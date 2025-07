¿Poco tiempo? Lee estos tres puntos clave y evita caer en desinformación sobre WhatsApp:

La función de “Privacidad avanzada del chat” fue agregada en abril de 2025 para limitar qué hacen otros usuarios con tus mensajes, pero no afecta el cifrado de extremo a extremo que garantiza el resguardo de tus mensajes en WhatsApp

La inteligencia artificial de WhatsApp (Meta AI) no está habilitada en Venezuela, así que no se pueden compartir mensajes con esta herramienta

La cadena surgió en España, siendo desmentida por colegas verificadadores españoles, quienes confirmaron que Meta AI solo accede a mensajes enviados voluntariamente, y no puede leer chats por defecto

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea “que mayor incidencia tiene en los venezolanos y sirve como principal fuente de información”, según el libro ”Consumo informativo y cultural en Venezuela”. Sin embargo, en los últimos años se han viralizado rumores que cuestionan la privacidad de esta aplicación de mensajería instantánea.

En Cocuyo Chequea explicamos que WhatsApp sí es una aplicación segura por integrar desde el año 2016 el cifrado de extremo a extremo. No obstante, alertamos que se debe estar atento a las desinformaciones sobre esta aplicación, como la cadena que llegó a la Tía de WhatsApp, nuestro chatbot para verificar información que también está en Telegram, la cual indica:

“Debido a los continuos desafíos de ciberseguridad de la IA, es fundamental que todos los administradores de grupos de WhatsApp habiliten la configuración avanzada de privacidad del chat de inmediato. Si no se activan, los sistemas de IA pueden acceder legalmente a todos los mensajes de chat grupal, a los números de teléfono de los miembros e incluso a los datos personales almacenados en los teléfonos. ¡Esto también incluye chats 1 a 1! (…). Haga esto lo antes posible para proteger la privacidad de todos. Comparta esto con otros administradores y miembros.”.

Esta cadena es falsa, pues la Inteligencia Artificial (IA) de WhatsApp, llamada Meta IA, no está disponible en Venezuela. Además, como indica la página oficial de WhatsApp, “Tus mensajes personales están protegidos por el cifrado de extremo a extremo, incluso si no tienes activada la opción Privacidad avanzada del chat, lo que significa que nadie fuera de tus chats, ni siquiera WhatsApp ni Meta, puede leerlos, escucharlos o compartirlos”.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela.

IA Meta no funciona en Venezuela

En abril de 2024, Meta lanzó una nueva versión de su asistente de IA gratuito, Meta AI, para usarse a través de sus plataformas: Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, o de la página web; no solo para hacer consultas, conversar o resumir mensajes, sino también para crear imágenes de alta calidad.

Si bien el punto central de la cadena desinformativa, es que “los sistemas de IA pueden acceder legalmente a todos los mensajes de chat grupal” de WhatsApp, es importante destacar que esta herramienta no está disponible para WhatsApp en Venezuela.

Meta AI se ha incorporado progresivamente en las actualizaciones de la aplicación. Sin embargo, como detalla el sitio web oficial de Meta, “La aplicación de Meta AI y el sitio web www.meta.ai todavía no están disponibles en todo el mundo”, incluyendo Venezuela, como compramos al ingresar a la página web, donde se enuncia que “Meta AI aún no está disponible en tu país”.

Captura de página web www.meta.ai desde Venezuela.

Por otra parte, al comparar las funciones de la aplicación de WhatsApp con colegas dentro y fuera del país, comprobamos que tampoco se puede usar Meta AI desde el buscador de la aplicación en Venezuela.

Comparación: Versión de WhatsApp con Meta AI disponible (fuera de Venezuela) vs. Versión de WhatsApp disponible en el país

Este punto es clave para comprobar que la cadena de WhatsApp es falsa, ya que esta herramienta ni siquiera está disponible en Venezuela.

Desinformación originada en España

En una búsqueda con la frase clave (Los administradores de los grupos de WhatsApp tendrán que activar la privacidad avanzada del chat o de lo contrario la IA accederá a todos los mensajes), hallamos que esta cadena desinformativa se viralizó en España desde el 23 de julio de 2025.

El medio de verificación de España, Newtral, quienes colaboran con redes sociales como Meta en su programa de verificación, consultaron directamente al equipo de Meta, quienes resaltaron que esas afirmaciones “son totalmente falsas”. Explicando que “Meta AI solo puede acceder a lo que se le envía” directamente.

Es decir, “la IA de Meta sólo puede acceder a los mensajes que mencionan a Meta AI [con la etiqueta @MetaAI] o que otros usuarios deciden compartir con esta IA”, como explican nuestros colegas de Maldita. “En este segundo caso, si tienes activada la privacidad avanzada del chat, no podrás usar Meta AI allí y, por tanto, ella tampoco podrá leer el contenido”, detalla el medio Genbeta.

Sin embargo, recordamos que esta función no está disponible en Venezuela, como comprobó el equipo de Cocuyo Chequea al intentar etiquetar a @MetaAI en su grupo de WhatsApp, función que solo funciono para los verificadores fuera del país.

Prueba de que @MetaAI no funciona en WhatsApp Venezuela.

Etiqueta de @MetaAI para procesar un mensaje desde un WhatsApp fuera de Venezuela.

Asimismo, el director del Departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad Nebrija, Nicolás Marchal González, explicó a Newtral que la función de privacidad avanzada, solo es “una herramienta para aislar o impedir a otros usuarios que conversaciones especialmente sensibles puedan aplicar estas funciones de inteligencia artificial”.

Aunque medios como La Vanguardia han contribuido a reforzar esta desinformación, afirmando que “WhatsApp utilizará tus mensajes personales si no activas esta opción de privacidad avanzada en tus grupos y chats individuales: su objetivo es entrenar a la IA”, la realidad es que Meta no usa tus grupos de WhatsApp para entrenar su IA, como explica este artículo de El País, tras la introducción de Meta AI al WhatsApp en Europa.

¿Entonces? ¿por qué esta desinformación?

En la consulta hecha a la Tía del WhatsApp, el usuario expuso: “Por los grupos están difundiendo una cadena para causar terror y miedo de opinar y de conversar (…) Para mí es una cadena redactada por los órganos de seguridad del Estado y puesta a rodar para causar pánico y terror…”.

A pesar de que colegas españoles concuerdan que es falsa, no hay forma de saber quién es el autor de la desinformación, ya que no fue difundida por un usuario específico en redes sociales, sino que se viralizó en WhatsApp a través de la opción de reenviar.

No obstante, es importante entender el contexto en el que circula esta desinformación: desde junio de 2025, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, informó que quiere que Meta AI sea un rival para tecnologías como “OpenAI y que pudiera impulsar funciones como chatbots activados por voz”, como relata The New York Times.

Este deseo está más cerca de cumplirse para Zuckerberg, ya que el 15 de julio de 2025 compró PlayAI, una herramienta para generar voces humanas a través de IA. Además, desde mediados de julio se han difundido sus ofertas de sueldos millonarios para contratar a las personas más capacitadas en desarrollo de IA.

Así que, tomando en cuenta que Zuckerberg ha tenido visibilidad estos últimos días, dada su ambición de potenciar Meta AI, junto a los mitos y temores sobre la Inteligencia Artificial y la persecución política relacionada con la privacidad de las comunicaciones y el uso de Whatsapp en Venezuela, hay un contexto que aprovechan desinformadores para provocar emociones en las audiencias.

De la misma forma, en Cocuyo Chequea desmentimos una falsa alerta sobre el botón ‘Unirme’ de WhatsApp, pues este no hackea, sino que es una invitación a la función de chats de audio grupal. Por lo que recomendamos estar alerta a posibles estafas que aprovechan la confianza de los usuarios en esta aplicación, ofreciendo falsos servicios como una supuesta actualización de WhatsApp Gold, la cual también circuló en España.

En este caso, la Policía Nacional y la Organización de Consumidores y Usuarios de España “alertaron de que se trataba de un caso de phishing (robo de datos por suplantación de identidad de un programa o entidad) en el que te ofrecían supuestas mejoras para este servicio de mensajería si te descargabas una aplicación”.

Ahora sí, ¿qué es la Privacidad avanzada del chat en WhatsApp?

Esta función agregada en abril de 2025, pretende “limitar la forma en que otros usuarios pueden compartir tus mensajes y archivos multimedia fuera de WhatsApp”, como explica la página de WhatsApp.

Cuando esta opción está activa, las instrucciones indican que las personas en el chat (sea individual o grupal), no puedan hacer las siguientes acciones:

Guardar archivos multimedia en la galería de sus dispositivos de forma automática.

Usar funciones de IA, como mencionar a @MetaAI y resumir mensajes no leídos).

Exportar el chat, para respaldarlo o enviarlo a través de otras plataformas.

Esta opción no es exclusiva para los administradores de los grupos, como indica la cadena desinformativa, sino que cualquier miembro del grupo o del chat 1 a 1 puede activar este ajuste.

No obstante, los administradores del grupo sí pueden restringir está opción para que solo los administradores puedan modificarla.

Para activar esta opción:

Se debe hacer clic en el chat que se desee editar. Luego, seleccionar el nombre del grupo para ver la “Info. del grupo”. Buscar entre las últimas opciones la opción “Privacidad avanzada del chat”. Por último, activar el botón de la esquina inferior derecha.

Es importante resaltar que, a pesar de activar la Privacidad avanzada del chat, los usuarios que no tengan la última versión de WhatsApp aún podrán ejecutar las acciones que limita está opción, como compartir chats fuera de la aplicación o descargar archivos multimedia automáticamente, aclara la página web de WhatsApp.

Conclusión

Basándonos en nuestra metodología de verificación, podemos señalar que es falsa la cadena de WhatsApp que indica que la IA de Meta puede acceder a tus mensajes si no activas la función “Privacidad avanzada del chat” en WhatsApp, ya que la aplicación protege tus mensajes con cifrado de extremo a extremo desde 2016, sin necesidad de activar esta función adicional.

Además, es importante resaltar que Meta AI no está disponible en Venezuela; por lo que en caso de activar esta función, solo se limitaría a los usuarios que sean parte del grupo o del chat 1 a 1, guardar archivos multimedia en la galería de sus dispositivos de forma automática y exportar el chat a otras plataformas.

No te dejes engañar por cadenas alarmistas. Antes de reenviar o creer cualquier mensaje, verifica con La Tía, el chatbot de Cocuyo Chequea en WhatsApp y Telegram.