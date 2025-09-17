Si no tienes tiempo de leer todo el artículo, quédate con esto:

El supuesto decreto de Maduro que obligaba a hombres colombianos obligados a prestar servicio militar en Venezuela nació como sátira, pero se difundió como noticia real

El video de Bukele fue manipulado con un audio falso, nunca habló de presidir Venezuela

La foto del supuesto barco pesquero venezolano corresponde a un operativo de EE.UU. en Yemen en 2018

El video de Padrino López anunciando la entrega de Maduro es un deepfake, cambiaron su voz para dar declaraciones que nunca pronunció

Las tensas relaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela, las cuales incluyen la acusación de Nicolás Maduro como líder del Cartel de los Soles, el aumento de la recompensa de su captura a 50 millones de dólares, y los ataques a embarcaciones del Tren de Aragua que presuntamente transportaban sustancias ilícitas, como parte del operativo antinarcóticos del Caribe, han generado una ola desinformativa que se aprovecha de los sesgos cognitivos y emociones de la audiencia que busca mantenerse al día con estos hechos políticos.

Si bien en Cocuyo Chequea compilamos las desinformaciones virales sobre el supuesto despliegue militar en torno a Venezuela, EE.UU. y el ruido de guerra en redes sociales, así como rumores y deepfakes sobre Maduro en medio de esta tensión política, que afirmaban su falsa huida del país, captura en Cuba, y asilo en México, nuevas desinformaciones continúan llegando a nuestro chatbot de verificación La Tía del WhatsApp, que también se encuentra en Telegram.

Por ello, decidimos ponerte al día con los nuevos contenidos desinformativos que han circulado, junto a la verificación de colegas internacionales que analizaron los casos.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela.

¿Maduro decretó que colombianos vinculados con mujeres venezolanas presten servicio militar en el país?

En Colombia se difundió una imagen con la identidad gráfica del medio colombiano El Tiempo en la que supuestamente Nicolás Maduro expidió un decreto que obliga a colombianos que han tenido relaciones con mujeres venezolanas a prestar el servicio militar en Venezuela.

Y, aunque originalmente este contenido fue creado como sátira, se convirtió en desinformación, pues se difundió como noticia en la emisora Olímpica Stereo en Montería, una de las estaciones radiales más importantes de Colombia, según reseñan nuestros colegas de ColombiaCheck.

“En un video corto de uno de los programas del medio, un periodista difunde la historia sobre sobre el supuesto decreto y, en la descripción, se incluyen etiquetas como #NoEsChiste y #NoticiasLocas”, detalla el artículo de ColombiaCheck.

La investigación de ColombiaCheck determinó que esta desinformación surgió de la cuenta de TikTok (@elreporterosilva), en la que el influenciador Joel Silva “hace humor con sátiras en un formato que simula el de un noticiero”. La publicación del 28 de agosto de 2025, forma parte del falso noticiero (dedicado a la sátira) New coste fox.

Es importante mencionar que la sátira o humor es una de los tipos de desinformación identificada por First Draft, en la que algunas audiencias confunden este tipo de contenidos con verdaderos.

Cortesía de First Draft

Aunque ColombiaCheck comprobó que se trataba de un contenido humorístico, revisó la página y redes oficiales de El Tiempo, comprobando que “La imagen no cumple con las características habituales de su contenido”.

Además, confirmó que hasta ahora, “Venezuela no ha publicado decretos que obliguen a extranjeros a prestar servicio militar frente a las tensiones actuales con Estados Unidos”.

Portada – Cortesía de ColombiaCheck

Nayib Bukele no anunció ser el próximo presidente de Venezuela

Desde el 10 de septiembre de 2025 también se viralizó en redes sociales Circula un video del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el que supuestamente afirma que podría ser el próximo presidente de Venezuela.

“Muchos me piden que sea el próximo gobernador de Venezuela y les digo algo: cuando Maduro caiga, ese pueblo volverá a renacer. Si me toca dirigirlo, lo haré. Primero, vamos a liberar a esa tierra y luego veremos quién manda en Caracas”, son las supuestas palabras de Bukele.

A través del logo del medio “MBN Digital” que aparece en el contenido desinformador en la parte inferior izquierda, el equipo de verificación de Fast Check de Chile comprobó que el video proviene de un discurso del 9 de diciembre de 2024 sobre proyectos nacionales para El Salvador, encontrando el audiovisual original y notas de prensa, como esta, esta y esta, que confirman la alocución original

De esta manera, Fast Check comprobó que el video original fue manipulado, ya que “la voz atribuida a Bukele no corresponde a sus declaraciones originales”.

Portada – Cortesía de Fast Check

Foto falsa sobre Marina de EEUU atacando a un barco pesquero de Venezuela

Dos días antes del segundo ataque estadounidense a una supuesta lancha de origen venezolano que trasladaba sustancias ilícitas, el 13 de septiembre de 2025, se difundió una imagen de marines estadounidenses apuntando a un barco pesquero venezolano.

A través de una búsqueda inversa de imágenes, el equipo de Fast Check determinó que la fotografía es de un incidente marítimo de agosto de 2018, reseñado por la plataforma árabe Al Hikmanet, y la plataforma rusa Sputnik Mundo.

Cortesía de Fast Check. Noticia de plataforma Al Hikmanet traducida al español. En rojo: fecha de publicación de la nota (agosto de 2018).

Al profundizar la investigación, Fast Check encontró una publicación de la Armada estadounidense del 30 de agosto de 2018, sobre una incautación de armas ilícitas en el Golfo de Adén, la cual contiene esta imagen viral.

“El destructor de misiles guiados USS Jason Dunham (DDG 109), desplegado en la Quinta Flota de Estados Unidos, confiscó un envío ilícito de armas en las aguas internacionales del golfo de Adén [cerca de Yemen, Yibuti y el norte de Somalia], el 28 de agosto” de 2018, señala el artículo de la marina estadounidense, citado por el equipo de verificación del medio español Newtral.

Esta desinformación llegó en forma de denuncia a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) el 17 de septiembre de 2025, a través de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien acusó al gobierno estadounidense de una «ilegal intercepción» de una embarcación de pescadores, como reseña el medio colombiano NTN24.

Portada – cortesía de Newtral

En este mismo contexto político se difundieron otros videos descontextualizados: uno de un barco con vehículos militares, el cual fue grabado en EE.UU. en 2020, pero se difundió como si fuera actual y la embarcación estuviese en camino de Guyana a Venezuela, el cual desmentimos acá, y otro de que contiene viejos extractos de videos de la Guardia Costera de EE.UU., los cuales desinforman sobre los operativos antinarcóticos en el Caribe.

Padrino López no anunció entregar a Maduro a Estados Unidos

Aunado a la ola desinformativa, circulan varios audiovisuales del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López en el que supuestamente afirma que entregará a Maduro a las fuerzas militares estadounidenses para “evitar un derramamiento de sangre” y “salvar lo que aún queda de Venezuela”.

Newtral analizó el audiovisual con una herramienta de detección de contenido creado con Inteligencia Artificial, llamada Hive Moderation, la cual arrojó “un 99% de probabilidad de que la voz de Padrino haya sido clonada para atribuirle una declaración que nunca pronunció”.

Además, este equipo de verificación español determinó que las imágenes que forman parte del audiovisual desinformativo fueron tomadas de una aloucicón televisada de Padrino López del 1 de septiembre de 2025. “Ese día, según una publicación en Instagram del Ministerio de la Defensa, presentó un balance de las diversas operaciones militares desarrolladas en la zona de paz entre Colombia y Venezuela” reseña Newtral.

Cortesía de Newtral. Comparación entre la alocución original de Padrino López y la manipulada.

Este tipo de contenido desinformativo se enmarca en las deepfakes¸ por crear o alterar la voz o acciones de una persona, manipulando la realidad o creando hechos que no son reales. En Cocuyo Chequea desmentimos contenidos que implicaban al avatar del periodista Jorge Ramos con desinformación sobre políticas migratorias de EEUU.

Conclusión

En conclusión, es falso que Nicolás Maduro haya decretado el alistamiento de colombianos, que Nayib Bukele se haya proclamado próximo presidente de Venezuela, que la Marina estadounidense atacara un barco pesquero venezolano o que Vladimir Padrino López anunciara entregar a Maduro a Estados Unidos.

Nuestra metodología de verificación, junto con las verificaciones de los colegas de ColombiaCheck, Fast Check y Newtral, demuestra que se trató de sátiras difundidas como noticias, videos antiguos sacados de contexto y deepfakes creados con inteligencia artificial, respectivamente.

Este caso confirma un patrón recurrente de manipulación en el que se mezclan humor, audios clonados y material audiovisual descontextualizado para fabricar narrativas falsas en medio de la tensión política entre Venezuela y Estados Unidos. Por eso, antes de compartir información de alto impacto, consulta fuentes confiables o verifica con herramientas como nuestro chatbot, la Tía del WhatsApp, también disponible en Telegram.