, las declaraciones se grabaron desde su despacho en Kiev.

El 5 de marzo, el mandatario publicó un video en su cuenta de Instagram en el que desmiente los rumores de su huida desde su despacho. La descripción de la publicación dice «en Kyiv, en el trabajo. Nadie ha escapado a ningún sitio».

Ukraine Vox también reportó que Zelenski estuvo en Ucrania tanto el 1 como el 3 de marzo. El día 3, ofreció una rueda de prensa a medios de comunicación internacionales; el día 1, tuvo una entrevista con el canal de noticias CNN (ambos desde Kiev).

Origen de los rumores

El rumor de que Volodímir Zelenski huyó de Ucrania se le atribuye al presidente de la Duma (parlamento ruso), Viacheslav Volodin. Según lo que reseña la agencia estatal rusa Sputnik, Volodin afirmó en su canal de Telegram que el mandatario ucraniano huyó de su país y que se encuentra en Polonia.

La otra fuente a la que se le atribuye la desinformación es Ilya Kiva, un legislador ucraniano que se hizo viral por aparecer en un video en el que afirma que Zelenski cruzó la frontera a Polonia y que se refugió en la embajada de Estados Unidos de ese país.

En conclusión, es falso que el presidente Zelenski huyó de Ucrania y se mudó a Polonia.

Puedes reenviar cadenas, publicaciones en redes sociales o la información que desees verificar a chequea@efectococuyo.com o al número de WhatsApp (0412) 015-0022, y así estarás ayudando a combatir la desinformación.