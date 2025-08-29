Si no tienes tiempo, quédate con esto:

Los videos que anuncian la captura de Maduro, el ultimátum de Trump o a Sheinbaum ofreciéndole asilo en México, son falsos, ya que fueron creados y manipulados con IA

Ninguno de esos hechos aparece en registros oficiales ni en medios confiables, y fueron desmentidos por verificadores como Cazadores de Fake News, El Sabueso y Reuters

Estas desinformaciones se aprovechan de la tensión política para confundir a la opinión pública en redes sociales a través de deepfakes

Las acciones del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra Nicolás Maduro han generado un escenario de tensión e incertidumbre en la política internacional, creando el escenario perfecto para que los sesgos cognitivos y las emociones expongan a la sociedad a creer y difundir desinformación en torno a este conflicto.

Esto tras medidas como el aumento a 50 millones de dólares como recompensa por la captura de Maduro –la mayor jamás otorgada en la historia por parte del Programa de Recompensas por la Justicia de EE.UU.-, y el anuncio del despliegue de tres buques militares con 4.000 soldados hacia el Mar Caribe, cerca de Venezuela, se han viralizado falsedades sobre las acciones y reacciones de Maduro, a través de videos elaborados con Inteligencia Artificial (IA).

Dado que varios de estos contenidos fueron consultados a nuestro chatbot de verificación, La Tía del WhatsApp, que también se encuentra en Telegram, en Cocuyo Chequea decidimos resumirte los contenidos desinformativos que han circulado, junto a la verificación de colegas nacionales e internacionales que analizaron los casos.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

Maduro no fue detenido en Venezuela ni camino a Cuba

Los verificadores venezolanos de Cazadores de Fake News determinaron que no existe registro oficial sobre la supuesta detención de Maduro “cuando huía a Cuba”, como indica un video que usa el avatar del periodista de Noticias Telemundo, José Díaz-Balart, creado con Inteligencia Artificial Generativa, según el análisis de nuestros colegas, quienes también comprobaron que este audiovisual “no se encuentra en las redes sociales del presentador estadounidense José Díaz-Balart”.

Este tipo de contenido desinformativo se enmarca en las deepfakes¸ por crear o alterar la voz o acciones de una persona, manipulando la realidad o creando hechos que no son reales. En Cocuyo Chequea desmentimos contenidos que implicaban al avatar del periodista Jorge Ramos con desinformación sobre políticas migratorias de EEUU.

Captura de verificación de Cazadores de Fake News

Por otra parte, El Sabueso, la unidad de verificación de Animal Político de México, comprobó que Maduro no fue capturado por autoridades de Estados Unidos, como asegura un vídeo de TikTok que acumuló “más de 21 mil “me gusta” y se ha compartido más de 2 mil 400 veces”, para la fecha de publicación del artículo.

A través de una búsqueda en los comunicados oficiales del Departamento de Estado de EE.UU., usando las palabras claves “Nicolás Maduro”, nuestros colegas de El Sabueso no hallaron ningún documento relacionado a su captura. “Aunque los resultados sí arrojan informes relacionados con la recompensa que ofrece Estados Unidos por su detención”, detallan.

Tampoco encontraron información de medios de comunicación reconocidos a través de la búsqueda con palabras claves en Google (“detención Nicolás Maduro” y “captura Nicolás Maduro”).

Al contrario, a través de una búsqueda inversa de imágenes, El Sabueso identifico que una parte de las fotografías que aparecen en el contenido son de la captura de presuntos delincuentes mexicanos. Además,.”una de las fotografías tiene las siglas de SSPC, que corresponden a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México”.

Además, la mayor prueba de que Maduro no fue capturado, fue la aparición pública en vivo en su programa de Youtube el 20 de agosto de 2025, dos días antes de que se difundiera el audiovisual su supuesto detención.

Imagen cortesía de El Sabueso

Donald Trump no le dio ultimátum de 4 días a Maduro

Desde que el gobierno de Trump acusó a Maduro de supuestamente liderar la banda criminal de narcotráfico llamada “El Cartel de Los Soles”, y que desplegó una operación naval hacia el Caribe, se ha difundido en TikTok un supuesto video de Trump en el que le dio Donald ultimátum de 4 días a Nicolás Maduro.

Cazadores de Fake News comprobó que “hasta el momento, no hay registro oficial sobre declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiendo la rendición de Nicolás Maduro o estableciendo un ultimátum”.

Captura de verificación de Cazadores de Fake News

Presidenta de México no ofreció asilo a Maduro

Dos semanas después del anuncio del aumento por la recompensa de Maduro, el 25 de agosto de 2025, se propagó un video con supuestas declaraciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en donde expresa: «En caso de una urgencia o para protección política, invito al presidente Nicolás Maduro a México. Me aseguraré de brindarle una buena protección durante el tiempo que necesite«.

El equipo de verificación de Reuters contactó a través de WhatsApp a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, organismos oficiales de México que afirmaron que “la publicación es falsa”.

Reuters comprobó que las imágenes del audiovisual fueron tomadas y manipuladas de la alocución de Sheinbaum en una conferencia del 19 de agosto de 2025, entre “los minutos 1:39:28 y 1:39:41 [donde] se observan los mismos encuadres de cámara, vestimenta y gesticulación de la mandataria, mientras habla sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México”.

Al recibir una pregunta sobre el despliegue militar de Estados Unidos a Venezuela, Sheinbaum expresó “No al intervencionismo”, y citó un artículo de la constitución mexicana, explica Reuters, resaltando que “no mencionó un asilo político a Maduro durante el encuentro con periodistas”.

Además de este video desinformativo sobre Sheinbaum, Animal Político explica que hay videos en TikTok “que nutren la narrativa, los cuales acumulan más de 26 mil “me gusta” y 1 millón de reproducciones”.

A pocos días de su elección, en Cocuyo Chequea verificamos un video en el que Sheibaum supuestamente da un mensaje hablando en ruso con símbolos comunistas. Este video fue manipulado digitalmente por la cuenta @Subcreador, quienes lo difundieron como “meme”, tras un audiovisual publicado por la propia presidenta mexicana, en el que agradece a los votantes su triunfo en las elecciones.

Captura de Perma, cortesía de Verificación de Reuter

Imagen de Cocuyo Chequea

Maduro tampoco ordenó liberar a presos políticos ni planteó su renuncia

En torno a la lectura de una proclama de Cipriano Castro de 1902 por parte de Nicolás Maduro, el 22 de agosto de 2025, Nicolás Maduro leyó en el Palacio Federal Legislativo una, en la que se hablaba de liberar presos políticos y renunciar al poder en caso de ser necesario. Aunque aclaró que se trataba de un discurso histórico, fragmentos del video circularon en redes sociales como si fueran declaraciones propias de Maduro.

La desinformación fue impulsada inicialmente por la cuenta @AlertaNews en X y se viralizó en Instagram y TikTok, usando titulares engañosos para atraer visualizaciones a su contenido.

En Cocuyo Chequea comprobamos que la alocución de Maduro Se usó fuera de contexto para generar confusión en medio de tensiones con EE. UU. y la liberación de 13 presos políticos.

Asimismo, expertos políticos y medios verificadores como El Heraldo, Animal Político, Mala Espina, La Silla Vacía, confirmaron que Maduro no anunció ni renuncias ni liberaciones masivas, sino que utilizó la proclama con fines discursivos e históricos.

Imagen de Cocuyo Chequea

Conclusión

Los videos que circulan en TikTok y otras redes sociales sobre la supuesta detención de Nicolás Maduro, el ultimátum dado por Donald Trump, el ofrecimientos de su asilo por parte de Claudia Sheinbaum son desinformaciones creadas con Inteligencia Artificial (IA), llamada deepfakes, por ser imágenes manipuladas como confirmamos con nuestra metodología de verificación, tomando como fuente a colegas nacionales e internacionales.

Estas afirmaciones no poseen registros oficiales en comunicados de Estados Unidos, ni en medios reconocidos, y fueron desmentidas por equipos de verificación como Cazadores de Fake News, El Sabueso, Reuters, Animal Político, entre otros, que comprobaron su carácter falso mediante búsquedas inversas, análisis de video y consultas a fuentes oficiales.

Estas narrativas engañosas se aprovechan momentos de tensión política para viralizarse, tal como pasó con una secuela de videos desinformativos sobre las falsas leyes promulgadas por Delcy Rodríguez, y la supuesta captura del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, en el contexto postelectoral de 2024.

Ante la creciente circulación de deepfakes, te invitamos a verificar antes de compartir: escríbele a la Tía del WhatsApp, también disponible en Telegram, y evita contribuir a la difusión de desinformación.