La cuenta suplanta la identidad de empresas y entidades gubernamentales venezolanas para engañar a los usuarios

Los enlaces a portales web «laborales» asociados a estas ofertas conducen a vacantes falsas de otros países o representan un riesgo de phishing.

Los salarios ofrecidos son significativamente superiores a la realidad del mercado laboral en Venezuela

Las estafas están a la orden del día en las redes sociales, y cada día quienes intentan engañar a las personas ofrecen jugosas oportunidades que a menudo resultan ser trampas bien elaboradas.

La proliferación de plataformas digitales ha abierto nuevas avenidas para los delincuentes, quienes explotan la confianza y la necesidad de las personas para ofrecer muy buenas ofertas de empleo con salarios soñados para así encontrar nuevas víctimas.

Aunque nuestra Tía del WhatsApp, un chatbot diseñado para combatir la desinformación y disponible también en Telegram, no recibió ninguna solicitud de verificación sobre una cuenta de TikTok que ofrece numerosas oportunidades laborales con salarios superiores a los 1,800 dólares en Venezuela, decidimos investigar. Esto se debió a que el algoritmo de TikTok mostró a un miembro de nuestro equipo un video con una oferta de empleo en el Metro de Caracas. Sin embargo, la propuesta parecía demasiado buena para ser cierta, y tras una investigación, descubrimos que estas ofertas son fraudulentas.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

La desinformación

En esta oportunidad el video desinformador se encontró en la cuenta de TikTok @Venezuela_empleos que es un usuario que se hace pasar por una cuenta que ofrece oportunidades laborales en Venezuela y tiene al menos 6.983 seguidores en esa red social.

El video, que cuenta con más de 223 mil reproducciones, 1.992 me gustas, 447 publicaciones guardadas, más de 300 comentarios y por lo menos 3.285 compartidos, fue subido a la plataforma de TikTok, el 2 de octubre de 2025 con el título en mayúscula sostenida de: “🔻METRO CARACAS LANZA NUEVA CONVOCATORIA LABORAL”.

El audiovisual, que incluye los supuestos salarios dependiendo del cargo señala que: “Si cuentas con formación académica completa, experiencia comprobable y eres mayor de edad, además de disponibilidad inmediata, esta oportunidad en Metro Caracas es para ti. Tenemos vacantes tanto para quienes ya poseen experiencia laboral como para quienes buscan su primer empleo. La incorporación es directa a planilla desde el primer día, con beneficios legales completos, capacitaciones continuas y oportunidades de crecimiento profesional. Postula ahora ingresando al enlace de nuestro perfil”, dice.

Detalles de la cuenta

La cuenta de TikTok que simula ser una agencia de trabajo y que usurpa la identidad de marca de distintos entes, no solo usando sus nombres y logotipos, sino los colores y detalles de su identidad gráfica, con el objetivo de engañar a las personas, está publicando contenido en esta plataforma desde el 6 de marzo de 2025. Hasta este 9 de octubre ha completado 34 publicaciones, todas relacionadas a ofertas engañosas con salarios atractivos para llamar la atención de los usuarios.

Todas las vacantes engañosas que publica esta cuenta son de empresas establecidas en Venezuela e inclusive se encontraron algunas instituciones del Estado como la del Metro de Caracas, que estamos analizando en esta nota, una publicación relacionada con falsas ofertas laborales en Ministerio Público, con pagas de hasta 440 dólares, otra del Banco Central de Venezuela (BCV), donde ofrecen hasta 900 dólares por un cargo, como puede ver acá y esta del Banco de Venezuela, donde ofrecen hasta mil dólares en una de las vacantes.

Las empresas privadas tampoco escaparon de la difusión de ofertas de empleo falsas por parte de esta cuenta desinformativa. Por ejemplo, la cadena de farmacias Farmatodo, que ya ha sido utilizada anteriormente para estafas y engaños (como documentamos aquí y aquí), esta vez es empleada por esta cuenta para ofrecer nueve puestos de trabajo. Uno de los salarios más atractivos ofrecidos es de 520 dólares, como se puede ver aquí.

Por último, también dejamos un ejemplo destacado de las falsas ofertas laborales de Cines Unidos, la cual asegura que el puesto de cajera tendría una paga de 620 dólares, como puede ver acá.

Un enlace misterioso al portal “laboral”

La cuenta de TikTok difunde desinformación y enlaza a un portal web (https://portaldeempleos.faublogs.com/), el cual supuestamente ofrece empleos. Sin embargo, al acceder a la web, no se encuentran ofertas de trabajo en Venezuela. Solo hay vacantes falsas de otros países como Chile, Colombia, México, Argentina y Perú. Todas estas ofertas siguen el mismo formato que las publicadas en TikTok, prometiendo salarios atractivos en empresas o entidades del estado venezolano.

Una revisión con la herramienta WhoIs del falso portal de empleo, que ya había sido analizado por Cocuyo Chequea —como se detalla en esta nota donde también se abordan otros portales y cuentas con falsas vacantes—, revela que fue registrado en agosto de 2023 y reactivado en línea a finales de febrero de 2025. Sin embargo, está registrado como un subdominio de un blog en inglés con contenido pseudocientífico.

A pesar de que en nuestra nota sobre las falsas ofertas laborales encontradas en redes sociales como TikTok que hicimos en julio de 2025, y que puede consultar aquí, en este portal no encontramos algún enlace que llevara a los usuarios a plataformas falsas que gestionaran la postulación, como si lo pudimos detallar en el mes de julio en varios de los portales web analizados.

Para seguirle la pista a las falsas ofertas de empleo, pulsamos en la opción Venezuela, pero esta nos llevó a una pestaña de “trabajos de hoteles” del portal de Computrabajo, que efectivamente es un portal real para conseguir ofertas laborales.

Podrías ser víctima de phishing

Lo que sí encontramos en el portal web fue un enlace que te invita a suscribirte para recibir de forma directa las supuestas ofertas de empleos. Allí te piden tus datos personales y correo electrónico y al suministrarlos podrías ser víctima de phishing.

Las personas corren el riesgo de ser víctimas de robo de datos personales en esa cuenta de TikTok, porque los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas o entidades del gobierno muy reconocidas y prestigiosas.

Al usar la identidad gráfica de estas organizaciones, generan confianza en la gente, que se vuelve más vulnerable y termina cayendo en la estafa. Los delincuentes aprovechan esta situación para robar datos y en muchos casos acceder a cuentas bancarias, redes sociales o aplicaciones y así cometer otros delitos en su nombre. A este tipo de crimen se le conoce como ciberdelito de phishing, como te explicamos aquí.

Otros colegas también investigaron

Los colegas del el Diario, también se encontraron con el anuncio del Metro de Caracas que ofrecía hasta 1.800 dólares en una supuesta vacante laboral, pero también lo señalaron de falso.

En la sección de comentarios de la publicación sobre el Metro de Caracas, una usuaria señaló que era trabajadora de la compañía estatal y aseguró que en esta no se paga lo que ofrece la falsa oferta laboral.

Pero lamentablemente otros usuarios preguntaron por los requisitos o simplemente respondieron estar interesados en la falsa vacante.

La realidad del empleo en Venezuela

De acuerdo con un informe Poli-data, una firma de consultoría y análisis que se especializa en la recolección y análisis de datos políticos, económicos y sociales, la informalidad laboral se mantiene como una de las más altas de América Latina, con una proporción superior al 48%, un tipo de empleo correlacionado con la pobreza y condiciones laborales precarias.

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), para el primer trimestre de 2024, el salario promedio en el sector privado del Área Metropolitana de Caracas se ubicó en $225, con una mejora del 59% en comparación con el año anterior. En detalle, los salarios promedios para obreros, profesionales y gerentes fueron de $205, $332 y $485, respectivamente. El OVF observó una creciente dolarización de los salarios, con un 85% de las remuneraciones pagadas en dólares o su equivalente en bolívares a la tasa oficial.

El salario mínimo en el sector público venezolano se mantiene en 130 bolívares, cifra fijada desde marzo de 2022. Esta cantidad, a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, equivale a $0.68. A pesar de esto, el Estado compensa parcialmente este bajo ingreso a través de bonificaciones que, de acuerdo con el OVF, alcanzan un promedio mensual de $55.

Veredicto

Tras aplicar nuestra metodología de verificación podemos señalar que son falsas las ofertas de empleos con salarios sumamente atractivos difundidas en la cuenta de TikTok @Venezuela_empleos. Esta cuenta se hace pasar por una fuente de oportunidades laborales, usurpando la identidad de empresas y entidades gubernamentales venezolanas para engañar a los usuarios.

Ofertas como la del Metro de Caracas, son fraudulentas y el enlace a un portal web supuestamente laboral solo conduce a vacantes falsas de otros países o a un riesgo de phishing al solicitar datos personales. La realidad del mercado laboral en Venezuela, con salarios promedio significativamente inferiores a los ofrecidos en estas estafas, refuerza la naturaleza falsa de este tipo de publicaciones.

