Si tienes poco tiempo, quédate con esto:

Es falso que Maduro anunció que liberará presos políticos o hablara de renuncia: leyó un discurso de Cipriano Castro

La desinformación empezó en X con @AlertaNews y luego se viralizó en otras plataformas sociales con titulares engañosos

Se usó fuera de contexto para generar confusión en medio de tensiones con EE. UU. y la liberación de 13 presos políticos

El 22 de agosto de 2025 se llevó a cabo el acto en defensa de la soberanía y la paz de Venezuela, América Latina y el Caribe en el Palacio Federal Legislativo, en el cual Nicolás Maduro leyó “la proclama de Cipriano Castro (…)”, como explica en su alocución (desde el minuto 43:24 hasta el 44:13), explicando que este texto “hoy por hoy le habla a los venezolanos y venezolanas de esta época (…)”.

A pesar de que el propio Maduro aclaró que se trataba de un discurso de Cipriano Castro, en redes sociales se viralizó un fragmento con la descripción “Nicolás Maduro ordenó la liberación de todos los presos políticos y sugirió que podría renunciar (…)”, a partir de las palabras:

“abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas (…). Más todavía, si sobreviviere a los acontecimientos y fuera preciso para la salud de la patria despojarme del elevado carácter con que me ha honrado los pueblos y con la cual voy a la lucha, estoy listo para la separación a mi vida quedando siempre mi espada, por supuesto, al servicio de la República y poder estar seguro de que me retiraré satisfecho sin las nostalgias del poder, porque mi aspiración mayor es ver a mi patria grande, próspera y feliz”.

Sin embargo, este contenido que ha llegado en distintos formatos a nuestro chatbot de verificación La Tía del WhatsApp, que también está en Telegram, es falso, ya que su lectura de la proclama se ha difundido sin contextualizar.

Si bien esta proclama referencia el bloqueo naval contra Venezuela durante el gobierno de Cipriano Castro entre 1902 y 1903 por parte de Alemania, Inglaterra e italia, como explicamos acá, causó confusión por el actual tenso vínculo político entre Venezuela y Estados Unidos, tras el despliegue “de tres buques con 4.000 soldados estadounidenses que se trasladan a aguas del Mar cercanas a Venezuela”, como reportó El Pitazo, y sobre el cual Maduro advirtió que “nada ni nadie tocará a Venezuela”.

Políticos como el exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, han catalogado este discurso como una manipulación de la historia. No obstante, la confusión reina en la política venezolana tras la liberación de 13 de los 815 presos políticos en Venezuela para agosto de 2025, algunos obteniendo libertad condicional y otros la pena de casa por cárcel, realizada dos días después de la alocución, el 24 de agosto de 2025, como reporta El País.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles

Alerta News inició la desinformación

Un día después, el 23 de agosto de 2025, la cuenta de X @AlertaNews publicó a las 12:57p.m. la desinformación en cuestión, la cual había sido compartida y guardada mil veces, y acumuló mil comentarios y 8 mil me gusta hasta dos horas pasada la medianoche del 24 de agosto. Según la descripción, esta cuenta se dedica a “Alertas a nivel mundial las 24 horas en tiempo real”.

El post de Alerta News tiene una nota de contexto de los lectores que aclaran: “Nicolás Maduro está leyendo un discurso del expresidente venezolano Cipriano Castro del 9 de diciembre de 1902, luego del bloqueo naval a la República”, y una respuesta de la IA de X, Grok, la cual accede a información en tiempo real a través de la plataforma, la cual advierte en un comentario del post desinformativo: “No, no es verdad. En el video, Maduro lee un discurso histórico de Cipriano Castro de 1902, no sus propias palabras. Fuentes como BBC, El País y NYT confirman liberaciones parciales en julio 2025 (59-80 presos), pero siguen más de 850 detenidos y nuevos arrestos. No hay indicios de renuncia”, tras la consulta de un usuario.

Aún así, la desinformación fue replicada en otras plataformas como Instagram, en la que el supuesto noticiero multiplataforma Última Hora Ecuador publicó un post en colaboración con tres cuentas vinculadas a esa misma plataforma, con el titular “Maduro ordena liberar a presos políticos y planea posible renuncia”, junto a la descripción que cita su discurso y añade “El gesto abre un nuevo capítulo en la crisis política venezolana y genera expectativas sobre el futuro inmediato del país”; la cual suma más de 4500 me gusta hasta el momento de publicación de esta verificación.

Se replicó la confusión en TikTok

Entre los contenidos que llegaron a nuestro chatbot, destacan varios videos de TikTok, entre ellos el del usuario @pablopoliticvnz, en cuyo perfil suele publicar videos relacionados a la política venezolana estadounidense con videos que usan imágenes de contexto de fondo y un joven como narrador de los audiovisuales.

El video de @pablopoliticvnz, compara una foto de Nicolás Maduro con el dictador iraquí, Saddam Hussein, con el titular “Dice Adiós Maduro. No le digan a nadie, pero el de la derecha tenía 30 veces más armas y soldados”. El video comienza con el joven comentando “¿se está despidiendo Maduro en este mensaje? ¿ha llegado el momento de entregarse?”, mostrando un fragmento de la alocución de Maduro y cerrando con una caricatura hecha con IA de Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino alzando empaques de papel sanitario, junto al mensaje “Llegó la ayuda. Dice Adiós Maduro. Pre renuncia?”.

Esta publicación de TikTok sumó en su primer día de publicación, el 24 de agosto de 2025, 30,4 mil me gusta, 2290 archivados, ha sido compartida 6.762 veces, y acumula 3224 comentarios, entre los que destacan explicaciones de los usuarios de que “es un fragmento de la carta de Cipriano Castro cuando le hicieron el bloqueo Naval por países europeos. Renuncia que no cumplió”.

Ahora bien, usuarios de TikTok como @hdalfredo titularon de forma amarillista sus videos, con el texto “Nicolás Maduro abandona el cargo y libera presos políticos??????? 24 de agosto de 2025 ¡MADURO RENUNCIA!”, a pesar de aclarar en su descripción y contenido que se trata de una “desinformación”, ya que “Maduro no ofreció abandonar el poder ni liberar presos políticos; leyó una proclama de Cipriano Castro”.

Esta estrategia es conocida como clickbait, por emplear titulares llamativos para garantizar que haya alto tráfico en la publicación, la cual le generó al audiovisual 940 me gusta, 39 comentarios, 92 archivados y fue compartido 70 veces.

Por otra parte, el usuario @jose_clisanchez, el cual le ha hecho seguimiento al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos con videos que sube a su perfil, difundió el verdadero contexto de la alocución de Maduro, con el video de su discurso, explicando que se trataba de la “Lectura de una carta de Cipriano Castro del 1902… luego del bloqueo Naval…..”. Asimismo, este usuario publicó el mismo video advirtiendo “¡Fake News! Alerta News 24 miente sobre supuesta renuncia del presidente Nicolás Maduro”.

Desmienten medios nacionales e internacionales

Nuestros colegas verificadores de Cazadores de Fake News aclaran que “En el acto que contó con la presencia de ministros y alto mando militar, Nicolás Maduro rechazó lo que considera una “amenaza” por parte de Estados Unidos y calificó de “inmoral e ilegal” cualquier posible acción militar. Por tanto, la lectura del documento de más de un siglo de antigüedad tuvo un fin discursivo e histórico”.

A su vez, el equipo del Verificador de La República de Perú explicó que la viralidad de la desinformación es tanta que “Este metraje acumula miles de reacciones, reposteos y visualizaciones en publicaciones expuestas en Faebook, X, Instagram y TikTok desde el 23 de agosto. Sin embargo, esta información no tiene el contexto preciso”.

¿Qué dicen los expertos?

En una entrevista en NTN24, el ex embajador de Venezuela en de Canadá, Orlando Viera Blanco, explicó que en esta declaración, Maduro “(…) ha estado ofreciendo una suerte de negociación, pero lo que creo que no entiende Maduro es que llegó tarde a ofrecer este tipo de narrativas o de discurso. Tampoco la comparación con Cipriano eh Castro de 1902 es pertinente. Porque una cosa es un bloqueo en su momento por naviera, vamos a llamarla germana, británica o italiana y otra cosa es un bloqueo por Estados Unidos en momento que él mismo ha sido calificado como cabecilla de un narcoestado”.

Asimismo, el politólogo venezolano Nicmer Evans posteó en su cuenta de X al respecto:

“(…) 2. Si la selección fue del mismo Maduro, dos dimensiones: 2.1. Lo traicionó el inconsciente y develó su verdadero sentimiento, el de liberar a los presos políticos y renunciar demostrando que la presión ha dado resultado. 2.1. Pensó que evocar a un tirano bloqueado que logró sortear la dificultad, construiría su propia epopeya, sin tomar en cuenta los detalles del discurso y el contexto.

Si a eso sumamos que a los años Gómez, su segundo, le serrucho el puesto, la verdad es que por donde lo mires, el uso retórica de ese discurso fue verdaderamente estúpido, o un meta mensaje de auxilio para su renuncia”.

También por WhatsApp

Por otra parte, en WhatsApp circuló una cadena que largamente detalla el discurso y su posible significado político, escrita por el abogado, comunicador Social y consultor político, Leonaldi Meza Cuenta Llena, la cual concluye diciendo: “Sí: ese discurso es una grieta de debilidad, porque:

Introduce el tema de salida y liberación de presos en la narrativa chavista.

Expone que Maduro ya no puede sostener solo el relato de fortaleza.

Funciona como una confesión velada de que está bajo una presión insostenible y que, al menos en su subconsciente político, la transición es un escenario posible”.

Es importante aclarar que, aunque en Cocuyo Chequea no incluimos opinión para verificar contenidos, el equipo editorial decidió incluir este fragmento de la cadena dado que este segmento de la verificación se trata de las interpretaciones sobre el discurso de Nicolás Maduro al citar la proclama de Cipriano Castro, que ayuda a difundir la confusión.

Conclusión

En resumen, es falso que Nicolás Maduro haya ordenado liberar a todos los presos políticos o que haya planteado su renuncia como se difundió en redes sociales tras su discurso del 22 de agosto de 2025. Nuestra metodología de verificación demuestra que el mandatario citó una proclama de Cipriano Castro de 1902, en el contexto del bloqueo naval europeo contra Venezuela.

El contenido desinformativo fue impulsado inicialmente por la cuenta @AlertaNews en X y luego replicado en Instagram, TikTok y otras plataformas, empleando titulares engañosos, fragmentos recortados y estrategias de clickbait que aumentaron la confusión.Esta desinformación demuestra un patrón recurrente de manipulación, en el que se saca de contexto material histórico o audiovisual para generar narrativas falsas. Por eso, antes de difundir información de alto impacto político, consulta fuentes confiables o verifica con herramientas como nuestro chatbot, la Tía del WhatsApp que también puedes consultar en Telegram.