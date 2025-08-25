Si tienes poco tiempo quédate con estos puntos clave:

El Bono Único Familiar solo se cobra a través del Sistema Patria: no se escanea, no se activa ni requiere mensajes de texto

Los enlaces y supuestos gestores que ofrecen activarlo son estafas digitales para robar tus datos personales o dinero

El Bono Único Familiar comenzó a entregarse el 3 de junio de 2025. A pocos días de su creación, circulan alertas sobre intentos de fraude

Si bien en Cocuyo Chequea hemos desmentido falsos bonos como el Bono Mujer, Bono del Día de las Madres, y el de Soy tu presidente 2024, los cuales ni siquiera existen y son usados para fraudes, los estafadores en Venezuela se reinventan cada vez más.

A La Tía del WhatsApp, nuestro chatbot de verificación que también está en Telegram, llegó una alerta de estafa del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), la cual advierte que “El Bono Único Familiar. «NO» se escanea, «NO» se activa, «NO» requiere enviar mensajes al 3532”. Dado que es un bono gubernamental otorgado mensualmente a través del Sistema Patria, en Cocuyo Chequea decidimos explicar cómo es está estafa y qué hacer para evitar ser víctima de ella.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

Qué es el Bono Único Familiar

El Bono Único Familiar forma parte de los programas de protección social del gobierno venezolano. Este se comenzó a entregar el 3 de junio de 2025 con el objetivo de dar “protección social y atención a las familias vulnerables”, según el Blog Patria.

Este bono gubernamental tiene un valor aproximado de 14,64 dólares estadounidenses (1.890 bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela), según la entrega del mes de agosto, la cual fue del 7 al 11 de agosto de 2025, como evidencia esta publicación de Facebook del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Para ser beneficiario de este bono hay que estar registrado en la página web del Sistema Patria. Luego del registro, se deben aceptar los bonos, para lo cual hay dos opciones:

El Bono Único Familiar no se debe activar

A solo un mes de la creación del Bono Único Familiar, el 9 de julio de 2025, el grupo de Facebook IVSS Pensionados de Venezuela (Adm. Pierino Atria Vargas) advirtió sobre esta nueva estafa.

Dado que para recibir la mayoría de los bonos estos se deben aceptar a través de distintos canales, como enviando un mensaje de texto al número 3532 o 67373, recibiendo la notificación del bono en la plataforma patria (https://persona.patria.org.ve) o en las aplicaciones móviles vePatria o veMonedero, como explica el Blog Patria, los estafadores se han aprovechado de que el Bono Único familiar no se escanea, no se activa, ni requiere enviar mensajes al 3532.

Esto con la idea de robar datos personales a través de enlaces engañosos y/o de otros números telefónicos que no están relacionados al Sistema Patria, tal como advierte otra publicación de Facebook del grupo del IVSS del 2 de julio de 2025.

Asimismo, el diario El Guayanés explica que “de acuerdo al gobierno nacional el Bono Único Familiar, no se escanea, no se activa y no requiere enviar mensajes al número 3532 con la cédula de identidad, llega de manera escalonada, sin necesidad de trámites adicionales, y está dirigida a millones de personas previamente registradas en subsidios sociales”.

Uno de los administradores del grupo del IVSS de Facebook, Víctor Manuel Atria Vargas, publicó otra imagen de advertencia el 7 de agosto de 2025, fecha de inicio de entrega del Bono Único Familiar del mes de agosto. Esta imagen aclara que “Todos los programas sociales de plataforma patria fueron reemplazados por el bono único familiar y no todos reciben este pago”, añadiendo además que “Este bono es de asignación directa y gradual”.

Grupo de Facebook advierte estafa desde junio de 2025

En una búsqueda de palabras clave (bono único familiar + estafa) hallamos que la primera publicación que advierte sobre intentos de estafa con el Bono Único Familiar es del grupo de Facebook Bonos Protectores Social Al Pueblo BonosSocial, el cual alertó el 12 de junio de 2025:

‎”Cuidado con las redes sociales como; Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, entre otros. Antes la creciente demanda de los estafadores que circulan en redes sociales que te hacen pasar por gestores del Sistema Patria para activar dichos beneficios o pidiendo datos para activar el Bono Único Familiar o Bono Complementario Familiar, es totalmente falso nadie activa, ni escanea, ni se validan dichos beneficios” (sic) (…). Es importante aclarar que el Sistema Patria no tiene intermediarios, ni gestores, ni moderadores”.

Según está publicación, los estafadores piden “dinero por adelantado”, funcionando como gestores para tramitar la activación de los bonos de la plataforma Patria, como el caso denunciado por Victor Manuel Atria Vargas de un supuesto usuario llamado “Jesús pq sii”, el cual se comunicaba vía Facebook o WhatsApp como gestor del Bono Único Familiar.

Todas estas publicaciones aconsejan no entrar a enlaces de dudosa procedencia, como solemos recomendar en Cocuyo Chequea; no solo porque puedan hurtar el bono gubernamental, sino que al obtener datos personales pueden cometer otros ciberdelitos como el phishing, que consiste en robar datos personales a través de falsos enlaces para acceder a cuentas de redes sociales, bancos y/o aplicaciones como el Sistema Patria.

Para evitar que seas víctima de estas estafas u otras tácticas de delitos digitales, te dejamos este explicador de las tácticas de estafas digitales más comunes.

Conclusión

Basados en nuestra metodología de verificación, confirmamos que los mensajes, enlaces y supuestos gestores que ofrecen activar o escanear el Bono Único Familiar están asociados a intentos de estafa digital que buscan robar el dinero de los beneficiarios, y que puede resultar con el robo de datos personales para otros ciberdelitos.

Aunque estos fraudes circulan en redes sociales como Facebook, WhatsApp o Telegram, el Bono Único Familiar solo se entrega de manera directa y escalonada a través del Sistema Patria, sin necesidad de activación, escaneo o envío de mensajes a números cortos.

Ante la persistencia de estas tácticas de engaño, te recomendamos desconfiar de intermediarios, evitar enlaces sospechosos y reportar cualquier intento de fraude a la Tía del WhatsApp, nuestro chatbot de verificación también disponible en Telegram, para prevenir que más personas sean víctimas.