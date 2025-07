Si no tienes tiempo de leer te lo resumimos en pocos segundos:

El retiro de cierto lote de productos Fabuloso ocurrió en el año 2023, por lo que la información actual está fuera de contexto y la empresa no ha reportado nuevos retiros en 2025.

No hubo afectaciones a la salud ya que el retiro fue voluntario y a tiempo, sin reportes de daños a usuarios.

La desinformación se inició en TikTok y se viralizó en Threads, utilizando imágenes engañosas.

A veces, la verdad puede ser utilizada para tergiversar hechos o ser empleada en un contexto diferente con el fin de inducir a error a la audiencia, generando así desinformación. Aunque parezca inverosímil, este fenómeno es explicado por la teoría del Framing, popularizada por autores como Erving Goffman y Robert Entman, quienes sostienen que la manera en que se presenta la información influye significativamente en su percepción e interpretación por parte de la audiencia.

Hacemos este paréntesis teórico para partir de una verdad que fue utilizada para desinformar y que llegó a nuestro chatbot, creado para contrarrestar el fenómeno de la desinformación, llamado La Tía del WhatsApp, que también se encuentra en Telegram, donde un usuario nos preguntó si era verdad que la marca de desinfectantes Fabuloso, había retirado 5 millones de sus productos del mercado, y aunque esta información sí fue verdad, ocurrió en 2023, por lo que la circulación de la noticia nuevamente es utilizada para compartir desinformación.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela.

La desinformación

La desinformación que llegó a nuestro chatbot, fue compartida el 24 de julio de 2025, mediante la red social Threads, desde la cuenta tamayoagudeloelkinhernan, la cual tiene 445 seguidores en esta red social de la compañía Meta y que a su vez está asociada a su usuario de Instagram: Elkin Hernan Tamayo Agudelo, que acumula 81 seguidores y 680 publicaciones de diversa índole, como esta, en la que desestima el feminismo (aunque las mujeres van a cualquier posición en la primer aliens de combate de la guerra en Estados Unidos desde 2015), algunos sobre música como este y también sobre política colombiana, en crítica a la gestión del presidente Gustavo Petro, como por ejemplo aquí y aquí.

“Noticia de última hora, el limpiador doméstico que guardas debajo del fregadero podría estar propagando bacterias en lugar de eliminarlas. La reconocida marca de limpieza Fabuloso ha emitido una retirada masiva de 4 millones de botellas, tras descubrirse que ciertos lotes podrían estar contaminados con bacterias peligrosas del género Pseudomonas. Este producto, famoso por su doble poder de limpieza, podría estar ofreciendo más de lo que imaginas”, dice el video encontrado en Threads.

La desinformación sugiere que un fallo en el sistema de conservación durante la fabricación permitió el desarrollo de dos cepas bacterianas potencialmente dañinas, Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas fluorescens y que el Dr. Spratt advierte que estas bacterias pueden causar infecciones graves, especialmente en individuos con sistemas inmunológicos comprometidos (adultos mayores, mujeres embarazadas o pacientes con enfermedades crónicas como la fibrosis quística).

“El Dr. Spratt advierte que al verter el producto en botellas con atomizador, se corre el riesgo de crear un aerosol contaminado, capaz de esparcir las bacterias por todo el hogar. En casos graves, particularmente con Pseudomonas aeruginosa, podrían desarrollarse infecciones respiratorias severas, potencialmente mortales para los más vulnerables”, se lee en el contenido desinformativo.

Qué ocurrió con Fabuloso

En febrero de 2023, la marca Fabuloso, propiedad de la multinacional Colgate-Palmolive, anunció el retiro voluntario del mercado de aproximadamente 4.9 millones de botellas de su limpiador multiusos en Estados Unidos y Canadá.

La razón principal de este retiro masivo de los productos de limpieza para uso doméstico fue la posibilidad de contaminación bacteriana ya que se detectó que un problema en el proceso de fabricación, específicamente la falta de un nivel adecuado de conservante, que podría permitir el crecimiento de bacterias como Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas fluorescens en los productos afectados.

Estas bacterias, aunque generalmente no representan un riesgo para personas con sistemas inmunológicos saludables, pueden causar infecciones graves a quienes tienen sistemas inmunes debilitados, afecciones pulmonares o aquellos que utilizan dispositivos médicos externos.

Los productos contaminados se vendieron en diversas tiendas minoristas importantes de estos dos países de América del Norte, como Walmart, Sam’s Club, Dollar General y Family Dollar, así como en línea, entre diciembre de 2022 y enero de 2023. El retiro de los lotes defectuosos incluyó también varias fragancias y tamaños, excluyendo los productos antibacterianos de Fabuloso.

La empresa Colgate-Palmolive instó a los consumidores a dejar de usar inmediatamente los productos retirados y les ofreció reembolsos o reemplazos. Para solicitar esta compensación, quienes compraron el producto debían visitar un sitio web específico del retiro, proporcionar el código UPC y el código de lote del producto, y luego desechar el limpiador con la basura doméstica sin vaciarlo.

Un hecho similar ocurrió este año 2025, cuando la empresa Colgare-Palmolive retiró un lote específico de la crema dental Colgate Total Clean Mint en Brasil, por lo que en Cocuyo Chequea te explicamos por qué fue prohibida y qué debes saber antes de usarla en Venezuela.

Uso de imágenes alarmantes

Afortunadamente, ninguna persona se vio afectada por el uso de este detergente, según informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor en su página web, como se puede verificar aquí.

Así que aunque el video desinformador, difundido en TikTok y Threads, muestra a una mujer en una camilla de hospital, sujetada y con espuma blanca saliendo de su boca, como si estuviera intoxicada, esto no corresponde con la realidad, al no haberse reportado ninguna víctima.

Otra de las imágenes empleadas en el video fue hallada mediante una búsqueda inversa en Yandex. La imagen ha sido usada en distintos portales web indonesios (como este y este) con artículos sobre infecciones nosocomiales, desde el año 2021. La imagen de portada de estos artículos, que muestra a un hombre en una sala de cuidados intensivos, es la misma utilizada en el video descontextualizado de Fabuloso.

Impacto

La desinformación creada en un video que tiene una duración de un minuto y once segundos, obtuvo hasta este 29 de julio de 2025, un total de 12.200 compartidos, 1.202 me gustas, 119 republicaciones y 164 comentarios, en el que algunos usuarios señalaron que se trataba de una campaña para “desprestigiar” la marca o que es una “mentira” de la competencia, entre otros comentarios.

Pero aunque la desinformación llegó a nuestro chatbot mediante Threads, plataforma donde inicialmente se planeó un sistema de verificación de datos, similar al de X, donde usuarios y verificadores colaborarían en la lucha contra la desinformación, la decisión de Meta en enero de 2025 de eliminar la verificación de información en Facebook, Instagram y Threads, propició la proliferación de desinformación en estas plataformas, cómo explicamos en esta nota, el video originalmente se publicó en la red social TikTok.

De hecho, el audiovisual que recibimos tiene la marca de agua de la plataforma de origen asiático.

Al buscar el rastro de la cuenta @gnhc34 en TikTok, efectivamente hallamos el audiovisual en esa red social con 2.4 millones de visualizaciones, un alcance significativo para este tipo de desinformaciones.

Además, obtuvo más de 59 mil compartidos, más de 23 mil me gustas, 4,834 guardados y 692 comentarios, en los que los usuarios también se preguntaban si la información era cierta, o que “toda la vida lo he usado y no me ha pasado nada”.

La cuenta @gnhc34 también se usa para propagar desinformación. Por ejemplo, sus siete publicaciones son desinformaciones: como cuando afirma que la NASA fotografió a un ángel y un video en el que asegura que un agujero negro se aproxima a la Tierra.

Para conocer si la desinformación también se habría propagado nuevamente en otros formatos o en otras redes sociales, hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, que nos llevó a un video publicado en TikTok, donde la cuenta Non Toxic Dad (Papá no tóxico, en inglés), un influencer que según su descripción te enseña a “cómo vivir una vida menos tóxica”, recomendando o advirtiendo sobre las toxinas en productos de consumo diario, aunque en ocasiones comparte información sin respaldo científico o que no ha sido suficientemente probado, y que tiene más de 360 mil seguidores.

Este usuario publicó un video para “explicar”, basándose en el contenido compartido por lo ocurrido con Fabuloso en 2023, que el producto “no es muy fabuloso después de todo”, haciendo referencia a que también Colgate, empresa matriz del producto de limpieza doméstica, retiró 5 millones de botellas por estar contaminadas con Pseudomonas.

El audiovisual tuvo un alcance de 69.8 mil visualizaciones desde el 2 de julio de 2025. Así mismo, acumula 1.169 me gustas, 29 comentarios, 266 guardados y 858 compartidos. En su cuenta el influencer pública videos sobre productos “tóxicos” o con toxinas, lo que suele llevar a debates y respuestas de otros usuarios en redes sociales.

Cabe destacar que la mayoría del contenido sobre la retirada de 5 millones de productos de Fabuloso que se encontraron en TikTok datan de 2023, como se puede comprobar en casi todos estos videos.

El Dr. Spratt

El video descontextualizado atribuye la información a un doctor de apellido Spratt, aunque no encontramos evidencias de que estas afirmaciones las haya hecho un médico o especialista con ese apellido.

Sin embargo, la coincidencia más precisa sobre una posible identidad de este galeno es un artículo que señala que su nombre de pila es Daniel y que este es el presidente y profesor de Oncología Radioterapéutica en el Centro Oncológico Seidman de los Hospitales Universitarios (UH) y la Universidad Case Western Reserve (CWRU), habiéndose incorporado en abril de 2021 tras ser vicepresidente en la Universidad de Michigan.

Es un experto internacional en cáncer de próstata y biomarcadores, con más de 300 artículos publicados, y dirige un laboratorio financiado por el NIH, además de presidir comités de investigación y ser investigador principal en numerosos ensayos clínicos sobre cáncer de próstata y vejiga.

El uso de detergentes o desinfectantes de forma segura

Para un uso responsable de los detergentes y desinfectantes, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. señala que es crucial respetar los tiempos de contacto indicados para su efectividad y diluirlos correctamente. También argumenta que la ventilación del área durante y después de la limpieza es fundamental para dispersar los vapores.

Advierte que la mezcla de desinfectantes con otros productos (como blanqueadores con cloro o amoníaco) está desaconsejada por el riesgo de gases tóxicos y recomienda el uso de guantes para proteger la piel del contacto directo.

Veredicto

Basándonos en nuestra metodología de verificación, podemos determinar que la información sobre el retiro masivo de botellas de Fabuloso carece de veracidad en el contexto actual, ya que el incidente ocurrió en 2023 y la empresa no ha informado sobre nuevos retiros en 2025. Se determinó que no hubo afectaciones a la salud por el retiro oportuno del producto. La desinformación fue propagada inicialmente a través de una cuenta de TikTok y posteriormente se viralizó en Threads.

Frente al aumento de este tipo de rumores disfrazados de noticias, te invitamos a verificar antes de compartir: consulta a la Tía del WhatsApp, que también está en Telegram, y ayúdanos a frenar la cadena de desinformación.