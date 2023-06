¿Hay un repunte de COVID-19, dengue, chikungunya y zika en Venezuela?

Es cierto que la Academia Nacional de Medicina alertó sobre un repunte de COVID-19, dengue, chikungunya y zika en Venezuela. La información se dio ha dado a conocer en medios de comunicación nacionales desde el 19 de junio.

En las redes sociales ha circulado esta información a modo de rumor. Un ejemplo de esto es un mensaje que recibió a través de WhatsApp el portal de fact-checking venezolano, Es Paja, que solo anuncia el brote de estas enfermedades sin otros datos que contextualicen al respecto.

Mensaje que enviaron al portal Es Paja

Sin embargo, desde el 19 de junio la Academia Nacional de Medicina y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha reportado un repunte de casos de COVID-19 y la circulación, en simultáneo, de cuadros de dengue, Chikunguña y Zica en el país.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo consultó las declaraciones de voceros de las organizaciones e investigaciones de medios de comunicación para conocer más datos sobre el repunte de estas enfermedades

Qué dice la Academia Nacional de Medicina

En su investigación, Es Paja cita las declaraciones que ofreció Huníades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, el pasado 19 de junio en una entrevista para Unión Radio. El médico indicó que hay un repunte de COVID-19 a nivel hospitalario tanto público como privado.

«Seguimos en pandemia, pero evidentemente ha ido disminuyendo la incidencia en el número de casos (…) pero tenemos una particularidad de que se nos está imbricando la situación porque tenemos dengue circulando, chikungunya y zika», dijo Urbina en la entrevista.

También señaló que todos los casos se parecen en los comienzos de la sintomatología y que están circulando simultáneamente.

El médico también explicó que se ve una rápida evolución de los síntomas respiratorios se ve muy rápida, como al principio de los cuadros de coronavirus, y presume que se trata de la variante XBB.

«Es importante que la gente no gripalice (los síntomas) porque no se sabe si es influenza, parainfluenza, coronavirus o dengue. La gente tiene que acudir al médico tan pronto se sienta mal. La saturación se da en cuestión de horas, no es la mayor cantidad de casos, no es para alarmar a la población, pero sí para que tomen medidas de precaución», aclaró Urbina.

El especialista recomendó no acudir al trabajo o a la escuela (cuando se trate de niños) en caso de presentar síntomas y acudir al médico para tener un diagnóstico «lo más certero posible». Además, sugirió el uso de mascarillas en espacios cerrados, centros de salud y medios de transporte, así como lavarse las manos y guardar distancia.

Qué dice la OPS

De acuerdo con las cifras oficiales de la Organización Panamericana para la Salud (OPS), hasta mayo de 2023 se han registrado en Venezuela 4.809 casos de dengue, de los cuales ha habido 8 decesos. Yaracuy es el estado que ha tenido más pacientes infectados con 1.019 en lo que va de año.

Em su más reciente informe, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) llamó a asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales, insumos y equipos para la atención de la población más vulnerable, especialmente aquellos con enfermedades transmisibles como malaria, dengue, VIH-ITS, COVID-19 y viruela símica.

Con respecto al COVID-19, la OPS reporta que la enfermedad es ahora un problema de salud establecido y persistente, que ya no constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que sigue siendo una amenaza y que los países deben seguir tomando medidas para proteger a sus poblaciones.

En relación con la influenza y otros virus respiratorios, la OPS reporta un descenso en su actividad, tras el incremento de infecciones por A(H1N1) y que, hasta abril de 2023, la recurrencia del Virus Respiratorio Sincitial se mantiene baja.

En conclusión, es cierto que en Venezuela hay un repunte de COVID-19, dengue, chikungunya y zika. Los organismos de salud nacionales como la Academia Nacional de Medicina han observado un incremento de casos de estas enfermedades y que los cuadros sintomatológicos iniciales son parecidos entre estas infecciones.