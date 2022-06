Del machismo a la corrupción: cinco polémicas protagonizadas por el candidato Rodolfo Hernández

Es cierto que el candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, ha protagonizado polémicas que involucran corrupción, sanciones disciplinarias, frases machistas y clasistas como se menciona en varias publicaciones en redes sociales.

El pasado 29 de mayo se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. El izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández fueron los candidatos más votados y disputarán la segunda vuelta el 19 de junio.

La periodista Erika Ortega Sanoja publicó un video en su cuenta de Twitter en el que aparece una compilación de varias frases polémicas del ingeniero Rodolfo Hernández, candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo consultó prensa colombiana independiente para conocer más de sus declaraciones.

¿Amenazó de muerte a un hombre? Cierto

El diario El Tiempo de Colombia explicó que durante la campaña se difundió un audio. Allí, Hernández lanza insultos y hace referencia a la insistencia con la cual una persona, Jaime Martínez, ha intentado comunicarse con él.

Un miembro de la Liga Anticorrupción (el partido del candidato), Oscar Jahir, dijo a W Radio que la conversación se dio hace ocho años, cuando el candidato aún trabajaba como ingeniero. Martínez era un comprador de la constructora HG, de Hernández.

¿Golpeó a un concejal por hacer referencia a su hijo?: Cierto

Efectivamente, Hernández le pegó a un concejal, llamado Jhon Jairo Claro, por hacer referencia al escándalo de corrupción que involucra a su hijo y al propio aspirante a la Casa de Nariño.

El incidente ocurrió el 28 de noviembre de 2018 y le valió una sanción emitida por la Procuraduría en diciembre de 2019. Debe pagar una suma de 124 millones 103 mil pesos colombianos, informó El Tiempo.

De hecho, el juicio del caso será el próximo 21 de julio, tres semanas después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, según refirió El País de España.

Al ingeniero se le acusa de interés indebido en contratación por presionar a sus subalternos para favorecer a su hijo, Luis Carlos Hernández.

Su hijo trabajaba para Vitalogic, una empresa que ganó un contrato por 355 millones de pesos para hacer una evaluación técnica vinculada a la posibilidad de implementar una tecnología para el manejo de desechos.

En la documentación del concurso se encontró un documento que reflejaba una comisión de casi dos millones de dólares por concepto de mediación, a nombre del hijo del candidato y otros dos hombres. Uno de ellos, continúa El País, se convirtió en testigo de la Procuraduría. Reveló que participó de reuniones con el exalcalde para concretar el negocio y presentó pruebas.

Prometió viviendas y no entregó ninguna: Cierto

Caracol Radio definió este episodio de prometer y no cumplir como “un sello de las aspiraciones electorales” del exalcalde. Cuando estaba en carrera para convertirse en alcalde de Bucaramanga, Hernández prometió entregar 20 mil viviendas.

Para eso, entregó una carta numerada que luego, si él ganaba, debía presentarse en la Secretaría de Desarrollo Social. Los futuros beneficiarios también debían registrarse en un portal web.

Sin embargo, la promesa quedó en el aire luego de su victoria. Según Caracol Radio, primero dijo que no se entregarían viviendas sino lotes y que el proceso se había suspendido porque no logró negociar el terreno. Su gestión terminó sin una vivienda entregada.

¿Dijo que era seguidor de Hitler?: Cierto

Es cierto que Hernández dijo que era seguidor de Adolfo Hitler, como evidenció el portal de verificación, Colombiacheck. La frase la dijo en agosto del 2016 durante una entrevista en RCN Radio con la periodista Yolanda Ruiz.

“Reconstruir lo que está abandonado. Reconstruir lo destruido pero al ‘justipress’. Pero a mí me ha enseñado la vida, a todos los de la mesa y a usted Yolanda, que es la directora del programa. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler”, dijo en el minuto 12:51.

Ruiz le preguntó “¿cómo así alcalde?”, a lo que respondió: “Escuche, en las recomendaciones que da: no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La menor bendición que le puede pasar a personas, ciudades y países es la crisis, porque la crisis trae progresos (…)”.

El periodista Jorge Espinoza le comentó que Einstein insistía en la misma idea y recalcó con respecto a la declaración sobre Hitler que “no es un pensador de nada”. Colombiacheck señaló que el resto de los participantes en la entrevista también enfatizaron esta última idea. Días después, el alcalde pidió disculpas.

¿Dijo “la mujer metida en el gobierno, a la gente no le gusta”?: Cierto

El candidato sí dijo que “es bueno que hagan comentarios y que apoyen desde la casa. La mujer metida en el Gobierno a la gente no le gusta”. Esta y otras frases relacionadas con la mujer y la política las dijo durante una entrevista en Bésame Radio.

En la entrevista, el locutor Marcelo Cezán le preguntó: “por ahí me contaron que la mujer ha sido importante en su vida personal y en su vida política; muchas de su gabinete en la Alcaldía de Bucaramanga eran mujeres. ¿Usted cree en la labor de la mujer, en la dirección, gobernando, dirigiendo cosas de alguna manera?”.

Hernández respondió: “Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno a la gente no le gusta, porque ven que es invasiva y que no fue a la que eligieron, eligieron fue al marido. Entonces si hay algo que me tenga que decir, ella cree, Socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa, pero no estar metida allá con carro, chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía, no estamos pa’ eso (…) este próximo gobierno le toca ponerse las pilas a ahorrar”.

En redes sociales se viralizó una parte de la respuesta de Hernández.

El señor @ingrodolfohdez no solo enfrenta un juicio por presunta corrupción, sino que también es un ¡MACHISTA! ¿En serio este es el presidente que quieren? pic.twitter.com/Q3WAc34bX3 — Karen Bohórquez C. (@KBohorquezC) May 26, 2022

Aclaratoria que oscureció

Según el candidato y su equipo de prensa, se descontextualizó la frase, dado que él se refería a su esposa en caso de que ganara las elecciones. En la misma entrevista, dijo que 70% su gabinete eran mujeres y que ellas eran más trabajadoras, responsables, prevenidas y maliciosas.

El pasado lunes 31 de mayo, Hernández habló en Caracol Radio sobre la “tergiversación” de sus declaraciones. Sin embargo, según refirió La Silla Vacía volvió sobre una idea similar.

“Lo ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos, pero como tienen a toda la ciudadanía arruinada, a la mujer le tocó trabajar para aportar y complementar a los gastos de la casa. Esa es la verdad”, dijo Hernández.