Si tienes pocos tiempo te explicamos en pocos segundos cómo estas cuentas desinforman sobre Trump con IA:

Se identificaron tres bulos en redes sociales que afirmaban que Trump había sido hospitalizado psiquiátricamente, que estaba en silla de ruedas o que un misil iraní había impactado en Texas.

Las cuentas detrás de estas desinformaciones manipularon imágenes y voces de periodistas reales, como Enrique Acevedo y Joaquín López-Dóriga, usando inteligencia artificial.

Los contenidos de las tres cuentas analizadas son desinformadores y la mayoría difunden información falsa o engañosa sobre Trump, la cual ha circulado también en México, España y Colombia

Los multiversos no solo se ven en Marvel o DC Comics, los desinformadores también crean los suyos con información malintencionada de personalidades influyentes utilizando, incluso, tecnologías de última generación para hacer más convincente lo que propagan.

Aunque el presidente de Estados Unidos miente con frecuencia y ha sido objeto de análisis por parte de verificadores de datos (según un informe de The Washington Post, en el que se encontró que durante su primer mandato el presidente hizo 22 mil declaraciones falsas o engañosas, con un impresionante promedio de 50 por día), el mandatario también es utilizado como fuente para la creación de información falsa o manipulada ahora que llegó por segunda vez a la Casa Blanca.

De hecho, últimamente nuestro chatbot, la Tía del WhatsApp, creado con la finalidad de contrarrestar los efecto de la desinformación y que también puede ser utilizado en Telegram, ha recibido múltiples peticiones de verificación relacionadas con Trump, pero en esta oportunidad, recibimos tres peticiones de verificación referente a si el presidente estadounidense estaba en silla de ruedas, que si enfrentaba serios problemas psicológicos o que Trump había convocado a millones de soldados por un supuesto misil iraní que cayó en una escuela de Texas, pero como diría Florinda Meza, en su video convertido en meme: uff, otro rumor, total mentira.

Campaña de IA contra Trump

Las tres desinformaciones que recibimos en nuestro chatbot fueron encontradas en la red social Instagram en el formato reels, la opción de videos de la plataforma de Meta.

La primera fue publicada en la cuenta @estevan102024, que se identifica en su descripción como Estavan García, tiene 400 publicaciones, más de 90 mil seguidores y su primer video, publicado el 22 de enero de 29025, trata sobre la cancelación del programa para la regulación de migrantes CBP-One. El video desinformador sobre Trump se realizó con voz en off y un vehículo en movimiento en una autopista de Estados Unidos, asegurando que un misil iraní impactó en una escuela al sur del estado de Texas, al sur del país y frontera con México.

«El mundo entra en alerta máxima. Hace solo minutos una escuela en el sur de Texas fue alcanzada por un misil lanzado desde Irán. La tragedia es indescriptible, el lugar estaba lleno de niños de entre dos y siete años de edad«, dice el video, el cual tiene una duración de un minuto y tres segundos, con más de 8.900 me gustas, 7.664 compartidos y 1.062 comentarios. Aunque algunos usuarios alertaron sobre la falsedad del contenido, otros reaccionaron con credulidad.

El segundo video afirma, de manera falsa, que Trump podría dejar la presidencia debido a problemas graves de salud mental, tras haber sido ingresado a un hospital psiquiátrico. También dice, erróneamente, que sería reemplazado por la vicepresidenta Kamala Harris. Esto es falso, ya que el actual vicepresidente de Estados Unidos es J.D. Vance, quien fue su fórmula electoral.

Este video fue publicado por la cuenta @ms.divaanguiano, que tiene más de 17 mil seguidores, ha publicado más de 2.400 videos y en su descripción se hace llamar Juana Anguiano. La primera publicación de esta cuenta es una fotografía de una mujer, quien posiblemente pudiera ser la usuaria.

En sus más de dos mil publicaciones pudimos observar lo que presumimos son fotografías de Anguiano, contenido sobre farándula y política mexicana, memes y desinformación sobre Trump y políticas migratorias, como podrá observar en las siguientes capturas de pantalla.

“Trump está cayendo. ¿Fue una renuncia real o una fuga desesperada? ¿Qué viene ahora para Estados Unidos? El país está paralizado por la tristeza y la incertidumbre. El ambiente es denso en cada rincón”, dice el video desinformador, que alcanzó más de 13 mil me gustas, más de 10 mil compartidos y por lo menos 1.591 comentarios, donde algunos usuarios daban por cierta la desinformación.

Sin historial informativo confiable

El tercer video que llegó a nuestro chatbot señaló que Trump probablemente podría quedar en silla de ruedas y que probablemente no se podría recuperar, pero esto también es falso y fue compartido por la cuenta, @rogersroofingstuff, que posee más de 30 mil seguidores, 235 videos publicados y su primer video, tiene que ver con la promoción de un servicio de construcción y remodelación e incluso tiene una declaración sobre Maduro, publicado el 19 de marzo de 2025, cuando el mandatario criticó cómo fueron enviados los migrantes venezolanos a El Salvador.

“Médicos revelaron que existe un alto riesgo de que Trump quedará paraplégico y su recuperación es incierta”, señala el video desinformador, que tiene una duración de 1:03 segundos, tuvo un alcance de 4. 643 me gustas, 2.510 compartidos y 925 comentarios, donde usuarios confundidos señalaron: “ya no se sabe lo que es verdad y es mentira”.

Por tanto, ninguno de los tres usuarios son fuentes periodísticas, confiables o con historial de información verídica o confirmada.

Inteligencia artificial y suplantación de imagen

Desde hace unos años, especialmente después de la pandemia, los desinformadores están utilizando la imagen de periodistas reconocidos, alterándolas con inteligencia artificial para generar credibilidad en las audiencias. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el uso de un avatar (una representación gráfica de una persona en el mundo digital) con el rostro de Jorge Ramos, utilizado para desinformar sobre muertes de políticos venezolanos y medidas migratorias en Estados Unidos.

En esta ocasión, en al menos dos de los tres videos desinformadores que recibimos, se usó la imagen y la voz de dos periodistas destacados: Enrique Acevedo, periodista y presentador de televisión mexicano, y Joaquín López-Dóriga, presentador de noticieros y periodista español nacionalizado mexicano, una estrategia usual en este tipo de vídeos, con el fin de apelar al sesgos de autoridad y fomentar credibilidad en las audiencias.

Dos de los tres videos también utilizaron inteligencia artificial para hacer ver que Trump estaba en una sala de cuidados intensivos de un hospital, siendo custodiado por dos agentes del servicio secreto.

Al hacer un análisis utilizando la herramienta Sight Engine, que permite analizar imágenes y la probabilidad de haber sido creadas con herramientas de IA generativa (GenAI en inglés), arrojó que era 75% probable que la imagen haya sido realizada con esta tecnología y probablemente utilizaron GPT-4o, una versión del modelo de inteligencia artificial de Open AI.

El video que asegura que Trump podría perder la movilidad en las piernas utiliza al menos 10 imágenes generadas completamente con inteligencia artificial. Por ejemplo, en una de las imágenes donde aparecen su hija Ivanka Trump y sus nietos, el uso de IA es muy evidente: una de las niñas tiene lágrimas falsas en el rostro y hay una deformidad en una esquina del mueble donde están sentados.

Este video también utiliza la imagen y la voz del periodista Joaquín López-Dóriga.

Intentar ser creíbles mediante el engaño

En el segundo video, los desinformadores manipularon la imagen y voz del periodista Enrique Acevedo, una figura influyente en los medios hispanohablantes.

Utilizaron su figura para difundir la noticia falsa de que Trump había sido internado en un hospital psiquiátrico y que Kamala Harris asumiría la presidencia de EE. UU.

Sin embargo, esto es incorrecto, pues según la ley de Sucesión Presidencial de 1947, si el presidente no puede cumplir sus funciones, el vicepresidente (en este caso, J.D. Vance) asumiría el cargo. El video inserta imágenes reales de Trump y su gabinete en contextos ajenos a la narrativa desinformadora, buscando imitar el estilo de los medios de comunicación. A continuación, se muestran tres ejemplos de cómo los medios de larga trayectoria informan en redes sociales como TikTok: 1, 2 y 3.

Por último el tercer video que nuestra unidad de verificación analizó fue donde señalan que Irán lanzó un misil a Estados Unidos y que trás esa falsa acción Trump había desplegado al Ejército para ir a combatir en Medio Oriente. El audiovisual no utiliza la imagen de algún periodista, solo está narrado en voz en off y gracias al detalle gráfico del lugar se pudo corroborar que fue grabado en la avenida 1469 S Baldwin Ave, de Los Ángeles, en el estado de California.

¿Dónde circulan los videos?

Los videos no solo han estado en circulación en Instagram desde el 29 de junio, el 19 y 21 julio de 2025. Una búsqueda inversa de imágenes reveló que también hay circulan en TikTok. Por ejemplo, la cuenta que desinformó sobre el misil iraní, @estevan.garcia692 en TikTok, es la misma que lo hizo inicialmente en Instagram, pero en la red social de origen asiática, donde el contenido fue eliminado pero fue archivado por Cocuyo Chequea.

Además esta cuenta que también comparte contenido desinformador utilizó sucesivamente el mismo video de la avenida de Los Ángeles, para “advertir” a los inmigrantes latinos que no viajen al estado de Florida porque pueden ser arrestado, sean turistas, residentes permanentes o con cualquier otro estatus migratorio, como puedes ver acá.

Para verificar el video que afirmaba que Trump había sido internado en un psiquiátrico, también hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google y Yandex, buscador de origen ruso. Como no encontramos ningún resultado, concluimos que esa desinformación solo se difundió en Instagram.

Repetimos el mismo proceso en el video que afirma que Trump había quedado en silla de ruedas y este sí arrojó que la desinformación fue compartida en una cuenta de TikTok llamada @newsnowbr03, que también se encarga de distribuir desinformación sobre Estados Unidos y Trump, como por ejemplo que el mandatario había afirmado que no deportaría a su esposa, que la Casa Blanca de Estados Unidos fue atacada y que desde el 1 de julio Trump no podría hacer redadas para deportar migrantes latinos.

En esta cuenta la desinformación logró poco alcance, obteniendo 135 me gustas, 20 comentarios y 11 compartidos.

Desinformación y fantasía, el hilo común en las tres cuentas

Las tres cuentas examinadas por Cocuyo Chequea comparten un patrón de desinformación. En todas se encontraron contenidos engañosos acerca de Trump. La mayoría de estos contenidos son exageraciones; por ejemplo, en un caso se tomó un video real de Trump con el difunto Jeffrey Epstein y se alteró con inteligencia artificial para simular que se besaban (acá el video sin alteración de IA).

El usuario @ms.divaanguiano tiene múltiples contenido desinformativos sobre Trump y Epstein, afirmando que el mandatario es “pedófilo” o que su esposa, Melania Trump lo dejó tras el caso Epstein.

En otra de las cuentas (estevan102024) encontramos un video realizado con IA, en el que Trump establece una llamada telefónica con Jesucristo y este aboga por los inmigrantes. Este usuario publica desinformaciones pero hace poco uso de la IA generativa, ya que generalmente utiliza voz en off con videos reales de calles de Estados Unidos.

Por último la cuenta @rogersroofingstuff recurre a presentar la mayoría de sus desinformaciones con avatares que usan la imagen de periodistas. Por ejemplo acá volvieron a utilizar la imagen de Enrique Acevedo para señalar falsamente que Trump había renunciado a la presidencia. Este usuario también creó su propia versión de una historia que sugería que Trump podría correr el riesgo de perder la movilidad debido a un «grave» accidente doméstico.

Todo fue desinformación

Todo el contenido publicado en las tres cuentas de Instagram que Cocuyo Chequea analizó no son verídicos.

En primer lugar, durante el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos, ningún misil fue lanzado por Irán a territorio estadounidense, lo que sí hizo el país persa fue lanzar misiles hacia bases estadounidenses en Qatar, como se documenta en esta nota de la BBC.

Referente al estado de la salud mental del presidente de Estados Unidos, un informe oficial difundido en abril de 2025 por la Casa Blanca, reveló que el mandatario está en “perfectas condiciones” para ejercer su cargo, pues no se encontraron anomalías en su estado mental, aunque sí tiene el colesterol alto, un pólipo y diverticulosis, como se explica acá.

El problema de salud más reciente que se le diagnosticó a Trump, de 79 años, fue insuficiencia venosa crónica, como se conoció el 17 de julio de 2025 mediante un memorándum médico oficial, y que los expertos consultados resaltan como una condición normal en hombres de su edad.

En cuanto al video que afirma que Trump perdió la movilidad de sus piernas, no existe evidencia que respalde que el exmandatario haya sufrido un accidente doméstico grave que pudiera haberle impedido caminar. Una búsqueda en Google con términos como «Donald Trump no puede caminar» no arroja resultados que sostengan esta versión, los artículos que aparecen hacen referencia a la insuficiencia venosa crónica. De hecho, una noticia de tal magnitud no habría pasado desapercibida para las principales agencias de noticias.

Hemos verificado varios videos como estos

Nuestra unidad ya ha verificado distintos videos desinformadores y ha analizado distintas cuentas desinformantes que utilizan estas técnicas y narrativas para hacer más convincentes sus mentiras.

En febrero de 2025, Cocuyo Chequea identificó a Ximena Martínez, un avatar creado con inteligencia artificial, que fue utilizado en TikTok para difundir desinformación sobre Trump, Nicolás Maduro y Gustavo Petro. La cuenta publicaba videos con titulares sensacionalistas que combinaban declaraciones reales de Trump con afirmaciones falsas o manipuladas sobre conflictos bélicos y acciones militares, buscando engañar y generar confusión entre los usuarios de redes sociales.

En abril de 2025, identificamos y desmentimos una serie de videos falsos en TikTok que utilizaban inteligencia artificial para manipular la imagen y voz de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, atribuyéndole declaraciones falsas sobre la prohibición del dólar, la eliminación de pensiones, una ley contra tener más de dos hijos y la supuesta muerte de Nicolás Maduro.

Nuestra unidad también identificó una serie de deepfakes en TikTok que utilizaban la imagen y voz del periodista Jorge Ramos, generados con inteligencia artificial, para difundir desinformación sobre políticas migratorias de Estados Unidos y ataques a Donald Trump, incluyendo afirmaciones falsas sobre la salida de megacorporaciones del país y la muerte de políticos como Leopoldo López.

Campaña contra Trump circula en Hispanoamérica

Así mismo, usando el Fact Checker Explorer de Google, que indexa verificaciones de todas partes del mundo, pudimos encontrar diversas verificaciones de vídeos similares que han circulado en diversos países.

Por ejemplo, AFP Factual verificó que Informe sobre una burla de Trump a las víctimas de las inundaciones en Texas es un montaje y que un video de una fila de autos corresponde al funeral de un policía, no al arresto de Donald Trump, así como Newtral de España encontró que No hay pruebas de que la Corte Suprema haya ordenado a Donald Trump deportar a su esposa y a sus hijos, que semanas desmintió un bulo que también usaba la imagen de Ramos para afirmar, sin pruebas, que Estados Unidos había ordenado la evacuación de California por un inminente ataque iraní.

Además, Colombiacheck también verificó que Corte Suprema de Estados Unidos no ha ordenado a Trump deportar a su familia o renunciar. Por su parte, Fact Chequeado en Estados Unidos también publicó que No, la Corte Suprema no ordenó la deportación de la esposa e hijos de Donald Trump, ni Jorge Ramos lo dijo: es un deepfake, y finalmente, El Sabueso de Animal Político ratifica que es Falso que Corte Suprema de EU exigió la deportación de la familia Trump.

Veredicto

Tras aplicar nuestra metodología de verificación, podemos concluir que las tres desinformaciones analizadas, difundidas en Instagram y TikTok, son completamente falsas. No hay evidencia de que un misil iraní haya impactado una escuela en Texas, ni de que Donald Trump haya sido internado en un psiquiátrico o que esté en silla de ruedas debido a un accidente doméstico. Las cuentas que propagan estos bulos, como @estevan102024, @ms.divaanguiano y @rogersroofingstuff, utilizan tácticas como la manipulación de imágenes y voces de periodistas con inteligencia artificial para dar credibilidad a sus narrativas engañosas. Nuestros análisis, que incluyen el uso de herramientas de detección de IA y búsquedas inversas de imágenes, confirman que el contenido es fabricado y busca generar confusión y desinformación.

Ante la creciente circulación de desinformación usando avatares digitales de periodistas para aprovechar la credibilidad, te invitamos a verificar antes de compartir: escribe a la Tía del WhatsApp, que también puedes encontrar en Telegram, y evita difundir contenidos falsos.