¿Jubilados y pensionados deben enviar la fe de vida hasta el próximo mes de marzo?

Es discutible que los jubilados y pensionados deban tramitar su fe de vida hasta el próximo mes de marzo, como indica una cadena de WhatsApp. Hasta el viernes, 11 de febrero, ningún vocero oficial o institución había confirmado o publicado información relacionada con el envío de la fe de vida.

Un vocero sindical dijo a Efecto Cocuyo que el proceso se lleva adelante en algunos ministerios vía digital a través de la intranet de las instituciones, no a través del correo que aparece en la cadena de WhatsApp. Por tanto, esos datos que se mencionan en la cadena no son oficiales y pueden ser falsos.

El texto se atribuye a la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Más adelante, la cadena dice que los jubilados y pensionados deben enviar la fe de vida a un correo Gmail, máximo hasta marzo (no se especifica la fecha).

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo revisó los portales y redes sociales de algunos de los principales ministerios e instituciones. También conversó con líderes sindicales del sector público para tener más datos sobre el trámite.

Sin información pública

Efectivamente, como lo establece el artículo 37 del reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública, las personas beneficiarias de una jubilación o pensión de invalidez o sobreviviente deben demostrar su supervivencia en enero de cada año.

Sin embargo, más allá de lo que establece la ley, no hay información oficial pública sobre si se activó el proceso de recepción de documentos en los entes del Estado, según se pudo observar en redes sociales, portales oficiales, prensa y sindicatos.

Cocuyo Chequea rastreó las palabras “fe de vida” en las cuentas de Twitter y portales web del Ministerio de Interior y Justicia, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el Instituto de Prevención Social del Ministerio de Educación (Ipasme), el ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y el Ministerio de Salud. No hay anuncios recientes relacionados con la actualización de la fe de vida de este 2022.

Apenas se encontró un aviso en redes sociales. El pasado 26 de enero, la alcaldía de Valencia (Carabobo) extendió la suspensión del trámite para evitar la movilización de adultos mayores.

La Alcaldía de Valencia extendió la suspensión de trámite de "Fe de Vida" para pensionados, jubilado y sobrevivientes, con el objetivo de evitar la movilización de adultos mayores, motivado a la situación actual por la pandemia del COVID-19 y sus variantes.#AquiNadieSeRinde 🦇 pic.twitter.com/juhRXjhxBL — Alcaldía de Valencia (@alc_valencia) January 26, 2022

Hace un año, el 12 de febrero de 2021, el presidente de la Asociación de Jubilados del Gobierno de Carabobo, Carlos Aranguren, dijo a Carabobo es Noticia que la actualización estaba suspendida hasta nuevo aviso.

Sindicatos sin información

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, dijo a Cocuyo Chequea que se mantiene la suspensión del trámite hasta nuevo aviso, al menos en el sector salud, conforme a lo establecido en el decreto de emergencia por la pandemia en Venezuela.

“Ahora ¿Cómo le doy fuerza a mi comentario? En el Ministerio de Salud no están solicitando fe de vida, (…) en el caso del Ipasme no están solicitando fe vida; en el caso del seguro social, el Instituto Venezolano de Seguro Social igualmente, no lo están solicitando y esto rige para todos los entes pues precisamente por el tema de la pandemia”, comentó Zambrano.

Digital

El presidente de la Federación de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, explicó que a raíz de la pandemia el trámite se está haciendo vía digital.

«Es decir, la persona se mete en la página del ministerio con su cédula y su clave que tiene. Casi todos lo tenemos, los activos y jubilados tienen su acceso a su intranet y allí verifican. La persona lo que hace es confirmar, verifica que sus datos que estén bien, imprime inmediatamente sale una pantalla donde te dice que usted hizo una fe de vida correspondiente al año 2022 y ya con eso es que no tienes problemas», dijo el sindicalista.

Por ejemplo, hace un año, el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior informó sobre un operativo de actualización en varios estados. Se podía hacer de manera presencial y digital (para las personas que no podían trasladarse).

Correo no oficial

Si bien en algunas instituciones se está haciendo el trámite, Suárez no pudo confirmar si el correo que aparece en la cadena es oficial.

“Sí, yo leí ese comunicado, supuesto comunicado, pero no tengo pruebas de eso. Incluso yo le pregunté a uno de los sindicatos de allí (del ministerio de Interior y Justicia) y no me lo pudo confirmar y hasta ahora nada”, dijo Suárez.

En conclusión, es discutible que se haya reiniciado el proceso de actualización de la fe de vida. Si bien no hay información oficial pública al respecto, algunas instituciones sí están llevando adelante el trámite a través de su intranet.