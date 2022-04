¿Mujer ucraniana embarazada negó el ataque aéreo ruso a la maternidad de Mariúpol?

La desinformación sobre los sucesos relativos al conflicto entre Rusia y Ucrania sigue presente en redes sociales. Un tuit dice que una mujer ucraniana embarazada desmintió fake news contra Rusia y negó el ataque aéreo ruso a la maternidad de Mariúpol, pero esto es falso.

La afirmación fue publicada en Twitter por Venezolana de Televisión (VTV), medio estatal que ha difundido desinformación desde el inicio de la guerra.

En su nota dice que la paciente, identificada como Marianna Vishemirskaya, dijo que la maternidad de Mariúpol no fue bombardeada por el ejército ruso, sino que fue atacada por la artillería de Ucrania. De acuerdo con VTV, la ciudadana hizo la aclaratoria a través de su cuenta de Instagram.

El mismo trabajo dice que Vishemirskaya ofreció una supuesta declaración a la agencia estadounidense, The Associated Press (AP) y que, como dijo que no había oído sonidos del ataque aéreo, su testimonio no se publicó.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo consultó medios de comunicación ucranianos y portales de verificación para indagar en los sucesos ocurridos en la maternidad de Mariúpol y comprobar la veracidad de la información.

Ataque aéreo en la maternidad de Mariúpol

De acuerdo con VTV, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo que no hubo un ataque aéreo contra la maternidad de Mariúpol y lo consideró un «montaje orquestado». Sin embargo, Ukraine Vox verificó esta afirmación y la calificó como falsa.

El medio local, Ukrayinska Pravda (citado por The Kyiv Independent), reportó la ofensiva por parte de Rusia a este centro de salud el 9 de marzo (el mismo día del hecho). Además, explicó que en el sitio de explosión de una de las bombas se formó un cráter en el suelo.

Cráter originado por una bomba en el hospital de maternidad de Mariúpol, Ucrania, el 9 de marzo de 2022. Foto: El País

El mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, denunció el atentado en sus redes sociales ese mismo día y compartió un video en el que se observan los daños en el interior de la maternidad luego del atentado.

Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність. pic.twitter.com/xEFndMPqPK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Traducción: Mariúpol. Ataque directo de las tropas rusas en el hospital de maternidad. Gente bajo los escombros. Niños bajo los escombros. ¡Esto es una atrocidad! ¿Cuánto tiempo más el mundo será cómplice de ignorar el terror? ¡Cierra el cielo inmediatamente! ¡Detengan los asesinatos de inmediato! Tienes poder, pero parece que estás perdiendo la humanidad.

¿Marianna Vishemirskaya desmintió el ataque en Instagram?

Según VTV, Vishemirskaya publicó declaraciones en Instagram en las que desmiente la ofensiva rusa contra la maternidad de Mariúpol. «…desmintió el ataque aéreo ruso contra la maternidad de esa ciudad ucraniana, relatando que “aparentemente” fue atacada por la artillería de Ucrania», dice la nota.

No obstante, el usuario de la ciudadana no tiene publicaciones en las que contradiga el atentado del hospital. La también blogger de belleza compartió una imagen de la mano de su hija el pasado 10 de abril, en honor al primer mes de su nacimiento.

En la descripción se lee: «…hoy hace exactamente un mes desde que mi foto en el hospital de maternidad apareció en línea. ¡Durante este tiempo hemos recibido muchas palabras de aliento!… También hubo declaraciones negativas, pero no guardo el mal contra nadie y no hay lugar en mi alma para rencores…».

De acuerdo con El País, el 11 de marzo (dos días después del atentado) Vishemirskaya fue trasladada a otro centro de salud donde dio a luz a su hija, Veronika, quien sobrevivió al igual que su madre.

En conclusión, es falso que Marianna Vishemirskaya desmintió el ataque aéreo ruso al hospital de maternidad de Mariúpol. El atentado a este centro de salud sí ocurrió el día 9 de marzo y Vishemirskaya no contradijo el hecho en sus redes sociales.

